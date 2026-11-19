JawaPos.com – Bagaimana peruntungan Shio Anjing besok, Jumat, 20 November 2026, menurut ramalan yang beredar?

Ramalan tersebut mengupas empat sisi kehidupan, yakni keuangan, kesehatan, karier, dan percintaan.

Suasana hari itu cenderung tenang, sehingga langkah yang pelan dan terukur lebih dianjurkan.

Angka keberuntungan, warna, dan arah mata angin juga ikut memberi petunjuk bagi Anda.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Kamis (19/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing besok Jumat 20 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keberuntungan finansial berada di angka 71 persen, namun sebaiknya tetap atur seluruh pengeluaran dengan sangat hati-hati.

Angka keberuntungan 2 muncul pada struk belanja, jadi pertimbangkan patungan kecil yang menguntungkan kedua belah pihak.

Warna merah pada tagihan mengingatkan Anda agar selalu tegas dan tidak ragu dalam mengambil keputusan uang.

Kebijaksanaan yang hanya 20 persen menganjurkan Anda meninjau kembali laporan keuangan dari bulan-bulan sebelumnya dengan teliti.

Keberanian sebesar 37 persen mendukung Anda untuk menanamkan modal secara bijak dan penuh perhitungan jika perlu.

Simpan urusan keuangan untuk diri sendiri, sebab memamerkan kekayaan di depan umum akan terasa sangat dipaksakan.

Catat setiap transaksi yang Anda lakukan, sekecil apa pun nilainya, tanpa ada satu pun yang terlewat.

Penghematan kecil yang dilakukan terus-menerus lama-lama menumpuk menjadi tabungan besar, mencerminkan sifat Anda yang bisa diandalkan.

2. Kesehatan

Tubuh Anda sedang menyukai ketenangan, jadi beri waktu bagi pikiran untuk beristirahat sejenak sepanjang hari itu.

Berjalan santai menghadap arah timur sangat dianjurkan untuk menyambut cahaya baru yang segar di pagi hari.

Keharmonisan di angka 54 persen membantu menjaga energi tetap seimbang, maka dengarkan sinyal halus dari tubuh.

Sentuhan warna merah di sekitar tempat Anda berada dapat menambah semangat dan tenaga untuk beraktivitas sehari-hari.

Suasana tenang adalah sekutu Anda, jadi hindari rangsangan berlebihan agar Anda pulih lebih cepat dan stabil.

Luangkan waktu untuk minum air putih yang cukup serta menarik napas dalam-dalam dengan perlahan dan teratur.

Hargailah rasa lelah yang muncul dengan memberi tubuh kesempatan untuk berhenti sejenak dan memulihkan tenaganya kembali.

Kebiasaan kecil yang dijalani secara konsisten membangun daya tahan tubuh, sesuai dengan sifat Anda yang setia.

3. Karier

Hari itu mengajak Anda bekerja di balik layar tanpa perlu terlalu banyak menarik perhatian orang lain.

Biarkan rencana Anda berjalan perlahan di latar belakang, karena dunia tidak harus melihat setiap langkah Anda.

Kebijaksanaan sebesar 20 persen mengingatkan Anda untuk lebih banyak mendengarkan rekan kerja maupun atasan dengan saksama.

Keberanian sebesar 37 persen mendorong Anda untuk bertindak tegas dan cepat ketika situasi memang benar-benar menuntutnya.

Angka keberuntungan 2 bisa muncul di catatan rapat Anda sebagai petunjuk yang cukup menarik untuk diperhatikan.

Pertimbangkan untuk menjalin sebuah kemitraan atau mengerjakan satu proyek bersama dengan rekan yang Anda percayai sepenuhnya.

Keberuntungan di angka 71 persen menandakan bahwa usaha yang dilakukan dengan teliti dan tertutup akan berbuah.

Hasil manis dari kerja keras yang Anda simpan sendiri itu akan benar-benar terasa di kemudian hari.

4. Cinta

Suasana yang tenang mendorong terjalinnya hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang yang Anda sayangi.

Bicarakan hal-hal pribadi secara tertutup dan jauhi keramaian karena suara Anda bisa mudah tenggelam di sana.

Embusan angin lembut dari arah timur mungkin membawa aroma yang akrab dan membangkitkan kenangan indah masa lalu.

Detail berwarna merah pada dekorasi ruangan atau hadiah bersama menjadi sebuah tanda kasih sayang yang nyata.

Keberuntungan sebesar 71 persen mendukung Anda untuk menunjukkan perhatian lewat tindakan yang sederhana, halus, dan tulus.

Berikan perhatian dua kali lipat pada momen-momen kecil yang kerap terlewat dalam keseharian Anda dan pasangan.

Dari momen sederhana itu, percikan tenang mungkin muncul lalu perlahan tumbuh menjadi hubungan yang lebih kuat.

Api kecil itu akan terus menyala stabil selama Anda menjaganya dengan sabar dan tulus setiap hari.