JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang.

Berdasarkan perhitungan dalam Primbon Jawa, ada istilah dunya yang melambangkan kemakmuran, kecukupan materi, dan keberuntungan dalam urusan kehidupan. Sejumlah weton dipercaya memiliki perhitungan tersebut sehingga diyakini berpotensi mendapatkan kehidupan yang sejahtera.

Dilansir dari laman Pandawa Cirebon, terdapat delapan weton yang dikenal memiliki peruntungan bagus dalam hal rezeki. Pemilik weton-weton ini dipercaya mempunyai karakter positif yang dapat mendukung kesuksesan, mulai dari ketekunan bekerja hingga kecakapan mengatur keuangan. Berikut daftar lengkapnya.

1. Sabtu Wage: Mandiri dan Cermat Mengelola Keuangan Orang yang lahir pada Sabtu Wage dikenal mempunyai karakter tangguh dan terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri. Mereka juga cenderung berhati-hati dalam menggunakan uang serta mampu menyusun keuangan dengan baik. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Sabtu Wage termasuk hitungan dunya yang dikaitkan dengan kemudahan memperoleh keberhasilan. Ketekunan dan sikap disiplin dipercaya menjadi modal penting bagi mereka untuk meraih kehidupan yang mapan.

2. Jumat Pon: Tenang dan Dipercaya Membawa Keberuntungan Jumat Pon sering digambarkan sebagai pribadi yang bijaksana, memiliki kecerdasan, serta mudah beradaptasi dengan berbagai keadaan. Mereka mungkin tidak selalu menunjukkan keistimewaan secara mencolok, tetapi kehadirannya dipercaya membawa pengaruh baik bagi keluarga. Berdasarkan hitungan Primbon Jawa, weton ini masuk golongan dunya sehingga kerap dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan kehidupan finansial yang berkecukupan.

3. Senin Pahing: Pekerja Keras dan Tidak Mudah Menyerah Pemilik weton Senin Pahing dikenal mempunyai semangat tinggi dalam menjalani pekerjaan. Mereka tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan dan selalu berusaha mencapai target yang telah ditentukan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton ini dianggap membawa keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Perhitungan dunya juga membuat Senin Pahing dipercaya memiliki peluang besar untuk menikmati kesuksesan dan kemakmuran.

4. Selasa Legi: Pemberani dan Memiliki Jiwa Kepemimpinan Selasa Legi identik dengan karakter berani, tegas, dan penuh keyakinan ketika mengambil keputusan. Mereka cenderung mempunyai motivasi kuat untuk mewujudkan keinginan serta tidak mudah mundur saat menghadapi tantangan. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, weton ini memiliki kaitan dengan keberuntungan duniawi. Rezeki yang lancar, keberhasilan dalam pekerjaan, hingga kehidupan keluarga yang ramai sering dikaitkan dengan pemilik weton tersebut.

5. Senin Wage: Disiplin dan Pandai Menghemat Orang dengan weton Senin Wage dikenal tekun menjalankan tanggung jawab dan mempunyai kebiasaan hidup sederhana. Mereka juga digambarkan sebagai sosok yang peduli terhadap orang lain serta menjunjung tinggi kesetiaan. Walaupun terkadang memiliki emosi yang cukup kuat, sifat pekerja keras menjadi salah satu kelebihannya. Dalam hitungan Jawa, Senin Wage termasuk kategori dunya yang dipercaya memiliki peruntungan rezeki baik hingga masa tua.

6. Kamis Legi: Ulet dan Berorientasi pada Kesuksesan Kamis Legi dikenal mempunyai kemauan kuat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mereka biasanya tidak suka bergantung kepada orang lain dan memilih berusaha dengan kemampuan sendiri. Sikap pantang menyerah serta ketekunan menjadi karakter yang menonjol. Dalam Primbon Jawa, weton ini dipercaya berada dalam kategori dunya, sehingga sering dihubungkan dengan kemakmuran, kebahagiaan, dan keberhasilan dalam bidang usaha maupun pekerjaan.

7. Sabtu Pahing: Berjiwa Besar dan Suka Menolong Pemilik weton Sabtu Pahing digambarkan mempunyai karakter kuat, tegas, tetapi tetap menyimpan kepedulian terhadap sesama. Mereka dikenal mudah memaafkan, berhati lapang, dan senang membantu orang yang membutuhkan. Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, Sabtu Pahing termasuk weton yang memiliki perhitungan dunya. Tak heran jika weton ini kerap dikaitkan dengan keberuntungan besar dan peluang memperoleh kehidupan yang serba berkecukupan.