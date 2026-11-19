JawaPos.com - Di antara sekian banyak kombinasi, ada beberapa weton yang kerap disebut sebagai pemilik tuah rezeki besar, kerap terbantu jalan hidupnya, dan sering disebut berpotensi “tibo sugih”—jatuh menjadi kaya, entah melalui usaha, pekerjaan, atau keberuntungan tak terduga.

Primbon menafsirkan bahwa kekuatan rezeki bukan hanya sekadar materi, namun juga kecerdikan, keberanian mengambil peluang, dan hati yang lapang.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton di bawah ini dipercaya membawa kemampuan menarik berkah seperti magnet.

Mari telusuri satu per satu.

1. Weton Senin Pon — Rezeki Terjaga, Langkah Selalu Selaras

Pemilik Senin Pon dikenal memiliki ketajaman insting yang luar biasa.

Mereka mampu melihat peluang di saat yang lain hanya melihat kesulitan.

Menurut primbon, daya spiritualnya tinggi sehingga sering “dituntun” untuk mengambil keputusan tepat pada waktu yang pas.

Tuah utama: Pintu rezeki terbuka luas, banyak penolong di sepanjang perjalanan hidup.

Mereka cocok dalam dunia perdagangan, bisnis, hingga kepemimpinan — sebab karisma dan kecerdikan lahirian ada di dalam dirinya.

2. Weton Kamis Wage — Pandai Kelola Uang, Hidupnya Mudah Mapan

Kamis Wage disebut sebagai salah satu weton dengan aura ekonomi paling stabil.

Karakter utamanya: teliti, hemat, dan mampu mengembangkan aset kecil menjadi besar.

Tuah utama: Tidak cepat kaya mendadak, tapi mapan pelan dan pasti.

Mereka adalah sosok strategis, jarang mengambil keputusan gegabah, sehingga rezekinya cenderung langgeng.

3. Weton Selasa Kliwon — Magis Rezeki Datang dari Banyak Arah

Selasa Kliwon identik dengan wibawa dan aura kuat.

Dalam kepercayaan Jawa, mereka kerap menjadi pusat perhatian dan diberi akses kepada peluang besar.

Tuah utama: Kesempatan tak terduga datang berulang — proyek, karier, hingga bisnis.

Tak jarang, pemilik weton ini naik derajat hidup karena jaringan luas dan kepercayaan orang lain terhadap diri mereka.

4. Weton Jumat Legi — Pembawa Harmoni dan Berkah Kekayaan

Jumat Legi dipercayai berada dalam asuhan energi baik.

Orang dengan weton ini memiliki hati lembut, jujur, dan disenangi banyak orang.

Karakternya menarik rezeki melalui hubungan baik dan datangnya dukungan dari berbagai pihak.

Tuah utama: Selalu menemukan jalan keluar, sekalipun berada di masa sulit.

Mereka ideal dalam dunia hubungan masyarakat, pelayanan, dan bisnis kemitraan.

5. Weton Rabu Pahing — Berani, Visioner, Jadi Magnet Peluang

Pemilik Rabu Pahing dikenal lugas, pemberani, dan sangat visioner.

Mereka tak takut mengambil langkah besar, bahkan saat orang lain ragu.

Kekuatan terbesar mereka ada pada mental pantang menyerah.

Tuah utama: Cepat menangkap peluang dan mengubahnya menjadi pundi-pundi kekayaan.

Dalam primbon, Rabu Pahing sering disebut calon pemimpin, wirausahawan, atau pemilik bisnis sukses.

6. Weton Sabtu Wage — Titah Kaya, Tapi Ujian Karakter

Sabtu Wage disebut memiliki garis rezeki besar, namun pemiliknya biasanya menghadapi ujian mental untuk mengasah kedewasaan.

Saat berhasil mengelola emosi dan ambisi, pintu kekayaan terbuka sangat lebar.

Tuah utama: Mendapat keberuntungan di titik-titik genting; bangkit lebih tinggi setelah jatuh.

Cocok dalam bidang strategi, perencanaan, manajemen, hingga usaha mandiri.

7. Weton Minggu Kliwon — Rezeki Mengalir seperti Air, Dibantu Banyak Pihak

Minggu Kliwon sarat dengan energi penghubung.

Orang dengan weton ini biasanya mudah mendapatkan simpati, dan berkat itu rezekinya datang melalui relasi.

Tuah utama: Jalan hidup lancar, sedikit hambatan, dan sering mendapat peluang emas.

Kesuksesan mereka sering tercipta karena kebiasaan membantu orang lain; balasan baik kembali berlipat ganda.

Rahasia di Balik Rezeki: Weton Hanya Satu Bagian

Primbon Jawa menyiratkan bahwa weton bukanlah takdir mutlak, melainkan petunjuk.

Rezeki sejati muncul dari:

tindakan

etos kerja

kejujuran

sikap yang terus berkembang

Weton hanya memberi warna, tetapi manusialah yang menentukan apakah potensi itu berkembang atau hilang begitu saja.

Kesimpulan — Menjemput Rezeki dengan Syukur & Ikhtiar

Tujuh weton di atas kerap disebut memiliki garis rezeki besar: Senin Pon, Kamis Wage, Selasa Kliwon, Jumat Legi, Rabu Pahing, Sabtu Wage, Minggu Kliwon

Masing-masing membawa karunia berbeda: kecerdikan, keberanian, kesabaran, harmoni, dan keberuntungan.

Namun, primbon tetap berpesan: nasib baik hanya nyata bila disertai usaha.

Kekayaan bukan sekadar materi — tetapi juga kebijaksanaan, keluasan hati, dan kelimpahan yang membawa manfaat bagi sesama.

Pada akhirnya, rezeki tidak pernah salah alamat; ia datang pada mereka yang siap menjaga dan mengembangkannya.