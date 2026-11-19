JawaPos.com – Menemukan pasangan hidup yang tepat menjadi harapan banyak orang. Namun, membangun hubungan pernikahan tidak hanya membutuhkan rasa cinta, tetapi juga kesamaan visi, komunikasi yang baik, serta kemampuan memahami perbedaan karakter masing-masing.

Dalam astrologi, kecocokan antara dua orang sering dikaitkan dengan karakter berdasarkan zodiak. Ada kombinasi tertentu yang dipercaya mempunyai sifat bertolak belakang sehingga berpotensi menghadirkan tantangan dalam hubungan asmara maupun kehidupan rumah tangga.

Perbedaan tersebut biasanya berkaitan dengan cara mengungkapkan perasaan, mengelola emosi, menentukan prioritas, hingga memandang kebebasan dalam sebuah hubungan.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima pasangan zodiak yang konon memiliki tingkat kecocokan cukup menantang jika menjalin hubungan pernikahan. Perbedaan sifat di antara mereka dipercaya dapat memicu kesalahpahaman apabila tidak diimbangi komunikasi dan kompromi. Berikut daftarnya.

1. Aries dan Cancer: Berbeda dalam Menunjukkan Perasaan Aries dikenal sebagai zodiak yang berani, spontan, dan menyukai tindakan cepat. Mereka cenderung menyampaikan sesuatu secara langsung serta tidak suka terlalu lama berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

Sementara itu, Cancer mempunyai karakter yang lebih sensitif dan emosional. Mereka membutuhkan perhatian, kenyamanan, serta kepastian untuk merasa aman dalam sebuah hubungan.

Perbedaan tersebut bisa menjadi sumber persoalan ketika keduanya menjalani kehidupan rumah tangga. Aries mungkin merasa kebutuhan emosional Cancer terlalu besar, sedangkan Cancer dapat menganggap sikap Aries kurang peka terhadap perasaan pasangan.

Jika tidak saling memahami, keduanya berpotensi terjebak dalam pertengkaran karena mempunyai cara berbeda dalam menyelesaikan masalah. Aries ingin persoalan segera diselesaikan, sementara Cancer membutuhkan waktu untuk mengolah emosinya.

2. Taurus dan Aquarius: Satu Mengutamakan Stabilitas, yang Lain Menyukai Kebebasan Taurus merupakan zodiak yang dikenal menyukai kestabilan, kenyamanan, dan kehidupan yang terencana. Mereka cenderung mempertahankan sesuatu yang sudah dianggap baik serta tidak mudah menerima perubahan secara mendadak.

Berbeda dengan Taurus, Aquarius lebih menyukai kebebasan, hal-hal baru, dan pemikiran yang tidak konvensional. Mereka senang mengeksplorasi berbagai pengalaman serta membutuhkan ruang untuk mengembangkan ide dan kehidupan sosialnya.

Dalam pernikahan, perbedaan tersebut bisa menimbulkan perdebatan mengenai gaya hidup dan pengambilan keputusan. Taurus mungkin menginginkan rutinitas rumah tangga yang teratur, sedangkan Aquarius merasa terlalu banyak aturan dapat membatasi kebebasannya.

Apabila keduanya sama-sama mempertahankan keinginan, hubungan bisa mengalami kebuntuan. Taurus sulit menerima perubahan, sementara Aquarius merasa tidak nyaman jika terus-menerus dibatasi.

3. Gemini dan Virgo: Sama-Sama Cerdas, tetapi Berbeda Cara Berpikir Gemini dikenal komunikatif, mudah bergaul, dan menyukai variasi dalam kehidupan. Mereka biasanya senang mencoba pengalaman baru serta mudah tertarik pada berbagai topik pembicaraan.

Di sisi lain, Virgo mempunyai karakter teliti, analitis, dan menyukai keteraturan. Mereka cenderung memperhatikan detail serta ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana.

Kombinasi kedua zodiak ini dipercaya berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Gemini mungkin menganggap Virgo terlalu banyak mengkritik, sedangkan Virgo bisa merasa kewalahan menghadapi gaya hidup Gemini yang spontan dan sulit diprediksi.

Menariknya, kedua zodiak sama-sama berada di bawah pengaruh planet Merkurius dalam astrologi. Namun, cara mereka menggunakan kemampuan berpikir dan berkomunikasi dianggap berbeda.

Gemini lebih tertarik mengeksplorasi gagasan baru, sementara Virgo cenderung mencari ketepatan dan kesempurnaan. Jika tidak saling menghargai, perbedaan tersebut dapat mengurangi kenyamanan dalam hubungan.

4. Leo dan Scorpio: Sama-Sama Kuat dan Sulit Mengalah Leo dikenal memiliki rasa percaya diri tinggi dan senang mendapatkan perhatian serta penghargaan dari orang-orang terdekat. Mereka juga menyukai ungkapan kasih sayang yang jelas dan tidak keberatan menunjukkan perasaan di hadapan banyak orang.

Sementara itu, Scorpio cenderung lebih tertutup, intens, dan mempunyai kebutuhan emosional yang mendalam. Mereka menyukai hubungan yang penuh kepercayaan serta menginginkan ikatan yang kuat dengan pasangan.

Dalam kehidupan pernikahan, karakter keduanya dipercaya bisa memunculkan persaingan apabila tidak mampu mengendalikan ego. Leo ingin mendapatkan pengakuan secara terbuka, sedangkan Scorpio lebih menyukai kedekatan yang bersifat pribadi dan mendalam.

Keduanya juga dikenal mempunyai pendirian kuat sehingga proses mencari jalan tengah bisa menjadi tantangan tersendiri. Perselisihan dapat muncul ketika masing-masing merasa harus menjadi pihak yang paling menentukan arah hubungan.

Karena itu, kemampuan mengendalikan ego dan saling menghargai menjadi hal penting bagi pasangan dengan kombinasi zodiak ini.

5. Capricorn dan Libra: Berbeda dalam Menentukan Prioritas Hidup Capricorn dikenal sebagai pribadi yang ambisius, disiplin, dan mempunyai orientasi kuat terhadap pekerjaan maupun pencapaian masa depan. Mereka cenderung serius dalam merencanakan kehidupan dan berusaha mencapai target yang sudah ditetapkan.

Sebaliknya, Libra lebih menyukai kehidupan sosial yang seimbang, romantis, dan penuh keharmonisan. Mereka juga dikenal memperhatikan keindahan serta membutuhkan perhatian dalam hubungan asmara.

Perbedaan prioritas tersebut dapat menjadi tantangan ketika keduanya membangun rumah tangga. Capricorn mungkin terlalu sibuk mengejar tujuan karier sehingga waktu untuk pasangan menjadi berkurang.

Sementara itu, Libra bisa merasa kurang diperhatikan apabila kebutuhan romantis dan kebersamaan tidak terpenuhi. Mereka menginginkan hubungan yang tidak hanya berjalan secara praktis, tetapi juga memberikan kehangatan emosional.