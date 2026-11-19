JawaPos.com - Kesuksesan dalam hidup tidak selalu dikaitkan dengan kecerdasan, kemampuan, maupun kerja keras seseorang. Dalam sejumlah kepercayaan, doa dan restu orang tua juga dianggap memiliki peran penting dalam perjalanan hidup anak. Dukungan serta kasih sayang keluarga dipercaya mampu memberikan ketenangan batin sekaligus menjadi penyemangat untuk menghadapi berbagai tantangan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang konon mempunyai ikatan kuat dengan keluarga, khususnya orang tua. Hubungan harmonis dan sikap berbakti diyakini dapat membawa pengaruh positif terhadap keberuntungan, kelancaran rezeki, serta pencapaian hidup mereka.

Dilansir dari Horoscope, ada lima shio yang dipercaya memiliki hubungan erat antara doa restu orang tua dan keberhasilan dalam kehidupan. Masing-masing mempunyai karakter berbeda yang dianggap mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan. Berikut ulasannya.

1. Shio Kerbau: Pekerja Keras yang Membutuhkan Dukungan Keluarga Pemilik Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan mempunyai tanggung jawab tinggi. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh.

Namun, karena terlalu sibuk mengejar cita-cita, terkadang mereka lupa meluangkan waktu untuk keluarga. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, keberuntungan Shio Kerbau diyakini semakin kuat ketika mereka mampu menjaga hubungan baik dengan orang tua.

Menghormati nasihat keluarga, menunjukkan perhatian, serta membalas kasih sayang orang tua dipercaya menjadi salah satu jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Restu keluarga juga dianggap memberikan ketenangan dalam mengambil keputusan penting.

2. Shio Ular: Cerdas dan Penuh Perhitungan, tetapi Tetap Membutuhkan Restu Shio Ular identik dengan kecerdasan, pemikiran strategis, serta kemampuan membaca situasi. Mereka biasanya tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan karena lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.

Meski memiliki kemampuan mengandalkan diri sendiri, pemilik shio ini dipercaya tetap membutuhkan dukungan moral dari keluarga. Doa orang tua dianggap mampu memberikan ketenangan sehingga mereka dapat menggunakan kecerdasan dan intuisinya secara lebih bijaksana.

Ketika hubungan dengan keluarga terjaga dengan baik, Shio Ular diyakini lebih mantap dalam menjalankan rencana. Hal tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan peluang dan menghindari keputusan yang merugikan.

3. Shio Kelinci: Berhati Lembut dan Menjunjung Tinggi Keharmonisan Keluarga Pemilik Shio Kelinci dikenal mempunyai pembawaan lembut, sopan, serta mudah menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Mereka juga termasuk pribadi yang mengutamakan keharmonisan dan tidak menyukai konflik berkepanjangan.

Keluarga mempunyai tempat istimewa dalam kehidupan mereka. Dalam kepercayaan Tionghoa, doa dan keridhaan orang tua diibaratkan sebagai sumber kekuatan yang membantu Shio Kelinci menjalani kehidupan dengan lebih tenang.

Hubungan keluarga yang harmonis dipercaya membawa pengaruh baik terhadap keberuntungan mereka. Sebaliknya, perselisihan dengan orang tua dianggap dapat mengganggu ketenangan pikiran dan membuat perjalanan hidup terasa lebih berat.

4. Shio Kambing: Penyayang dan Memiliki Ikatan Keluarga yang Kuat Shio Kambing sering dikaitkan dengan karakter penyayang, penuh empati, dan rela berkorban demi orang-orang terdekat. Mereka biasanya mempunyai kedekatan emosional dengan keluarga, meskipun terkadang merasa kurang dipahami oleh orang lain.

Menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, keberhasilan Shio Kambing diyakini semakin terbuka ketika mereka memperoleh dukungan serta restu orang tua. Doa keluarga dianggap menjadi sumber semangat dalam menghadapi berbagai persoalan.

Ketika hubungan dengan orang tua berjalan harmonis, pemilik shio ini dipercaya lebih mudah menjalani berbagai urusan. Bahkan, peluang usaha, pertolongan dari orang terdekat, hingga kesempatan baru konon dapat hadir melalui jalan yang tidak terduga.

5. Shio Naga: Berwibawa dan Dipercaya Memiliki Peluang Kesuksesan Besar Dalam astrologi Tionghoa, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Orang yang lahir di bawah shio ini sering digambarkan memiliki ambisi besar, rasa percaya diri tinggi, serta keinginan kuat untuk mencapai keberhasilan.

Di balik karakter tangguh tersebut, Shio Naga dipercaya mempunyai hubungan batin yang kuat dengan keluarga. Restu orang tua dianggap sebagai salah satu sumber motivasi yang membuat mereka semakin bersemangat dalam mengejar impian.