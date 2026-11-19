JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api diramalkan akan jadi periode yang penuh dengan kejutan baik.

Berbagai macam keberkahan diyakini akan datang bersama keberuntungan yang bisa membuat hidup jadi kian bermakna.

Orang-orang yang beruntung mungkin akan memetik banyak rezeki hingga langkah kakinya menuju ke arah hidup yang lebih baik.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 rezekinya seperti gak ada habisnya saat tiap hari selalu dapat duit.

1. Shio Tikus

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio tikus biasanya merupakan orang yang tidak mudah menyerah.

Di akhir tahun 2026 ini, astrolog meyakini mereka yang bershio tikus bisa mendapatkan serangkaian kesuksesan.

Hoki datang membawa kemudahan atas segala sesuatu yang dikerjakan, hingga pundi-pundi rupiah pun bisa ditarik mendekat.

Bukan tidak mungkin kalau di paruh kedua tahun kuda api ini mereka jadi salah satu dari sedikit orang yang bisa memperoleh banyak uang.

2. Shio Naga

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio naga biasanya merupakan orang yang serius.

Mereka bukanlah tipe orang yang suka menunda pekerjaan atau terlena dalam situasi santai tanpa tekanan.

Astrolog meramalkan, di akhir tahun 2026 yang penuh ketidakpastian ini, rezeki mereka justru sedang tinggi-tingginya.

Mereka dimungkinkan mendapatkan banyak keuntungan dari keadaan yang ada lantara selalu mengerjakan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin.

3. Shio Monyet

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio monyet umumnya merupakan orang yang ceria.

Menurut ramalan astrolog, pasang surut kehidupan yang banyak dirasakan di sepanjang tahun 2026 ini akan berakhir dengan menggembirakan.

Rezeki diyakini akan datang jauh lebih besar dari biasanya berkat serangkaian peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik.