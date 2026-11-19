JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap bisa menutup tahun dengan kabar baik, terutama dalam urusan pekerjaan, keuangan, dan kehidupan pribadi. Ada kalanya berbagai usaha yang telah dilakukan akhirnya membuahkan hasil setelah melewati perjalanan panjang.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa dan filosofi Feng Shui, perubahan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan keseimbangan energi serta karakter yang dimiliki berdasarkan tahun kelahirannya.

Beberapa shio bahkan dipercaya akan memasuki periode yang lebih menjanjikan menjelang pergantian tahun. Kesempatan baru, perkembangan usaha, hingga peningkatan kondisi finansial disebut-sebut menjadi bagian dari keberuntungan yang menyertai mereka.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tiga shio yang diramalkan berpeluang memperoleh kelimpahan rezeki menjelang akhir tahun 2026. Selain keberuntungan materi, mereka juga dikaitkan dengan kehidupan yang lebih tenang dan penuh kebahagiaan.

Berikut tiga shio yang dimaksud.

1. Shio Naga: Peluang Besar Mulai Terbuka, Rezeki Diprediksi Meningkat

Dalam kebudayaan Tionghoa, Naga merupakan lambang kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Pemilik shio ini umumnya digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai ambisi besar, percaya diri, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Mereka dikenal memiliki semangat kuat untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kegagalan tidak selalu membuatnya berhenti, justru bisa menjadi pengalaman untuk menyusun strategi yang lebih baik.

Menurut ramalan Feng Shui, periode menjelang penghujung 2026 disebut membawa peluang positif bagi shio Naga. Berbagai usaha yang sebelumnya membutuhkan waktu panjang diprediksi mulai memperlihatkan perkembangan.

Kerja keras yang telah dilakukan sejak awal tahun dipercaya berpotensi menghasilkan pencapaian yang menggembirakan. Kesempatan dalam pekerjaan maupun bisnis juga digambarkan semakin terbuka.

Keberuntungan yang datang dikaitkan dengan ketekunan dan kesabaran dalam menjalani proses. Karena itu, shio Naga disarankan tetap konsisten dan tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan penting.

2. Shio Tikus: Kecerdasan Membuka Jalan Menuju Kelimpahan Rezeki

Shio Tikus dikenal mempunyai kecerdikan, kemampuan beradaptasi, serta kepandaian dalam melihat peluang yang mungkin tidak disadari orang lain.

Karakter tersebut membuat mereka sering digambarkan mampu memanfaatkan kesempatan sederhana menjadi sesuatu yang menghasilkan keuntungan.

Dalam perhitungan Feng Shui, shio Tikus diramalkan sedang berada dalam periode yang cukup menjanjikan. Keputusan yang diambil dengan perencanaan matang dipercaya dapat membuka kesempatan baru dalam urusan pekerjaan maupun keuangan.

Mereka yang menjalankan usaha, bekerja di sektor perdagangan, keuangan, atau teknologi disebut memiliki peluang untuk mengembangkan penghasilan.

Bahkan, bagi sebagian orang yang sebelumnya menghadapi persoalan ekonomi, periode ini dipercaya dapat membawa jalan keluar melalui kesempatan kerja sama, bertambahnya pelanggan, atau tawaran bisnis yang tidak terduga.

Meski demikian, shio Tikus diingatkan agar tidak mudah terlena ketika mendapatkan keberuntungan. Sikap rendah hati, bijaksana dalam mengelola uang, dan tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

3. Shio Kerbau: Kesabaran dan Kerja Keras Mulai Membuahkan Hasil

Shio Kerbau identik dengan ketekunan, kesabaran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang lebih mengutamakan proses serta tidak mudah tergoda mencari keberhasilan melalui jalan pintas.

Dalam menghadapi persoalan, pemilik shio ini cenderung memilih bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab satu per satu.

Filosofi Feng Shui mengaitkan Kerbau dengan unsur bumi yang melambangkan kestabilan, keteguhan, dan kekuatan. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting dalam membangun kehidupan yang lebih mapan.

Menjelang akhir 2026, shio Kerbau diramalkan berpeluang menikmati hasil dari berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Peningkatan karier, perkembangan bisnis, hingga kondisi keuangan yang semakin membaik menjadi beberapa gambaran keberuntungan yang dikaitkan dengan shio ini.

Bahkan, persoalan finansial yang selama ini membebani, seperti kewajiban pembayaran atau utang, dipercaya berpeluang menemukan penyelesaian secara bertahap.

Bagi shio Kerbau, keberhasilan tersebut bukan semata-mata tentang mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, melainkan hasil dari kesabaran, kedisiplinan, dan konsistensi dalam menjalani kehidupan.