JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Perpaduan hari dan pasaran dipercaya mempunyai nilai tersendiri yang dapat menggambarkan potensi serta peruntungan pemiliknya.

Dari sekian banyak kombinasi weton, terdapat beberapa yang dianggap mempunyai keistimewaan dalam perhitungan Primbon Jawa. Weton-weton tersebut dipercaya memiliki kekuatan batin, keteguhan hati, serta aura positif yang membuat pemiliknya lebih mudah menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Dilansir dari laman Cahya Cahaya, ada lima weton yang dikenal memiliki peruntungan istimewa. Pemiliknya dipercaya kerap memperoleh kemudahan, mendapatkan pertolongan saat menghadapi kesulitan, hingga mempunyai peluang rezeki yang baik. Berikut daftar lengkapnya.

1. Senin Pahing: Memiliki Kekuatan Batin dan Tidak Mudah Menyerah Senin Pahing merupakan salah satu weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat dan berwibawa. Berdasarkan perhitungan neptu Jawa, weton ini memiliki nilai 13, yang dalam penafsiran tertentu dikaitkan dengan kekuatan dan keteguhan batin.

Orang yang lahir pada Senin Pahing biasanya digambarkan mempunyai keberanian tinggi, pendirian kuat, serta semangat besar untuk mencapai cita-cita. Mereka tidak mudah mundur meskipun harus menghadapi berbagai hambatan.

Keberuntungan weton ini dipercaya sering muncul ketika berada dalam situasi sulit. Pertolongan atau kesempatan baru terkadang datang dari arah yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, Senin Pahing diyakini mempunyai peluang keberhasilan melalui kerja keras, kedisiplinan, serta kepercayaan yang diberikan orang lain. Karakter pantang menyerah menjadi salah satu keistimewaan yang melekat pada weton tersebut.

2. Rabu Pon: Bijaksana dan Mampu Menemukan Solusi Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14 dan dipercaya melambangkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang, bijaksana, serta mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.

Salah satu keunggulannya adalah kemampuan menghadapi persoalan tanpa terburu-buru. Mereka cenderung lebih suka mencari jalan keluar daripada memperbesar masalah.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Rabu Pon juga dikaitkan dengan intuisi yang cukup kuat. Kemampuan membaca keadaan tersebut dipercaya membantu mereka menentukan langkah, terutama ketika berhadapan dengan urusan pekerjaan maupun bisnis.

Tidak mengherankan jika weton ini sering disebut mempunyai peruntungan yang baik. Saat menghadapi hambatan, mereka diyakini mampu menemukan kesempatan baru yang sebelumnya tidak terlihat.

3. Jumat Legi: Berhati Mulia dan Dipercaya Memiliki Rezeki Lancar Jumat Legi merupakan weton dengan neptu 11. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, pemiliknya dikenal mempunyai pembawaan lembut, tulus, dan mudah menunjukkan kepedulian kepada orang lain.

Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang dermawan dan tidak keberatan membantu ketika ada orang membutuhkan pertolongan. Sifat tersebut membuat Jumat Legi dipercaya mudah mendapatkan simpati serta penghormatan dari lingkungan sekitarnya.

Untuk urusan rezeki, weton ini dikaitkan dengan kehidupan yang relatif berkecukupan. Walaupun tidak selalu hidup dengan kemewahan, pemilik Jumat Legi dipercaya mempunyai jalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Primbon Jawa juga menggambarkan weton ini sebagai sosok yang kerap memperoleh bantuan ketika menghadapi kesulitan. Kebaikan hati dan hubungan sosial yang terjaga dipercaya menjadi bagian dari keberuntungan yang menyertainya.

4. Selasa Kliwon: Berjiwa Pemimpin dan Tangguh Menghadapi Cobaan Selasa Kliwon mempunyai total neptu 11, hasil penjumlahan nilai Selasa sebesar 3 dan Kliwon sebesar 8. Weton ini sering dikaitkan dengan karakter tegas, berani, serta mempunyai jiwa kepemimpinan.

Pemiliknya dipercaya memiliki mental kuat sehingga tidak gampang kehilangan semangat ketika menghadapi tekanan. Mereka cenderung berusaha mencari jalan keluar meskipun keadaan sedang tidak menguntungkan.

Peruntungan Selasa Kliwon dalam penafsiran Primbon Jawa sering digambarkan datang setelah melewati berbagai ujian. Pengalaman sulit dianggap sebagai proses yang membentuk kedewasaan dan kekuatan pribadi.

Dalam pekerjaan maupun usaha, mereka dipercaya berpotensi meraih keberhasilan karena mempunyai tekad kuat dan keberanian mengambil keputusan. Kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan menjadi salah satu karakter yang paling menonjol.

5. Kamis Wage: Membawa Ketenangan dan Dipercaya Memiliki Keberuntungan Panjang Kamis Wage mempunyai jumlah neptu 12. Dalam penafsiran Primbon Jawa, angka tersebut sering dikaitkan dengan keseimbangan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan.

Pemilik weton ini dikenal mempunyai karakter menyenangkan, mudah bergaul, serta mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka juga dipercaya mempunyai pembawaan berkarisma dan tidak sulit menjalin hubungan sosial.

Keberuntungan Kamis Wage sering dihubungkan dengan kemudahan memperoleh kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan. Rezekinya dipercaya dapat datang melalui pekerjaan, hubungan pertemanan, maupun peluang yang muncul secara tidak terduga.

Dalam kehidupan rumah tangga, pemilik weton ini digambarkan sebagai sosok yang setia dan mengutamakan keharmonisan. Mereka cenderung menyukai suasana damai serta berusaha menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat.