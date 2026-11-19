JawaPos.com — Akhir pekan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi berbagai hal yang telah dijalani sepanjang pekan, mulai dari pekerjaan, kondisi keuangan, hingga hubungan asmara. Setiap zodiak memiliki tantangan dan peluang berbeda yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah berikutnya.

Dalam urusan karier, sebagian zodiak diperkirakan mulai menemukan peluang baru, memperluas jaringan profesional, atau memperoleh apresiasi atas kerja keras. Sementara itu, beberapa lainnya perlu meninjau kembali strategi dan menyelesaikan persoalan yang belum tuntas sebelum mengambil keputusan penting.

Kondisi keuangan juga membutuhkan perhatian, terutama dalam mengatur pengeluaran dan mempertimbangkan peluang tambahan. Di sisi lain, kehidupan asmara mengingatkan pentingnya komunikasi terbuka, saling memahami, dan menyediakan waktu berkualitas bersama pasangan.

Dilansir dari Chatelaine, Kamis (19/11/2026), ramalan bintang periode 18–24 November 2026 memberikan gambaran mengenai peruntungan 12 zodiak dalam karier, keuangan, dan percintaan. Selain itu, setiap zodiak memiliki hari baik, warna bahagia, dan angka keberuntungan yang dapat menjadi panduan untuk menjalani akhir pekan. Berikut ramalan lengkapnya.

1. Aries (21 Maret–19 April)

Perubahan arah karier mulai menarik perhatian Aries, terutama bagi mereka yang ingin meninggalkan rutinitas lama demi peluang lebih menjanjikan.

Keberanian mengambil inisiatif perlu disertai perencanaan matang. Keuangan berpeluang membaik melalui pengelolaan konsisten. Dalam asmara, jangan sampai kesibukan membuat pasangan merasa diabaikan.

Hari baik Rabu. Warna bahagia merah menyala. Angka keberuntungan 9.

2. Taurus (20 April–20 Mei)

Apresiasi atas hasil pekerjaan dapat membuka kesempatan berkolaborasi dan memperluas jaringan profesional. Taurus sebaiknya tidak ragu menyampaikan gagasan serta mengambil tanggung jawab lebih besar.

Kondisi keuangan mendukung rencana meningkatkan kenyamanan hidup, tetapi dana untuk kebutuhan mendatang tetap perlu disisihkan. Dalam asmara, pertemuan baru atau kedekatan dengan pasangan membawa suasana menyenangkan.

Hari baik Jumat. Warna bahagia hijau giok. Angka keberuntungan 6.

3. Gemini (21 Mei–20 Juni)

Tidak semua rencana berjalan sesuai harapan sehingga Gemini perlu mengevaluasi strategi sebelum kembali mengambil langkah. Perbedaan pendapat di tempat kerja sebaiknya disikapi dengan tenang.

Keuangan membutuhkan keputusan realistis dan pengawasan pengeluaran. Sementara itu, komunikasi terbuka dengan pasangan dapat mencegah kesalahpahaman.

Hari baik Kamis. Warna bahagia hijau kelly. Angka keberuntungan 5.

4. Cancer (21 Juni–22 Juli)

Kesibukan pekerjaan berpotensi meningkat sekaligus memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan memimpin dan menangani tanggung jawab baru.

Informasi penting juga dapat membantu menentukan langkah berikutnya. Peluang penghasilan tambahan patut dipertimbangkan dengan kesepakatan yang jelas. Dalam hubungan asmara, saling memahami akan menjaga kehangatan ketika pekerjaan menyita waktu.

Hari baik Senin. Warna bahagia putih kristal. Angka keberuntungan 2.

5. Leo (23 Juli–22 Agustus)

Keinginan mencari tantangan profesional baru semakin kuat. Peluang berbeda dapat membangkitkan semangat, tetapi Leo sebaiknya tidak mengambil keputusan hanya karena merasa bosan dengan keadaan sekarang.

Pertimbangkan dampaknya terhadap keuangan. Dalam asmara, dukungan orang terdekat dan pasangan membuat hubungan terasa menyenangkan serta membuka kesempatan menikmati pengalaman baru bersama.

Hari baik Minggu. Warna bahagia emas kerajaan. Angka keberuntungan 1.

6. Virgo (23 Agustus–22 September)

Kerja keras mulai memperlihatkan hasil, meskipun banyaknya tanggung jawab berisiko membuat pekerjaan menumpuk. Virgo perlu belajar membagi tugas dan tidak memaksakan diri mengerjakan semuanya sendiri.

Keuangan relatif terkendali selama pengeluaran diawasi. Alokasi dana untuk mengembangkan kemampuan juga patut dipertimbangkan. Dalam hubungan personal, luangkan waktu berkualitas di luar kesibukan sehari-hari.

Hari baik Rabu. Warna bahagia hijau myrtle. Angka keberuntungan 5.

7. Libra (23 September–22 Oktober)

Sejumlah tanggung jawab dan pilihan profesional menuntut Libra lebih cermat menentukan prioritas. Fokuslah pada pekerjaan yang mendukung tujuan jangka panjang daripada mengejar semua kesempatan sekaligus.

Kondisi keuangan perlu ditinjau sebelum mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang belum mendesak. Dalam asmara, pertemanan dan perkenalan baru berpotensi menghadirkan kedekatan yang menyenangkan.

Hari baik Jumat. Warna bahagia merah muda kelopak mawar. Angka keberuntungan 6.

8. Scorpio (23 Oktober–21 November)

Scorpio perlu mengevaluasi kebiasaan kerja yang selama ini menghambat perkembangan. Mengikuti pelatihan, memperoleh pengalaman baru, atau meminta bimbingan orang berpengalaman dapat meningkatkan kemampuan profesional.

Keuangan sebaiknya dikelola dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang, bukan keuntungan instan. Dalam asmara, hindari kecurigaan berlebihan dan bangun kepercayaan melalui komunikasi.

Hari baik Selasa. Warna bahagia merah karnelian. Angka keberuntungan 9.

9. Sagitarius (22 November–21 Desember)

Memasuki musim kelahiran, semangat Sagitarius untuk mengejar cita-cita kembali menguat. Kesempatan melalui perjalanan, pendidikan, atau jaringan profesional layak dijajaki untuk memperluas pengalaman.

Kemampuan berkomunikasi juga mendukung kerja sama yang menguntungkan. Keuangan berpotensi berkembang, tetapi keputusan tetap harus didasarkan pada pertimbangan realistis. Dalam asmara, keterbukaan terhadap pengalaman baru membuat hubungan lebih hidup.

Hari baik Minggu. Warna bahagia kuning mentari. Angka keberuntungan 3.

10. Capricorn (22 Desember–19 Januari)

Keraguan terhadap kemampuan diri mungkin muncul sebelum Capricorn menemukan arah yang lebih jelas. Dukungan keluarga atau rekan kerja dapat membantu menyelesaikan persoalan profesional.

Susun kembali anggaran dan hindari keputusan keuangan akibat tekanan sesaat. Dalam asmara, pasangan membutuhkan kehadiran emosional, bukan hanya janji atau rencana masa depan. Luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati.

Hari baik Sabtu. Warna bahagia abu-abu antrasit. Angka keberuntungan 8.

11. Aquarius (20 Januari–18 Februari)

Pengalaman kurang menyenangkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi karier. Aquarius sebaiknya tidak terpaku pada kegagalan sebelumnya karena kerja sama dan jaringan baru berpotensi menghadirkan kesempatan berbeda.

Keuangan membutuhkan kesabaran, terutama ketika hasil yang diharapkan belum terlihat. Dalam asmara, membangun kepercayaan dan menghargai batasan masing-masing membantu hubungan berkembang lebih sehat.

Hari baik Kamis. Warna bahagia biru admiral. Angka keberuntungan 4.

12. Pisces (19 Februari–20 Maret)

Kemampuan menyampaikan gagasan menjadi modal penting bagi Pisces untuk mengambil kendali atas pekerjaan maupun menyelesaikan negosiasi. Kreativitas perlu diimbangi pertimbangan logis agar keputusan tidak merugikan.

Sebelum membuat komitmen finansial, periksa informasi dan hitung risikonya dengan cermat. Dalam asmara, perbedaan pandangan tidak harus berujung pertengkaran selama kedua pihak bersedia saling mendengarkan.