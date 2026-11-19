JawaPos.com – Ramalan Shio Naga untuk besok, Jumat, 20 November 2026, mengajakmu memilih ketenangan.

Pada hari itu, pemilik Shio Naga sebaiknya bersikap rendah hati dan tidak terlalu menonjol.

Menurut ramalan, tenaga fisik dan emosi cenderung menurun sehingga ruang pribadi sangat diperlukan. Karena itu, Shio Naga disarankan tidak memulai hal besar pada Jumat besok.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Kamis (19/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Naga besok Jumat 20 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang sebaiknya ditangani dengan hati-hati, jangan tergesa mengambil keputusan besar yang berisiko merugikan dirimu nanti.

Tunda dulu pengeluaran besar yang hanya bertujuan mencari pujian atau pengakuan dari orang lain di sekitarmu.

Angka 5 menandakan bahwa kebiasaan menabung dalam jumlah kecil akan terus bertumbuh menjadi besar seiring waktu.

Warna emas pada rencana anggaranmu menumbuhkan rasa optimis yang baik dalam mengatur uang masuk dan keluar.

Arah timur mendorongmu menjajaki sumber penghasilan baru yang risikonya rendah dan masih mudah kamu kendalikan sepenuhnya.

Keberuntunganmu yang mencapai 71 persen menjadi bantalan cukup kuat bagi berbagai kebutuhan mendadak yang tak terduga.

Gunakan kebijaksanaan sebesar 20 persen untuk menilai setiap tawaran yang datang kepadamu sebelum kamu memutuskan menerimanya.

Biarkan keselarasan sebesar 54 persen menuntun pengeluaran harianmu agar tetap seimbang antara kebutuhan dan keinginan pribadi.

2. Kesehatan

Tenaga fisikmu sedang menurun, jadi dengarkan tubuhmu yang meminta waktu untuk beristirahat dan pulih dengan tenang.

Berjalan santai menuju arah timur dapat sangat membantu meredakan ketegangan otot maupun pikiran yang terasa menumpuk.

Cahaya emas dari matahari terbit turut mendukung proses pemulihan tubuh agar kembali terasa segar dan bertenaga.

Keberanian sebesar 37 persen mendorongmu melakukan latihan pernapasan perlahan secara teratur dan stabil sepanjang hari ini.

Kebijaksanaan sebesar 20 persen mengingatkanmu untuk menghargai batas kemampuan diri dan tidak memaksakan tubuh bekerja berlebihan.

Hindari kegiatan olahraga kelompok yang berat dan menuntut keterlibatanmu secara terus-menerus dari awal sampai akhir acara.

Sebagai gantinya, pilih rutinitas yang menenangkan dan memulihkan agar tubuhmu mendapat kesempatan cukup untuk memperbaiki diri.

Rutinitas seperti itu menghormati kebutuhanmu akan ruang pribadi sekaligus tetap menjaga keseimbangan fisik dan mental dirimu.

3. Karier

Tugas profesional menuntutmu bersikap rendah hati dan tidak terlalu menonjol di hadapan banyak rekan maupun atasan.

Hindari meluncurkan proyek baru yang bertujuan mendapatkan tepuk tangan dan sorotan dari banyak orang saat ini.

Gunakan waktumu untuk mengarsipkan semua wawasan penting dan menyiapkan langkah berikutnya secara diam-diam tanpa menarik perhatian.

Angka 5 membimbingmu menyempurnakan detail sehingga gagasan kasar berubah menjadi draf yang rapi dan layak dipakai.

Sentuhan warna emas di ruang kerjamu mampu mengangkat semangat dan membuat pekerjaan terasa jauh lebih ringan.

Pergeseran energi ke arah timur mengajakmu mencoba berbagai strategi segar yang belum pernah kamu terapkan sebelumnya.

Keselarasan sebesar 54 persen menjaga langkahmu tetap membumi sehingga emosimu stabil selama menjalani pekerjaan sepanjang hari.

Kebijaksanaan sebesar 20 persen membantumu memilih saat yang tepat untuk bertindak dari balik layar tanpa sorotan.

4. Cinta

Obrolan romantis terasa lebih aman bila dilakukan di tempat pribadi yang tenang dan jauh dari gangguan.

Hindari pertemuan besar yang menuntutmu tampil memesona dan menguras tenaga sepanjang waktu di hadapan banyak orang.

Pasanganmu mungkin sedikit menguji kesabaranmu, jadi tanggapilah dengan tenang dan kepala dingin agar suasana tidak memanas.

Keberuntungan sebesar 71 persen membantumu menenangkan suasana hati sehingga kamu mampu menghadapi situasi dengan lapang dada.

Cahaya emas dalam momen kebersamaan mengingatkanmu untuk merayakan setiap gestur kecil yang penuh arti bagi pasangan.

Energi dari arah timur menyarankan kalian untuk berjalan santai berdua di tempat yang sunyi dan nyaman.

Keheningan yang dibagi bersama justru dapat menumbuhkan rasa percaya di antara kamu dan orang yang tersayang.

Keberanian sebesar 37 persen mendukung dialog yang lembut dan jujur tanpa membuatmu terbuka secara berlebihan kepada pasangan.