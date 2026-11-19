JawaPos.com - Dalam ajaran Jawa, rezeki kerap dipandang sebagai wujud berkah yang datang bukan hanya dari kerja keras, tetapi juga dari keselarasan antara nasib, laku batin, dan restu alam.

Primbon Jawa menempatkan Dewi Sri—dewi padi dan kesuburan—sebagai lambang kemakmuran yang menuntun perjalanan hidup manusia.

Mereka yang lahir pada weton tertentu diyakini memiliki tuah kemakmuran yang kuat; rezekinya seolah datang tak pernah putus, terlebih ketika mereka tumbuh sebagai pribadi sabar, tekun, dan tidak tamak.



Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat 5 weton istimewa yang disebut-sebut telah disiapkan berkah besar oleh Dewi Sri—si pemilik cahaya panen—hingga membuat pemiliknya berpotensi memetik rezeki luar biasa di sepanjang hidup.



1) Jumat Kliwon – Pembawa Pintu Kemakmuran



Weton ini konon memiliki daya penarik rezeki yang sangat kuat.

Auranya teduh dan menenangkan, sehingga mudah mengundang simpati dan kepercayaan orang lain.

Karakternya teliti, tidak gegabah, dan gemar berbuat baik, sehingga Dewi Sri mempermudah jalannya.



Pemilik Jumat Kliwon disebut akan menuai hasil besar terutama setelah usia matang.

Kesempatan usaha, jabatan, atau proyek besar akan datang silih berganti.

Stabilitas finansial pun cenderung terjaga.



Ciri Rezeki: Mengalir kuat, terbuka lewat relasi dan ikhtiar bersih.



2) Rabu Legi – Panen dari Ketekunan



Orang berweton Rabu Legi dikenal lembut tutur katanya, tapi tegas pendiriannya.

Mereka bukan tipe yang suka jalan pintas; semua diperjuangkan sedikit demi sedikit.

Justru karena kesabarannya itu, Dewi Sri memberi mereka “buah panen berlipat” di usia mapan.



Kesuksesan orang Rabu Legi datang bertahap namun pasti.

Mereka kerap mendulang kekayaan dari usaha yang diwariskan, bisnis keluarga, atau pekerjaan yang ditekuni lama.



Ciri Rezeki: Stabil, cenderung meningkat, tumbuh dari ketelatenan.



3) Minggu Pon – Pemilik Aura Keberlimpahan



Dalam primbon, Minggu Pon memiliki nilai neptu tinggi yang disebut membawa keberuntungan besar dalam hal finansial.

Mereka seolah dilindungi oleh kekuatan tak kasatmata yang menuntun pada jalan rezeki.



Pemilik weton ini kerap dipertemukan dengan peluang besar tanpa mereka sangka.

Bahkan ketika jatuh, selalu ada jalan untuk bangkit lebih makmur.



Ciri Rezeki: Cepat datang, banyak dibantu keberuntungan.



4) Selasa Wage – Dikaruniai Rezeki dari Keberanian



Selasa Wage disebut sebagai weton yang memiliki semangat bagaikan api.

Mereka berani mengambil risiko dan tidak gentar menghadapi tantangan.

Karena jiwa inilah, mereka sering menjadi pelopor usaha baru.



Dewi Sri disebut memberikan “jalan hijau” bagi mereka yang menekuni usaha dengan tulus.

Ketika mereka tekun, usaha kecil bisa berkembang menjadi besar dalam waktu relatif cepat.



Ciri Rezeki: Melimpah dari bisnis dan inisiatif pribadi.



5) Kamis Pahing – Penerima Berkah Tak Terduga



Kamis Pahing dipandang istimewa karena membawa energi spiritual dan material yang seimbang.

Mereka sering ditempatkan sebagai orang yang dipercaya, mendapat titipan amanah, hingga akhirnya terbuka jalan rezeki luas.



Sebuah keyakinan lama mengatakan, orang berweton ini makin makmur saat aktif membantu orang lain.

Semakin banyak berbagi, semakin besar berkah yang kembali.



Ciri Rezeki: Datang lewat amanah, kerja sama, dan reputasi baik.



Kesimpulan – Rezeki Adalah Buah Kesabaran



Setiap weton di atas dipercaya menerima “sinar kemakmuran” dari Dewi Sri, yang akan berkembang subur ketika pemiliknya hidup penuh kesabaran, menjauhi keserakahan, dan menghormati sesama.

Primbon Jawa mengingatkan bahwa keberuntungan bukan hanya tentang lahir pada hari tertentu, tetapi juga tentang cara menjalani hidup.



Rezeki tidak datang sekaligus—ia tumbuh seperti padi: dari benih, dirawat, disabari, lalu dipanen.