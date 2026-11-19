JawaPos.com – Bagi kamu yang lahir di tahun Shio Ular, ramalan besok membawa pesan yang cukup menenangkan.

Hari Jumat, 20 November 2026, disebut cocok untuk menjalani aktivitas dengan gaya tertutup dan penuh pertimbangan.

Karakter Ular yang intuitif dan analitis membuatmu lebih nyaman bekerja tanpa sorotan banyak orang.

Karena itu, ramalan Shio Ular untuk besok banyak menekankan ketenangan, privasi, dan langkah yang terukur.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Kamis (19/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular besok Jumat 20 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Langkah keuangan sebaiknya dijaga tetap sederhana dan jangan terburu-buru mengambil keputusan besar yang berisiko tinggi bagimu.

Hindari usaha spekulatif yang menuntut perhatian publik secara cepat karena hasilnya sulit diprediksi dan melelahkan pikiran.

Lebih baik gunakan waktu untuk memeriksa rekening yang ada serta mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan teliti.

Tetapkan target tabungan kecil yang bersifat pribadi, misalnya enam dolar atau enam persen dari penghasilan bulanan.

Angka keberuntungan enam mengingatkanmu untuk selalu menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima dalam urusan uang sehari-hari.

Tingkat keberanianmu cukup mendukung, sehingga langkah yang hati-hati tetap bisa kamu ambil tanpa rasa takut berlebihan.

Skor keselarasan menunjukkan bahwa pengaturan anggaran yang stabil dan tenang akan membangun rasa aman jangka panjang.

Dengan begitu, keuanganmu bertumbuh perlahan tanpa drama dan tidak membutuhkan sorotan dari orang lain sama sekali.

2. Kesehatan

Tubuhmu sedang membutuhkan istirahat, jadi beri dirimu ruang untuk memulihkan tenaga sepanjang hari dengan sangat tenang.

Rutinitas yang tenang paling cocok, seperti peregangan ringan dan makan seimbang yang menjaga kondisi tubuh prima.

Usahakan pula tidur beberapa jam tanpa gangguan malam nanti agar energi yang terkuras bisa pulih sepenuhnya.

Warna keberuntungan hitam dapat membantu menenangkan energi gugup yang kadang muncul begitu saja tanpa kamu sadari.

Kamu bisa mengenakan syal hitam atau menaruh aksesori kecil berwarna hitam di sekitar tempat kamu beristirahat.

Dengarkan baik-baik sinyal dari badanmu dan berhentilah sejenak apabila rasa lelah mulai terasa semakin berat bagimu.

Kemampuan alami tubuhmu untuk menyembuhkan diri bekerja paling baik ketika kamu memberinya waktu pemulihan yang cukup.

Dengan begitu, keseimbangan yang membuatmu tangguh tetap terjaga dan kamu siap menjalani hari-hari berikutnya dengan segar.

3. Karier

Pekerjaan yang menuntut peluncuran di depan umum akan terasa membebani dan kurang nyaman untuk kamu jalani.

Pilihlah proyek di balik layar yang memungkinkan kekuatan analisismu bersinar tanpa harus menunggu tepuk tangan meriah.

Sempatkan waktu untuk mengarsipkan dan merapikan berkas, karena cara berpikirmu yang sistematis menemukan ketenangan dalam keteraturan.

Intuisi arah barat menyarankan agar kamu mempertimbangkan sudut pandang baru untuk sebuah gagasan lama.

Simpan dahulu rencana itu secara tertutup dan tidak mencolok sampai kamu benar-benar yakin dengan arah langkahnya.

Tingkat keberanianmu yang tinggi, yakni 77 persen, mendukung langkah yang berani selama dilakukan dalam suasana pribadi.

Percayalah sepenuhnya pada strategi batinmu dalam bekerja tanpa perlu mencari pengakuan atau persetujuan dari pihak luar.

Dengan cara ini, hasil kerjamu matang secara perlahan dan tetap terlindungi dari tekanan yang tidak perlu.

4. Cinta

Pertemuan romantis akan lebih terasa nyaman karena kamu memang lebih menyukai suasana yang privat dan tenang.

Jika pasangan menginginkan perayaan di tempat umum, usulkan dengan lembut suasana yang lebih tenang dan akrab.

Jalan santai saat matahari terbenam atau kedai kopi favorit bisa menjadi pilihan yang menyenangkan bagi kalian.

Nalurimu yang peka mampu membaca ketegangan tersembunyi, jadi percayalah pada suara hatimu sendiri saat menilai situasi.

Dari situ, kamu bisa memutuskan apakah sebaiknya mundur sejenak atau tetap berada di sisi pasangan tercinta.

Angka keberuntungan enam mengajakmu bersikap seimbang, yaitu mendengarkan pasangan sebanyak kamu berbicara dalam setiap obrolan kalian.

Sentuhan penyembuh alami dalam dirimu dapat meredakan suasana hati pasangan sehingga hubungan kalian terasa lebih dalam.

Pada akhirnya, hubungan itu akan terasa lebih kokoh dan aman karena dibangun dengan ketulusan serta kehangatan.