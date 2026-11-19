JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dijadikan pedoman untuk membaca karakter, kepribadian, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang. Perhitungan hari dan pasaran kelahiran bahkan dipercaya mempunyai makna tersendiri yang dapat menggambarkan kedudukan serta keberuntungan pemiliknya.

Beberapa weton dianggap mempunyai keistimewaan dibandingkan weton lainnya. Mereka dipercaya memiliki pembawaan berwibawa, karisma kuat, serta kemampuan untuk mendapatkan penghormatan dari lingkungan sekitar. Dalam penafsiran Primbon Jawa, karakter tersebut sering dikaitkan dengan istilah kasta tinggi yang melambangkan kehormatan dan kemuliaan.

Dikutip dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat enam weton yang disebut mempunyai kedudukan istimewa berdasarkan perhitungan Primbon Jawa. Masing-masing dipercaya mempunyai karakter dan keunggulan tersendiri, mulai dari jiwa kepemimpinan hingga kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan.

1. Minggu Kliwon: Memiliki Karisma dan Jiwa Pemimpin Minggu Kliwon dipercaya sebagai salah satu weton yang mempunyai daya tarik dan kewibawaan kuat. Pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai bakat memimpin serta kemampuan membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatnya.

Keunggulan mereka bukan hanya terletak pada keberanian, tetapi juga kecakapan dalam membangun hubungan sosial. Kemampuan berkomunikasi, berdiplomasi, dan menjalin kerja sama dipercaya menjadi jalan untuk memperoleh berbagai kesempatan baik.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Minggu Kliwon dikaitkan dengan elemen lak kuning lintang yang memiliki filosofi seperti bintang. Simbol tersebut menggambarkan keberuntungan, pengaruh, dan kemampuan bersinar di tengah masyarakat.

Meski demikian, kewibawaan yang dimiliki perlu diimbangi dengan sikap bijaksana dan tanggung jawab. Tanpa menjaga kejujuran, pengaruh besar justru bisa menjadi sumber masalah.

2. Rabu Pahing: Cerdas Mengatur Keuangan dan Pandai Melihat Peluang Pemilik weton Rabu Pahing dikenal mempunyai karakter pekerja keras sekaligus kemampuan berpikir yang cukup matang. Mereka digambarkan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama ketika berhubungan dengan urusan pekerjaan dan keuangan.

Salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan weton ini adalah kecakapan dalam mengelola penghasilan. Mereka dipercaya mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, sehingga tidak mudah menghamburkan uang untuk hal yang kurang penting.

Rabu Pahing juga dikaitkan dengan elemen lak kuning banyu yang memiliki sifat seperti air. Filosofi ini melambangkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.

Ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu, pemilik weton ini dipercaya mampu berpikir lebih tenang dan mencari kesempatan baru. Sikap hemat serta kemampuan mengelola aset menjadi gambaran keistimewaan yang melekat pada Rabu Pahing.

3. Jumat Legi: Memiliki Intuisi Tajam dan Hati yang Dermawan Jumat Legi dipercaya mempunyai keistimewaan dalam hal kepekaan batin dan kemampuan memahami keadaan di sekitarnya. Pemilik weton ini sering digambarkan memiliki firasat kuat serta lebih peka ketika menghadapi situasi tertentu.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton Jumat Legi dikaitkan dengan Cakra Seks Langit yang dipercaya melambangkan kekuatan intuisi dan sisi spiritual seseorang.

Selain itu, mereka juga dikenal mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain. Sifat welas asih membuatnya sering menjadi tempat bercerita, meminta pertimbangan, maupun mencari solusi bagi orang-orang terdekat.

Weton ini juga digambarkan seperti sanggar waringin, yakni tempat berteduh yang memberikan kenyamanan bagi banyak orang. Kebaikan dan ketulusan dalam membantu sesama dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan.

Namun, kepekaan yang tinggi perlu disertai pikiran positif agar tidak mudah terjebak dalam kecemasan maupun prasangka berlebihan.

4. Selasa Pon: Pantang Menyerah dan Mampu Bangkit dari Kegagalan Selasa Pon dikenal sebagai weton yang mempunyai semangat kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Pemiliknya sering digambarkan tidak mudah menyerah meskipun harus melewati masa-masa sulit dalam kehidupan.

Ketika mengalami kegagalan, mereka dipercaya mempunyai kemampuan untuk kembali bangkit dan mencoba kesempatan lain. Keberanian mengambil keputusan serta kemauan belajar dari pengalaman menjadi karakter yang menonjol.

Dalam filosofi Primbon Jawa, Selasa Pon dikaitkan dengan elemen lak kuning geni yang mempunyai sifat seperti api. Simbol ini menggambarkan semangat membara, keberanian, dan antusiasme dalam mengejar tujuan.

Weton ini juga dipercaya mempunyai peluang memperoleh keberuntungan dari keadaan yang tidak terduga. Meski begitu, sifat berapi-api perlu dikendalikan agar tidak berubah menjadi sikap gegabah, mudah tersinggung, atau terlalu berani mengambil risiko.

5. Kamis Wage: Tenang, Bijaksana, dan Sukses Tanpa Banyak Bicara Berbeda dari weton yang menonjolkan keberanian dan karisma, Kamis Wage justru dikenal dengan karakter tenang dan tidak suka mencari perhatian. Mereka sering digambarkan sebagai sosok yang lebih memilih membuktikan kemampuan melalui tindakan daripada banyak berbicara.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan Cakra Ajna Langit yang melambangkan ketenangan pikiran, kebijaksanaan, dan kemampuan memahami keadaan secara mendalam.

Kamis Wage juga mempunyai filosofi lak kuning kembang, yang diibaratkan seperti bunga. Maknanya adalah seseorang yang mampu memberikan keindahan dan manfaat tanpa harus selalu menonjolkan diri.

Kualitas pribadi, integritas, serta kemampuan berkomunikasi dipercaya menjadi modal penting bagi pemilik weton ini dalam membangun kehidupan yang baik. Mereka juga digambarkan mampu menjaga hubungan sosial dengan pendekatan yang lembut dan penuh pertimbangan.

6. Sabtu Kliwon: Lambang Kebijaksanaan dan Kemuliaan Hidup Sabtu Kliwon dipercaya sebagai salah satu weton yang mempunyai keistimewaan tinggi dalam perhitungan Primbon Jawa. Perpaduan hari dan pasarannya dianggap melambangkan kekuatan batin, kewibawaan, serta kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan.

Pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai pembawaan yang disegani dan mampu menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak hanya dikaitkan dengan keberhasilan materi, tetapi juga kematangan berpikir dan kepedulian sosial.

Sabtu Kliwon mempunyai filosofi lak kuning bumi yang menggambarkan sifat bumi sebagai tempat berpijak, sumber kehidupan, dan penopang bagi banyak makhluk. Makna tersebut melambangkan pribadi yang kuat, sabar, serta mampu memberikan manfaat bagi lingkungan.

Keberuntungan yang dimiliki juga dipercaya akan terasa lebih bermakna apabila digunakan untuk membantu sesama. Karena itu, pemilik weton ini digambarkan mempunyai kecenderungan untuk berbagi dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi.