JawaPos.com - Pisces dikenal sebagai zodiak yang peka terhadap perasaan, memiliki imajinasi kuat, dan mudah memahami suasana hati orang-orang di sekitarnya.

Sifat tersebut membuatmu sering memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin tidak disadari orang lain.

Namun, kepekaan yang tinggi juga bisa membuat pikiran mudah terbebani ketika menghadapi berbagai situasi yang tidak sesuai harapan.

Pada Jumat, 20 November 2026, Pisces perlu lebih memperhatikan kebutuhan pribadi, terutama ketika suasana hati mengalami perubahan.

Pengaruh Bulan yang melintasi zodiakmu dapat membuat perasaan menjadi lebih kuat sekaligus mendorongmu untuk memahami keinginan yang selama ini belum banyak diperhatikan.

Kamu mungkin mulai memikirkan kembali rencana pribadi, hubungan dengan orang terdekat, atau hal-hal yang ingin dicapai dalam waktu mendatang.

Jangan terburu-buru mengambil keputusan ketika pikiran sedang dipenuhi berbagai pertimbangan.

Berikan waktu untuk memahami keadaan agar langkah yang diambil tidak hanya didasarkan pada emosi sesaat.

Dalam kehidupan sosial, kesempatan bertemu orang baru bisa membawa pengalaman menarik.

Bagi Pisces yang masih lajang, perkenalan tersebut mungkin berkembang menjadi ketertarikan romantis apabila komunikasi berjalan dengan nyaman.

Meski demikian, jangan langsung menaruh harapan terlalu tinggi sebelum mengenal karakter seseorang secara lebih mendalam.

Di bidang pekerjaan, kamu juga perlu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja.

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman kecil sebaiknya tidak diperbesar karena dapat mengganggu konsentrasi dan suasana kerja.

Selesaikan tanggung jawab secara bertahap dan hindari memaksakan diri untuk mendapatkan hasil dalam waktu singkat.

Sementara itu, kesehatan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan.

Pola makan seimbang, asupan protein, nutrisi yang cukup, dan aktivitas fisik teratur dapat membantu menjaga kebugaran tubuh.

Dengan memberikan perhatian terhadap kebutuhan fisik dan emosional, Pisces dapat menjalani hari dengan lebih tenang serta memahami arah yang ingin dituju.

Dilansir dari AstroTalk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Jumat, 20 November 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Pisces pada Jumat ini berpotensi menghadirkan kesempatan untuk membangun hubungan baru maupun mempererat kedekatan dengan pasangan.

Pengaruh Bulan di zodiakmu dapat membuat perasaan lebih kuat sehingga kamu mungkin lebih mudah menyadari perhatian dan sikap orang lain.

Bagi Pisces yang masih lajang, kesempatan bertemu seseorang yang menarik bisa muncul melalui pertemanan, lingkungan pekerjaan, atau kegiatan sehari-hari.

Kamu mungkin merasa nyaman ketika berbincang dengan orang yang memiliki cara pandang serupa.

Jangan ragu membuka diri terhadap perkenalan baru, tetapi tetap berikan waktu untuk memahami karakter orang tersebut.

Hindari terburu-buru menjalin hubungan hanya karena percakapan terasa menyenangkan atau perhatian yang diberikan membuatmu merasa istimewa.

Perhatikan konsistensi sikapnya dan lihat apakah komunikasi yang terjalin berjalan dua arah.

Kamu juga perlu menjaga harapan agar tidak terlalu cepat membayangkan hubungan yang belum memiliki kejelasan.

Jika seseorang memang menunjukkan ketertarikan, biarkan kedekatan berkembang melalui proses yang wajar.

Sementara itu, Pisces yang sudah memiliki pasangan sebaiknya lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan.

Kamu mungkin sedang membutuhkan perhatian lebih atau ingin menghabiskan waktu bersama setelah menjalani rutinitas yang cukup melelahkan.

Jangan berharap pasangan selalu memahami keinginanmu tanpa penjelasan.

Sampaikan kebutuhan tersebut dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Jika belakangan ada persoalan yang belum terselesaikan, cobalah membicarakannya ketika suasana hati kedua pihak sudah lebih tenang.

Hindari membesar-besarkan persoalan kecil hanya karena sedang sensitif terhadap perkataan atau sikap pasangan.

Kebersamaan sederhana juga bisa membantu mempererat hubungan.

Meluangkan waktu untuk makan bersama, berbincang santai, atau merencanakan kegiatan akhir pekan dapat membuat hubungan terasa lebih hangat.

Keuangan

Keuangan Pisces pada Jumat ini perlu dikelola dengan memperhatikan kebutuhan yang benar-benar penting.

Perubahan suasana hati terkadang dapat memengaruhi keputusan belanja, terutama ketika kamu ingin memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah melewati hari yang melelahkan.

Tidak ada salahnya menikmati hasil kerja, tetapi pastikan pengeluaran tetap sesuai dengan kemampuan.

Cobalah memeriksa kembali anggaran dan menentukan batas untuk kebutuhan pribadi.

Jika ada rencana membeli barang tertentu, pertimbangkan apakah pembelian tersebut memang diperlukan atau hanya muncul karena keinginan sesaat.

Pisces juga sebaiknya mulai memperhatikan pengeluaran kecil yang sering dianggap tidak terlalu berpengaruh.

Pembelian makanan, hiburan, atau kebutuhan tambahan yang dilakukan berulang kali dapat mengurangi anggaran jika tidak dikendalikan.

Buat catatan sederhana agar pemasukan dan pengeluaran lebih mudah dipantau.

Jika memiliki target menabung, sisihkan sebagian uang sejak awal sebelum menggunakannya untuk kebutuhan lain.

Bagi Pisces yang menjalankan usaha atau memiliki pekerjaan tambahan, hubungan dengan orang baru bisa memberikan informasi yang bermanfaat.

Kamu mungkin mendapatkan masukan mengenai cara mengembangkan usaha atau memperkenalkan produk kepada lingkungan yang lebih luas.

Namun, jangan langsung menyetujui kerja sama hanya karena tawarannya terlihat menarik.

Periksa kembali perhitungan biaya, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab setiap pihak.

Sementara bagi yang bekerja sebagai karyawan, kemampuan membangun hubungan profesional dapat membantu memperluas jaringan.

Tetap utamakan kualitas pekerjaan dan jangan mengandalkan janji peningkatan pemasukan yang belum memiliki kepastian.

Sikap teliti dalam mengatur uang akan membantu Pisces menjaga kondisi finansial tetap stabil.

Karier

Dalam urusan karier, Pisces disarankan untuk menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dan menghindari konflik yang sebenarnya tidak perlu.

Kamu mungkin menghadapi situasi ketika pendapat pribadi berbeda dengan pandangan rekan kerja.

Jika hal tersebut terjadi, jangan langsung memberikan tanggapan ketika emosi sedang meningkat.

Dengarkan penjelasan orang lain terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat.

Kesalahpahaman kecil bisa berkembang menjadi persoalan lebih besar apabila setiap pihak hanya berusaha mempertahankan pendiriannya.

Karena itu, fokuslah pada tujuan pekerjaan dan cari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Pisces juga perlu memperhatikan tanggung jawab yang sudah diberikan.

Jangan membiarkan pekerjaan tertunda karena terlalu banyak memikirkan persoalan di luar kendali.

Susun daftar tugas berdasarkan tenggat waktu dan selesaikan satu per satu.

Cara ini dapat membantu menjaga konsentrasi sekaligus mengurangi tekanan ketika menghadapi jadwal yang padat.

Jika ada pekerjaan yang terasa sulit, jangan ragu meminta penjelasan atau bantuan dari rekan yang lebih berpengalaman.

Masukan dari orang lain bisa memberikan sudut pandang berbeda dan membantu menemukan solusi yang lebih praktis.

Bagi Pisces yang sedang mengembangkan karier, kemampuan beradaptasi menjadi hal penting.

Kamu mungkin perlu menyesuaikan cara kerja dengan perubahan kebutuhan atau tuntutan lingkungan profesional.

Jangan menganggap setiap perubahan sebagai hambatan.

Selama tetap memiliki tujuan yang jelas, penyesuaian dapat menjadi bagian dari proses meningkatkan kemampuan.

Sementara bagi yang sedang mencari pekerjaan, manfaatkan waktu untuk memeriksa kembali dokumen lamaran dan mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi.

Jangan mudah kehilangan semangat ketika hasil yang diharapkan belum terlihat.

Teruslah mengambil langkah secara konsisten dan hindari membandingkan perkembangan diri dengan perjalanan karier orang lain.

Kesehatan

Kesehatan Pisces pada Jumat ini membutuhkan perhatian khusus, terutama berkaitan dengan pola makan dan pemenuhan nutrisi harian.

Kesibukan atau perubahan suasana hati mungkin membuatmu kurang memperhatikan kebutuhan tubuh.

Jangan sampai kebiasaan melewatkan waktu makan atau memilih makanan secara sembarangan terus berulang.

Usahakan mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi seimbang agar tubuh memperoleh energi yang cukup untuk menjalani aktivitas.

Asupan protein juga perlu diperhatikan karena merupakan salah satu nutrisi penting bagi tubuh.

Kamu bisa mendapatkannya dari berbagai sumber makanan seperti telur, ikan, daging, kacang-kacangan, dan produk olahan susu sesuai kebutuhan.

Selain protein, pastikan kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan cairan tetap terpenuhi.

Pisces juga sebaiknya tidak terlalu memaksakan diri ketika melakukan aktivitas fisik.

Olahraga memang penting untuk menjaga kebugaran, tetapi intensitasnya perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh.

Jika belakangan jarang bergerak, mulailah dengan berjalan kaki atau melakukan peregangan ringan.

Tingkatkan aktivitas secara bertahap ketika tubuh sudah terbiasa.

Kamu juga perlu memperhatikan kondisi emosional karena perasaan yang mudah berubah dapat memengaruhi kenyamanan dalam menjalani rutinitas.

Ketika pikiran terasa penuh, cobalah mengambil jeda dan melakukan kegiatan yang membuatmu lebih rileks.

Mendengarkan musik, membaca, atau menghabiskan waktu bersama orang terdekat dapat membantu memperbaiki suasana hati.

Jangan memaksakan diri untuk selalu terlihat baik-baik saja ketika sedang menghadapi tekanan.

Berikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dan memahami apa yang sedang dirasakan.

Pastikan pula waktu tidur cukup agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi.

Jika mengalami keluhan kesehatan yang menetap, jangan ragu meminta saran dari tenaga medis.

Menjaga pola makan, memenuhi kebutuhan nutrisi, berolahraga sesuai kemampuan, dan mengatur waktu istirahat dapat membantu Pisces mempertahankan kebugaran sepanjang hari.