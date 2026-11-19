JawaPos.com - Menapaki arah jalan kehidupanbaru bukan satu hal yang mustahil didapatkan di paruh kedua tahun kuda api ini.

Sejumlah orang diramalkan akan mendapatkan banyak keberuntungan yang bisa mengubah hidup seseorang.

Rezeki bisa datang dalam berbagai bentuk tetapi manfaat dan keberkahannya sama-sama bisa membuat orang yang menerimanya jadi memiliki hidup yang lebih baik.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan bakal dapat duit besar di November 2026 saat akhir tahun siap jadi orang kaya baru.

1. Shio Babi

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang lahir dengan shio babi diramalkan akan punya rezeki yang baik di akhir tahun 2026 ini.

Mereka dimungkinkan mendapatkan banyak limpahan rezeki yang datang dari berbagai tempat.

Astrolog meyakini, karakter pekerja keras memungkinkan mereka mendapatkan pundi-pundi rupiah di keadaan yang sulit.

Mak tidak heran kalau semenjak bulan November ini, mereka bisa meraup banyak untuk dari berbagai tempat yang dihampiri.

2. Shio Macan

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan shio macan diramalkan akan menjalani nasib yang berbeda jelang pergantian tahun ini.

Mulai dari bulan November 2026 ini, rezeki mereka bisa jadi datang lebih deras daripada biasanya.

Sebagai orang yang berkarisma, apa yang dikerjakan atau dikatakan amat mudah untuk memperoleh simpati dari banyak orang.

Maka tidak heran kalau mereka bisa cukup sukses mendapatkan banyak pundi-pundi rupiah di sepanjang paruh kedua tahun kuda api ini.

3. Shio Kerbau

Dalam ramalan astrolog, orang yang lahir dengan shio kerbau dikatakan punya peluang menjadi orang kaya baru di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, mereka jadi salah satu dari sedikit orang yang bisa merasakan nikmatnya limpahan rezeki.

Sebagai orang yang penuh tanggung jawab dalam pekerjaannya, mereka selalu bisa menyelesaikan urusannya dengan sebaik mungkin.

Maka tidak heran kalau pengakuan itu bisa mereka dapatkan dari banyak orang yang pada akhirnya juga menarik banyak pundi-pundi rupiah datang mendekat.