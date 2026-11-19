JawaPos.com – Keberuntungan dan perjalanan hidup seseorang kerap menjadi topik menarik untuk dibahas, termasuk melalui kepercayaan astrologi Tionghoa atau yang dikenal dengan sebutan shio. Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio diyakini mempunyai karakteristik serta peruntungan yang berbeda-beda. Ada yang dianggap memiliki perjalanan hidup penuh tantangan, tetapi ada pula yang dipercaya lebih sering memperoleh kemudahan dan kesempatan baik. Kemudahan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga menyangkut urusan pekerjaan, hubungan sosial, hingga kondisi keuangan. Baca Juga:Ramalan Shio Macan Besok, Jumat 20 November 2026: Keberanian Buka Peluang, Ketelitian Tentukan Hasil Bahkan, beberapa shio dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk menikmati kelimpahan materi berkat karakter dan keberuntungan yang menaungi perjalanan hidupnya. Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut-sebut memiliki peruntungan baik dalam memperoleh kemudahan hidup dan kelimpahan materi. Berikut enam shio yang masuk dalam daftar tersebut. 1. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan ambisi besar. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, orang yang lahir di bawah naungan shio ini sering digambarkan memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan. Mereka dipercaya mempunyai kesempatan menjumpai berbagai peluang menguntungkan, terutama dalam urusan bisnis dan investasi. Sejumlah rencana besar yang sebelumnya belum sempat diwujudkan juga diyakini berpeluang menemukan jalan untuk direalisasikan. Dari sisi karier, hubungan profesional yang terjalin dengan baik dapat membuka kesempatan baru. Kehadiran orang-orang berpengaruh juga dipercaya mampu memberikan dukungan ketika menghadapi situasi penting. Shio Naga pun digambarkan perlu memiliki keberanian dan ketepatan dalam mengambil keputusan agar berbagai kesempatan yang datang tidak terlewatkan. 2. Shio Tikus Kecerdasan, kecermatan, dan kemampuan membaca keadaan menjadi karakter yang sering dilekatkan pada pemilik shio Tikus. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan dan keuangan. Ketika menghadapi kesulitan finansial, mereka digambarkan mampu menemukan solusi melalui pemikiran yang matang dan strategi yang tepat. Peluang mendapatkan kenaikan jabatan maupun peningkatan penghasilan juga diyakini dapat terbuka sebagai hasil dari konsistensi dalam bekerja. Tidak hanya itu, kesempatan menjalankan usaha baru bisa muncul dari berbagai situasi yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Kemampuan memahami perubahan kondisi dan membaca peluang menjadi salah satu keunggulan shio Tikus dalam mengejar kestabilan hidup. 3. Shio Monyet Pemilik shio Monyet dikenal memiliki kreativitas tinggi, mudah bergaul, serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan. Sifat tersebut dipercaya dapat memberikan keuntungan dalam membangun karier maupun mengembangkan usaha. Ide-ide kreatif yang mereka miliki berpotensi menjadi solusi ketika menghadapi tantangan pekerjaan. Sementara itu, kemampuan bersosialisasi dapat membantu memperluas jaringan pertemanan dan profesional. Dari hubungan tersebut, berbagai kesempatan menarik seperti kerja sama bisnis, rekomendasi pekerjaan, hingga pertemuan dengan orang-orang yang berpengalaman bisa terbuka. Shio Monyet juga digambarkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dalam kehidupan asmara, peruntungan mereka pun dipercaya cukup menjanjikan, terutama dalam membangun hubungan yang lebih serius. 4. Shio Ayam Kedisiplinan, ketelitian, dan kecenderungan memperhatikan detail merupakan beberapa karakter yang identik dengan shio Ayam. Kebiasaan bekerja secara teratur dan tidak mudah menyerah dipercaya dapat memberikan hasil positif setelah melewati proses yang panjang. Usaha yang selama ini dilakukan berpeluang memperoleh pengakuan, baik dari atasan, rekan kerja, maupun lingkungan profesional. Dalam urusan finansial, shio Ayam digambarkan memiliki kesempatan untuk membangun kondisi ekonomi yang lebih stabil melalui pendapatan dan sumber penghasilan yang semakin berkembang. Kehidupan keluarga juga dipercaya dapat berjalan lebih harmonis apabila komunikasi dan rasa saling pengertian terus dijaga. Selain itu, meningkatnya kepercayaan diri dapat mendorong mereka mengambil keputusan penting yang sebelumnya masih dipertimbangkan. 5. Shio Babi Shio Babi sering dikaitkan dengan sifat tulus, jujur, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Karakter positif tersebut dipercaya dapat mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan, termasuk melalui hubungan sosial yang terjalin dengan harmonis. Dalam urusan keuangan, pemilik shio ini digambarkan berpeluang memperoleh tambahan rezeki dari berbagai sumber yang tidak selalu terduga. Kesempatan mengembangkan usaha maupun menanamkan modal juga dipercaya bisa hadir dengan prospek yang cukup menjanjikan. Dukungan dari keluarga dan lingkungan terdekat turut menjadi faktor yang membantu mereka mewujudkan berbagai rencana. Tidak hanya soal materi, kehidupan yang lebih tenang, kondisi kesehatan yang terjaga, serta hubungan interpersonal yang baik juga menjadi gambaran keberuntungan shio Babi. 6. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal memiliki karakter tekun, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang lebih memilih menjalani proses secara konsisten daripada mengharapkan hasil secara instan. Dalam kepercayaan mengenai peruntungan shio, kerja keras tersebut diyakini dapat membuahkan hasil yang sepadan pada waktunya. Peluang peningkatan karier, kenaikan penghasilan, hingga penghargaan atas prestasi kerja dipercaya bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka. Kondisi keuangan juga digambarkan berpotensi semakin stabil berkat kebiasaan bekerja keras dan mempertahankan tanggung jawab. Meski harus menghadapi berbagai hambatan, shio Kerbau dipercaya mampu melewati proses tersebut dengan kesabaran dan keteguhan hati. Pada akhirnya, pencapaian yang diperoleh menjadi gambaran bahwa konsistensi, kedisiplinan, dan ketekunan merupakan nilai penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Itulah enam shio yang menurut ramalan tersebut dipercaya memiliki peluang memperoleh kemudahan hidup dan kelimpahan materi. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan kepastian mengenai kondisi keuangan maupun masa depan seseorang.