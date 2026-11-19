JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran masih menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperbincangkan. Perpaduan hari dan pasaran kelahiran ini tidak hanya digunakan untuk mengenali karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan, jodoh, hingga kondisi perekonomian.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton memiliki perhitungan dan makna tersendiri yang dipercaya menggambarkan perjalanan hidup pemiliknya. Ada weton yang dianggap memiliki karakter pekerja keras, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain, hingga dipercaya mempunyai keberuntungan dalam urusan mencari penghasilan.

Dilansir dari laman Pandawa Cirebon, terdapat delapan weton yang dipercaya memiliki kelimpahan rezeki sepanjang hidup. Bahkan, beberapa di antaranya diibaratkan mempunyai sumur uang yang tidak mudah kering karena diyakini selalu mendapatkan jalan untuk memperoleh kemakmuran.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut delapan weton yang dipercaya membawa keberuntungan finansial menurut tradisi Primbon Jawa.

1. Minggu Wage

Minggu Wage dikenal sebagai weton yang memiliki karakter pekerja keras dan mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Pemilik weton ini juga dipercaya mempunyai kepedulian tinggi serta tidak segan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Minggu Wage berada di bawah naungan lintang Waluku. Kombinasi tersebut dipercaya menggambarkan pribadi yang tekun, bertanggung jawab, dan memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupannya.

Sifat dermawan serta kegigihan dalam bekerja dianggap menjadi salah satu faktor yang mendukung keberuntungan pemilik weton ini. Apabila mampu mempertahankan kebiasaan positif dan mengelola penghasilan dengan baik, Minggu Wage dipercaya berpeluang menikmati kehidupan yang berkecukupan hingga usia tua.

2. Senin Pahing

Pemilik weton Senin Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kemauan kuat, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Weton ini berada di bawah naungan lintang Dupa yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikaitkan dengan ketekunan, kebijaksanaan, serta kemampuan mengendalikan diri.

Mereka juga dipercaya mempunyai kebiasaan disiplin dalam menjalani pekerjaan dan cukup cermat ketika mengatur keuangan. Rezeki Senin Pahing konon lebih banyak diperoleh melalui usaha yang konsisten dibandingkan mengandalkan keberuntungan semata.

Meski demikian, pemilik weton ini diingatkan agar tidak mudah tergoda menghamburkan uang ketika memperoleh penghasilan lebih besar. Kemampuan mengelola keuangan menjadi hal penting untuk menjaga kestabilan hidup.

3. Rabu Pon

Rabu Pon termasuk weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam urusan pekerjaan maupun usaha.

Dalam Primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan lintang Lumbung. Nama tersebut memiliki simbol yang erat dengan tempat penyimpanan hasil panen sehingga dipercaya menggambarkan kehidupan yang penuh kecukupan.

Pemilik Rabu Pon umumnya digambarkan mempunyai kecerdasan, kewibawaan, serta kemampuan memimpin yang cukup baik. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka ketika harus mengambil keputusan penting atau menghadapi tantangan dalam pekerjaan.

Tidak mengherankan jika Rabu Pon sering dianggap sebagai weton yang memiliki peluang mendapatkan kemapanan finansial. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, rezekinya digambarkan tetap memiliki jalan meskipun sedang menghadapi masa sulit.

4. Jumat Legi

Jumat Legi dikenal memiliki karakter yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Pemilik weton ini juga dipercaya mampu menjaga kepercayaan orang lain sehingga mudah membangun hubungan baik dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan.

Weton Jumat Legi berada di bawah naungan lintang Banyak Angrem yang dalam tradisi Primbon Jawa dikaitkan dengan ketenangan dan keberkahan.

Sifat amanah serta kemauan untuk bekerja keras dipercaya menjadi modal penting dalam perjalanan mencari penghasilan. Mereka juga dianggap memiliki kemampuan menemukan peluang dari berbagai bidang ketika mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik.

Keberuntungan Jumat Legi tidak hanya dikaitkan dengan kesejahteraan pribadi, tetapi juga dipercaya dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan orang-orang terdekat.

5. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang cukup populer dalam pembahasan Primbon Jawa. Pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai hati yang lembut, kepedulian tinggi, serta rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya.

Menurut perhitungan tradisional, Jumat Kliwon berada di bawah naungan lintang Udang dan memiliki pancasuda Wasesa Segara. Istilah tersebut memiliki makna yang berkaitan dengan kekuatan besar seperti samudra.

Kombinasi ini dipercaya melambangkan pribadi yang mempunyai potensi besar dalam menjalani kehidupan. Dalam urusan pekerjaan dan usaha, Jumat Kliwon diyakini dapat memperoleh kestabilan ketika sudah menemukan bidang yang sesuai dengan kemampuannya.

Sikap suka menolong dan kesediaan menjalankan tanggung jawab juga dianggap menjadi bagian dari karakter yang membawa keberuntungan bagi pemilik weton ini.

6. Jumat Pahing

Jumat Pahing dipercaya mempunyai hubungan erat dengan keberuntungan dalam urusan keuangan. Weton ini berada di bawah naungan lintang Bubu Bolong yang dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan aliran rezeki.

Orang yang lahir pada Jumat Pahing biasanya digambarkan mudah bergaul, supel, dan memiliki kemampuan membangun hubungan dengan berbagai kalangan.

Karakter tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan dalam pekerjaan maupun kegiatan usaha. Kemampuan berkomunikasi dan menjalin relasi menjadi salah satu keunggulan yang dianggap mendukung perjalanan finansial mereka.

Meski sering dikaitkan dengan kelimpahan rezeki, pemilik Jumat Pahing tetap perlu memperhatikan pengeluaran. Kebiasaan hidup hemat dan kemampuan mengendalikan keinginan menjadi hal penting agar penghasilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara maksimal.

7. Sabtu Kliwon

Sabtu Kliwon dikenal sebagai weton yang memiliki karakter bijaksana, dermawan, dan mempunyai kecenderungan untuk mengambil peran sebagai pemimpin.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini dianggap mampu membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. Mereka juga dipercaya mempunyai kepedulian terhadap orang lain dan tidak keberatan berbagi ketika memiliki kelebihan.

Dari sisi pekerjaan, Sabtu Kliwon sering dikaitkan dengan kemudahan dalam menemukan peluang serta kemampuan menjalankan tanggung jawab.

Rezekinya digambarkan cukup stabil dan bahkan berpotensi berlebih sehingga bisa digunakan untuk membantu keluarga maupun orang-orang yang membutuhkan.

8. Senin Legi

Senin Legi menjadi weton terakhir yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam urusan rezeki. Pemilik weton ini dikenal mempunyai daya tarik tersendiri, tutur kata yang lembut, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Karakter yang mudah beradaptasi membuat mereka dipercaya mampu menjalin hubungan sosial dengan baik. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan ketika membangun karier, mengembangkan usaha, maupun memperluas jaringan pertemanan.

Dalam Primbon Jawa, Senin Legi bahkan kerap digambarkan seperti memiliki sumur rezeki yang terus mengalir. Artinya, pemilik weton ini dipercaya mempunyai banyak kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan memperbaiki taraf hidup.

Namun, keberuntungan tersebut tetap perlu diimbangi dengan sikap bijaksana. Tidak mudah terlena ketika berada dalam kondisi berkecukupan serta mampu menjaga keseimbangan kehidupan menjadi hal yang dianggap penting.