JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi kritik, ejekan, maupun perkataan negatif dari lingkungan sekitarnya. Ada yang mudah kehilangan semangat, tetapi ada pula yang justru menjadikan tekanan sebagai dorongan untuk meraih keberhasilan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio dikenal mempunyai karakter kuat dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Sikap pantang mundur, keberanian, serta kemampuan menjaga fokus disebut menjadi modal penting bagi mereka untuk terus berkembang. Bahkan, dalam ramalan peruntungan, karakter tersebut dikaitkan dengan peluang memperoleh kesuksesan dan kemapanan finansial.

Alih-alih terpuruk karena komentar orang lain, kelima shio ini dipercaya mampu membuktikan kemampuan melalui pencapaian nyata. Perjalanan mereka diramalkan berpotensi membawa perubahan positif, terutama dalam urusan karier dan keuangan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan memiliki mental kuat dan berpeluang meraih kelimpahan materi meskipun kerap mendapat hinaan atau diremehkan orang lain.

Berikut daftar lima shio tersebut.

1. Shio Macan

Pemilik shio Macan dikenal mempunyai karakter pemberani, percaya diri, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.

Mereka cenderung memiliki tekad kuat untuk mencapai sesuatu yang sudah menjadi tujuan. Bahkan, perkataan merendahkan dari orang lain justru bisa menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras.

Dalam filosofi fengshui, Macan dikaitkan dengan unsur kayu yang memiliki sifat tumbuh dan berkembang. Filosofi ini menggambarkan bahwa tekanan tidak selalu menjadi penghalang, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat diri.

Ketika menghadapi kritik, mereka lebih memilih membuktikan kemampuan melalui tindakan daripada menghabiskan waktu untuk berdebat.

Karakter kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan juga dipercaya menjadi keunggulan shio Macan dalam mengembangkan usaha maupun mengejar posisi karier yang lebih tinggi.

Karena itu, mereka diramalkan memiliki peluang untuk mencapai keberhasilan finansial apabila mampu mempertahankan semangat dan konsistensi.

2. Shio Naga

Shio Naga identik dengan simbol kejayaan, kewibawaan, dan kekuatan dalam tradisi astrologi Tionghoa.

Orang yang lahir di bawah naungan shio ini sering digambarkan memiliki ambisi besar serta keyakinan kuat terhadap kemampuan dirinya sendiri.

Saat mendapat cibiran atau diremehkan, mereka tidak selalu merasa perlu memberikan penjelasan panjang. Sebaliknya, pencapaian dianggap sebagai cara terbaik untuk menunjukkan kualitas diri.

Dalam filosofi fengshui, Naga sering dikaitkan dengan energi yang melambangkan kekuatan dan kemakmuran. Hal tersebut membuat shio ini kerap diasosiasikan dengan peluang besar dalam kehidupan.

Kemampuan berpikir strategis dan menjaga arah tujuan juga menjadi karakter yang dipercaya membantu mereka menghadapi berbagai situasi sulit.

Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, shio Naga diramalkan berpotensi memperoleh kemajuan apabila mampu memanfaatkan kesempatan yang datang.

Bagi mereka, komentar negatif bukan alasan untuk berhenti melangkah, melainkan pengingat untuk terus meningkatkan kemampuan.

3. Shio Kerbau

Berbeda dengan shio yang cenderung menunjukkan keberanian secara terbuka, Kerbau lebih dikenal melalui ketekunan, kesabaran, dan konsistensinya dalam bekerja.

Mereka biasanya tidak mudah menyerah meskipun harus menghadapi perjalanan panjang yang penuh hambatan.

Ejekan maupun pandangan sebelah mata dari orang lain dianggap bukan sesuatu yang perlu ditanggapi secara berlebihan. Shio Kerbau lebih memilih menyelesaikan tanggung jawab dan membiarkan hasil kerja berbicara dengan sendirinya.

Dalam filosofi fengshui, Kerbau dikaitkan dengan unsur tanah yang melambangkan kestabilan, kekuatan, dan keteguhan.

Karakter tersebut dipercaya membuat mereka mampu mempertahankan komitmen meskipun hasil yang diharapkan tidak langsung terlihat.

Dalam urusan finansial, shio Kerbau sering digambarkan sebagai sosok yang membangun kekayaan secara bertahap melalui usaha dan kedisiplinan.

Mereka mungkin tidak selalu terlihat menonjol di hadapan banyak orang, tetapi konsistensi yang dimiliki dipercaya dapat mengantarkan pada kehidupan yang lebih mapan.

4. Shio Ular

Di balik pembawaannya yang tenang, shio Ular dipercaya mempunyai kecerdasan dan kemampuan membaca keadaan dengan baik.

Mereka bukan tipe orang yang mudah terpancing emosi ketika menerima perkataan menyakitkan. Sebaliknya, shio ini cenderung mengamati situasi terlebih dahulu sebelum menentukan tindakan.

Saat diremehkan, mereka lebih suka menyusun strategi dan memperbaiki langkah daripada membalas perkataan orang lain.

Dalam filosofi fengshui, Ular sering diasosiasikan dengan kebijaksanaan, ketajaman intuisi, dan kemampuan menyusun perencanaan.

Sifat penuh pertimbangan tersebut dipercaya menjadi salah satu modal untuk menghadapi persaingan, terutama dalam dunia usaha dan pekerjaan.

Shio Ular juga digambarkan mempunyai kecenderungan belajar dari pengalaman sehingga tidak mudah mengulangi kesalahan yang sama.

Dalam ramalan peruntungan, kemampuan berpikir strategis ini dikaitkan dengan peluang memperoleh kestabilan finansial dan kesuksesan jangka panjang.

5. Shio Kuda

Shio Kuda dikenal memiliki semangat tinggi, menyukai kebebasan, dan tidak senang apabila ruang geraknya terlalu dibatasi.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang optimistis serta mempunyai dorongan kuat untuk terus bergerak mencapai target kehidupan.

Ketika menghadapi hinaan atau komentar negatif, shio Kuda cenderung tidak ingin membuang banyak energi untuk menanggapinya. Mereka lebih memilih memusatkan perhatian pada pekerjaan dan berbagai rencana yang sedang dijalankan.

Dalam filosofi fengshui, Kuda identik dengan unsur api yang melambangkan semangat, gairah, dan ambisi.

Karakter tersebut dipercaya membuat mereka memiliki keberanian untuk mencoba peluang baru serta menghadapi tantangan yang muncul di tengah perjalanan.

Dalam bidang karier maupun bisnis, shio Kuda diramalkan mempunyai kesempatan untuk berkembang berkat semangat dan kemampuannya dalam mengambil inisiatif.

Mereka juga digambarkan lebih suka membuktikan keberhasilan melalui hasil nyata daripada sekadar memberikan janji atau membalas perkataan orang lain.