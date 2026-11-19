JawaPos.com – Bagaimana peruntungan Shio Monyet besok, Jumat, 20 November 2026?

Ramalan kali ini menyoroti empat bidang penting, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan cinta.

Secara umum, hari itu menuntut ketenangan, kesabaran, dan kemampuan membaca keadaan sebelum bertindak.

Angka-angka keberuntungan memberi petunjuk tentang langkah yang sebaiknya diambil maupun dihindari.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Kamis (19/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Monyet besok Jumat 20 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keberuntungan finansial berada di angka 71 persen, sehingga pengelolaan anggaran yang cermat akan memberi hasil nyata.

Angka sembilan menandakan waktu yang tepat untuk meninjau kembali rencana keuangan jangka panjang milikmu dengan tenang.

Sebaiknya simpan tujuan finansialmu untuk diri sendiri dan jangan terlalu banyak membicarakannya kepada siapa pun juga.

Arah utara melambangkan pandangan ke depan, jadi pikirkan masa depan tetapi tahan setiap keinginan belanja mendadak.

Keselarasan di angka 54 persen membantu menjaga pengeluaranmu agar tetap terkendali dengan baik sepanjang hari ini.

Kebijaksanaan yang hanya 20 persen mengingatkanmu bahwa pemahaman tentang pasar lebih berharga daripada spekulasi yang mencolok.

Jadi, pelajari dulu kondisi pasar sebelum menaruh uang, dan jangan tergoda oleh keuntungan cepat yang menggiurkan.

Beristirahatlah, susun rencana dengan matang, dan biarkan tabunganmu tumbuh secara perlahan tanpa banyak suara hari ini.

2. Kesehatan

Istirahat menjadi sekutu terkuatmu karena suasana yang tenang lebih mendukung pemulihan tubuh daripada pengerahan tenaga berlebihan.

Keberanianmu berada di angka 37 persen, jadi bergeraklah dengan langkah mantap dan terukur tanpa memaksakan diri.

Kenakan pakaian berwarna putih untuk membantu menenangkan sistem saraf yang sering bekerja terlalu keras setiap hari.

Biarkan irama napas sembilan kali lipat itu membimbingmu menuju relaksasi yang lebih dalam dan benar-benar menyegarkan.

Keselarasan 54 persen mendorongmu menjaga pola tidur yang seimbang serta melakukan gerakan tubuh ringan secara teratur.

Hindari rangsangan berlebihan, misalnya suara bising, layar yang terlalu lama dipandang, dan jadwal yang terlalu padat.

Pikiran yang tenang akan menopang daya tahan fisikmu sehingga tubuh lebih kuat menghadapi berbagai tekanan harian.

Dengan begitu, ketajaman intelektualmu pun tetap terjaga dan kamu tetap bisa berpikir dengan jernih sepanjang hari.

3. Karier

Kecerdikanmu paling bersinar ketika kamu bekerja di balik layar tanpa menarik banyak perhatian dari orang lain.

Angka sembilan mengajakmu untuk fokus pada satu proyek saja dan menuntaskannya hingga benar-benar selesai tepat waktu.

Keberuntungan di angka 71 persen memberi imbalan bagi kesabaran yang strategis dan penuh perhitungan dalam bekerja.

Karena itu, tunda dulu peluncuran inisiatif baru secara terbuka agar tidak menimbulkan sorotan yang belum perlu.

Simpan semua gagasanmu dalam arsip, tetapkan batasan yang jelas, lalu susun rencana dengan sangat tenang.

Keselarasan 54 persen mendukung kerja sama tim, sehingga hubunganmu dengan rekan kerja berjalan lancar dan nyaman.

Namun, munculkan ide-ide inovatifmu hanya dalam kelompok kecil yang suasananya masih bisa kamu kendalikan dengan baik.

Beristirahat sejenak sekarang akan membangun fondasi kuat bagi terobosan-terobosan besar yang menantimu di masa depan nanti.

4. Cinta

Hubunganmu akan berkembang subur ketika kamu mau memberi ruang yang cukup bagi pasangan atau orang terdekat.

Warna putih dalam momen kebersamaan, misalnya kartu sederhana atau jalan santai yang hening, menandakan keterbukaan hati.

Keselarasan di angka 54 persen menunjukkan keseimbangan batin akan tumbuh jika kamu lebih mendengarkan daripada bicara.

Keberuntungan 71 persen membuka peluang percakapan bermakna yang terasa seperti penemuan pribadi yang hanya milik berdua.

Karena itu, jangan pernah memaksa kisah asmara tampil menjadi pusat perhatian di depan banyak orang lain.

Biarkan rasa sayang mengalir apa adanya tanpa tekanan, terutama ketika kalian sedang berdua di ruang pribadi.

Percakapan yang tulus tanpa sorotan akan membuat ikatan kalian terasa lebih hangat, aman, dan saling menghargai.

Dengan sabar mendengarkan dan memberi ruang, kedekatan emosional akan tumbuh secara alami dari dalam hubungan itu.