JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa kehabisan tenaga, mudah kesal, atau suasana hati memburuk ketika menjalani hari, padahal tidak ada masalah besar yang sedang dihadapi? Kondisi seperti ini ternyata bisa dialami oleh siapa saja. Kebahagiaan tidak selalu hilang akibat kejadian besar yang mengguncang kehidupan. Tanpa disadari, hal tersebut justru dapat berkurang sedikit demi sedikit karena pola perilaku sehari-hari yang terus dilakukan secara berulang. Dilansir dari Expert Editor, terdapat enam kebiasaan yang menurut perspektif psikologi dapat memengaruhi kondisi emosional, menguras energi mental, hingga mengurangi kebahagiaan seseorang. Baca Juga:Punya Cara Bersosialisasi Berbeda, 10 Kebiasaan Introvert Ini Sering Disalahartikan 1. Terus-menerus Membandingkan Diri dengan Orang Lain Melihat pencapaian orang lain dan membandingkannya dengan kehidupan sendiri sudah menjadi hal yang cukup umum, terutama di era media sosial. Pada kondisi tertentu, kebiasaan ini memang bisa menjadi dorongan untuk berkembang. Namun, jika dilakukan terlalu sering, perbandingan justru dapat memunculkan perasaan minder, tidak puas, dan menganggap diri sendiri selalu tertinggal. Padahal, setiap orang memiliki perjalanan hidup, kemampuan, dan waktu keberhasilan yang berbeda. Terlalu fokus pada kehidupan orang lain justru membuat Anda lupa menghargai perkembangan diri sendiri. 2. Sulit Menolak Permintaan Orang Lain Selalu berusaha menyenangkan orang lain atau dikenal dengan istilah people pleasing ternyata dapat menjadi salah satu penyebab terkurasnya energi emosional. Kebiasaan ini terlihat ketika seseorang terus menerima permintaan bantuan, pekerjaan tambahan, undangan, hingga berbagai ajakan meskipun sebenarnya tidak memiliki cukup waktu atau tenaga. Alasan utamanya sering kali karena takut mengecewakan orang lain atau khawatir dianggap tidak peduli. Akibatnya, kebutuhan pribadi justru selalu dikesampingkan. Jika terus berlangsung, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang merasa terbebani, kelelahan, dan kehilangan kesempatan untuk memperhatikan dirinya sendiri. 3. Terlalu Sering Memikirkan Sesuatu Secara Berlebihan Memikirkan suatu persoalan secara mendalam memang diperlukan untuk mengambil keputusan. Namun, ketika pikiran terus berputar pada masalah yang sama tanpa menemukan jalan keluar, kebiasaan tersebut bisa menjadi beban tersendiri. Overthinking kerap dikaitkan dengan kecemasan, depresi, serta menurunnya kesejahteraan psikologis. Seseorang yang terbiasa berpikir berlebihan biasanya sulit melepaskan kekhawatiran, bahkan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Kondisi ini dapat menghabiskan banyak energi mental dan membuat pikiran sulit beristirahat. Salah satu cara mengatasinya adalah belajar mengambil jeda, mengalihkan perhatian pada aktivitas yang lebih positif, serta membedakan persoalan yang bisa dikendalikan dan yang berada di luar kendali. 4. Terlalu Sibuk hingga Tidak Memiliki Waktu untuk Beristirahat Kesibukan pekerjaan, urusan pribadi, pesan masuk, hingga berbagai notifikasi sering membuat seseorang merasa harus selalu produktif. Ironisnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat justru diisi dengan aktivitas lain, seperti memeriksa ponsel, menonton tayangan, atau terus menggulir media sosial. Padahal, tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk memulihkan energi setelah menjalani berbagai aktivitas. Istirahat bukan sekadar berhenti bekerja, melainkan memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk benar-benar melepaskan beban pikiran. Tanpa waktu jeda yang cukup, seseorang bisa lebih mudah mengalami kelelahan mental, kehilangan kreativitas, dan kesulitan menikmati kehidupan sehari-hari. 5. Menuntut Diri Sendiri untuk Selalu Sempurna Memiliki standar tinggi memang dapat membantu seseorang mencapai hasil terbaik. Namun, tuntutan untuk selalu sempurna justru berpotensi menimbulkan tekanan yang tidak berkesudahan. Orang dengan kecenderungan perfeksionis sering merasa hasil pekerjaannya belum cukup baik meskipun sudah berusaha maksimal. Kesalahan kecil pun dapat memicu kekecewaan dan kritik berlebihan terhadap diri sendiri. Padahal, tidak ada manusia yang selalu benar atau mampu memenuhi semua harapan. Kesalahan merupakan bagian dari proses belajar dan perkembangan. Belajar menerima ketidaksempurnaan dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih ringan tanpa harus terus-menerus terbebani oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. 6. Menghindari atau Memendam Emosi yang Tidak Nyaman Tidak semua orang terbiasa menghadapi perasaan negatif secara langsung. Sebagian memilih menyibukkan diri, terus bekerja, bermain ponsel, atau melakukan aktivitas lain agar tidak perlu memikirkan emosi yang sedang dirasakan. Sekilas, cara tersebut mungkin membuat perasaan tidak nyaman terlupakan untuk sementara waktu. Namun, menghindari emosi bukan berarti benar-benar menyelesaikan persoalan yang mendasarinya. Perasaan sedih, kecewa, marah, maupun takut tetap perlu dikenali dan dipahami. Jika terus diabaikan, beban emosional dapat semakin sulit dikelola. Karena itu, memberikan ruang bagi diri sendiri untuk merasakan dan memahami emosi merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan mental. Tidak ada salahnya mengakui bahwa Anda sedang tidak baik-baik saja. Pada akhirnya, kebahagiaan tidak hanya berkaitan dengan hal-hal menyenangkan yang terjadi dalam hidup. Cara memperlakukan diri sendiri, mengelola pikiran, menetapkan batasan, dan memberikan waktu untuk beristirahat juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan emosional.