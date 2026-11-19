JawaPos.com — Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi pengkhianatan, penghinaan, atau perlakuan yang menyakitkan. Sebagian memilih melupakan kejadian tersebut dan melanjutkan hidup, sementara yang lain membutuhkan waktu lama untuk melepaskan pengalaman buruk.

Bahkan, ada yang tetap mengingat bagaimana dirinya diperlakukan meskipun tidak langsung menunjukkan kemarahan. Dalam astrologi, kecenderungan menyimpan dendam sering dikaitkan dengan karakter yang memiliki emosi kuat, harga diri tinggi, loyalitas, serta dorongan untuk mendapatkan kembali rasa keadilan setelah disakiti.

Reaksi mereka pun tidak selalu berupa konfrontasi terbuka. Sebagian memilih menarik diri, menjaga jarak, atau menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan kekecewaannya. Karakter tersebut membuat beberapa zodiak kerap mendapat reputasi sebagai pribadi yang sulit melupakan kesalahan orang lain.

Ada yang menyimpan luka akibat rusaknya kepercayaan, sementara lainnya merasa harga dirinya telah direndahkan sehingga memilih menghentikan perhatian dan dukungan yang sebelumnya diberikan.

Dilansir dari The Minds Journal, Kamis (19/11/2026), terdapat lima zodiak yang dikenal paling pendendam dan tidak mudah memaafkan ketika merasa dikhianati atau diperlakukan tidak adil. Berikut karakter masing-masing berdasarkan interpretasi astrologi.

1. Scorpio: Sulit Melupakan Pengkhianatan

Scorpio menempati posisi teratas sebagai zodiak yang paling sering dikaitkan dengan sifat pendendam, terutama ketika menghadapi pengkhianatan. Mereka mungkin tidak langsung memperlihatkan kemarahan, tetapi bukan berarti melupakan kejadian yang telah melukai kepercayaannya.

Dalam astrologi modern, Scorpio berada di bawah pengaruh Pluto, sedangkan astrologi tradisional mengaitkannya dengan Mars. Kedua planet tersebut diasosiasikan dengan intensitas emosi, kerahasiaan, kekuatan, dan transformasi.

Ketika kepercayaannya rusak, Scorpio cenderung kesulitan membangun hubungan seperti sebelumnya. Mereka dapat menyimpan ingatan tentang perlakuan buruk seseorang dalam waktu lama. Bagi zodiak ini, memaafkan tidak selalu berarti kembali memberikan kepercayaan yang sama.

2. Leo: Harga Diri Membuatnya Sulit Melupakan

Leo sangat menjunjung loyalitas dan rasa hormat. Karena itu, pengkhianatan, penghinaan di depan umum, atau perlakuan yang membuat mereka merasa tidak dihargai dapat meninggalkan luka mendalam.

Sebagai zodiak berelemen api yang dikuasai Matahari, Leo sering digambarkan memiliki kepercayaan diri, kebanggaan, dan harga diri yang kuat. Ketika merasa diremehkan, mereka mungkin memilih menarik perhatian dan dukungan yang sebelumnya diberikan.

Alih-alih membalas secara langsung, Leo dapat menunjukkan kekecewaan dengan membiarkan seseorang merasakan perbedaan ketika mereka tidak lagi hadir. Sikap tersebut membuat Leo sering dikaitkan dengan zodiak yang membalas perlakuan buruk melalui perubahan sikap dan jarak emosional.

3. Cancer: Mengingat Bagaimana Dirinya Dicurangi

Cancer mungkin terlihat lembut dan mudah memaafkan. Namun, ketika luka emosional terus menumpuk, pengalaman tersebut dapat membekas dalam waktu lama.

Dikuasai Bulan, Cancer dalam astrologi diasosiasikan dengan sensitivitas, keterikatan emosional, dan ingatan perasaan yang kuat. Mereka cenderung mengingat bukan hanya kejadian yang menyakitkan, tetapi juga bagaimana seseorang membuat mereka merasa tidak dihargai.

Ketika terluka, Cancer biasanya memilih menarik diri dan menutup diri dari orang yang menyakitinya. Mereka dapat menghentikan kehangatan dan perhatian yang sebelumnya diberikan. Karena itu, bentuk balasan Cancer lebih sering digambarkan sebagai penarikan diri secara emosional daripada konfrontasi langsung.

4. Capricorn: Membalas dengan Sikap Dingin dan Terukur

Capricorn umumnya tidak dikenal sebagai pribadi yang mudah menunjukkan ledakan emosi. Zodiak berelemen tanah ini sering dikaitkan dengan kedisiplinan, kesabaran, dan kemampuan mengendalikan diri.

Namun, ketika merasa dikhianati, Capricorn dapat mulai mempertimbangkan kembali posisi seseorang dalam kehidupannya. Bahkan, kesalahan yang dianggap kecil sekalipun dapat mengubah cara mereka memandang sebuah hubungan.

Mereka cenderung menetapkan batasan tegas, menjaga jarak, dan melanjutkan hidup tanpa melibatkan orang yang telah mengecewakannya. Capricorn tidak selalu membutuhkan konfrontasi untuk menunjukkan kemarahan. Sikap dingin dan keputusan untuk tidak lagi memberikan ruang dalam kehidupannya menjadi bentuk respons yang sering dikaitkan dengan zodiak ini.

5. Aries: Bereaksi Cepat Saat Kemarahannya Terpancing

Berbeda dari Capricorn yang cenderung menahan reaksi, Aries dikenal lebih spontan ketika menghadapi perlakuan yang dianggap tidak menghormati dirinya.

Zodiak berelemen api ini dikuasai Mars, planet yang dalam astrologi tradisional dikaitkan dengan tindakan, keberanian, dan konflik. Karakter tersebut membuat Aries digambarkan memiliki temperamen kuat dan cenderung menyampaikan kemarahan secara langsung.

Ketika merasa disakiti atau diremehkan, Aries biasanya tidak memilih menyimpan semuanya dalam diam. Mereka lebih mungkin menghadapi orang yang bersangkutan dan memperlihatkan ketidaksenangannya saat itu juga.

Dalam hal dendam, Aries mewakili tipe yang impulsif. Mereka cenderung bereaksi ketika emosi sedang memuncak daripada menyusun rencana balasan dalam jangka panjang.

Apakah Zodiak Menentukan Seseorang Mudah Menyimpan Dendam?

Kelima zodiak tersebut memiliki gambaran karakter berbeda dalam menghadapi pengkhianatan dan perlakuan buruk. Scorpio dikaitkan dengan ingatan kuat terhadap pengkhianatan, Leo dengan harga diri, Cancer dengan luka emosional, Capricorn dengan respons dingin dan terukur, sedangkan Aries dengan kemarahan spontan.

Meski demikian, zodiak tidak selalu menentukan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Kepribadian dan pengalaman hidup setiap individu turut memengaruhi cara mereka menghadapi konflik serta memberikan maaf.

Tidak semua Scorpio akan menyimpan dendam, begitu pula tidak semua Aries akan bereaksi dengan kemarahan. Sebagian orang mungkin dapat memaafkan, tetapi tetap memilih menjaga jarak. Ada pula yang membutuhkan waktu dan bukti perubahan perilaku sebelum kembali mempercayai seseorang.