JawaPos.com - Primbon Jawa sejak lama menjadi satu di antara pedoman batin yang dipercaya dapat mengungkap ritme rezeki, panggilan karier, maupun kemunculan peluang emas dalam hidup seseorang.

Memasuki masa peralihan energi — saat alam mulai memberi isyarat perubahan — beberapa weton dipercaya tengah berada di puncak vibrasi untuk menerima pintu kemajuan.

Mereka disinyalir akan dipertemukan dengan kesempatan tak biasa: peningkatan finansial, relasi penting, hingga momentum besar yang mampu mengubah arah hidup.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, dari sekian banyak kombinasi pancawara dan saptawara, inilah 6 weton unggulan yang diprediksi bakal didatangi peluang emas menurut Primbon Jawa.

Siapkan langkah—karena kadang nasib hanya menunggu keberanian untuk disambut.

1. Senin Pon — Gerbang Rezeki & Kejutan Tak Terduga

Pemilik weton Senin Pon membawa aura serius namun berprinsip.

Keteguhan hati mereka menjadi magnet bagi peluang baru, terutama dalam urusan usaha dan pekerjaan.

Dalam primbon, Senin Pon kerap dikaitkan dengan energi “pembuka jalan”—memberi ruang pada pertemuan unik: kenalan berpengaruh, rekan yang jujur, hingga proyek yang awalnya tampak kecil tetapi ternyata memberi buah besar di kemudian hari.

Peluang besar: bisnis jangka panjang, peningkatan pangkat, penemuan sumber penghasilan baru.

2. Rabu Wage — Kejernihan Pikiran & Rezeki Spiritual

Rabu Wage dikenal sebagai weton yang menyimpan kecerdasan intuitif.

Ketika proses hidupnya sejajar dengan batin, rezeki mengalir lebih cepat.

Saat gelombang peluang datang, pemilik Rabu Wage mampu melihat celah di antara kesibukan.

Mereka peka pada kesempatan yang tak kasatmata—seperti tawaran kerja yang kelihatannya biasa, tapi menjadi pintu emas dalam perjalanan karier.

Peluang besar: posisi baru dalam karier, kesempatan belajar, peningkatan nama baik.

3. Jumat Legi — Pembawa Kestabilan & Kemudahan Rezeki

Energi Jumat Legi seolah diberkahi lorong khusus menuju kemudahan.

Banyak yang berkat weton ini mudah diterima dalam lingkungan baru, dihormati dalam pekerjaan, bahkan dipercaya memimpin.

Fase mendatang dipandang baik untuk membangun sesuatu dari nol: membuka usaha, merintis kerja sama, atau memulai karier di tempat baru.

Peluang besar: kemudahan modal, usaha yang cepat berkembang, proyek bisnis menguntungkan.

4. Sabtu Kliwon — Intuisi Tinggi & Momentum Kepemimpinan

Sabtu Kliwon disebut-sebut memiliki nilai watak kuat: tajam melihat peluang, cepat mengambil keputusan, dan berani menanggung risiko.

Energi universal tampak mendukung mereka untuk naik kelas—baik dalam jabatan, finansial, maupun reputasi.

Kesempatan emas sering datang melalui orang dekat: keluarga, sahabat, atau rekan yang menaruh kepercayaan.

Oleh sebab itu, jaga hubungan baik dan tetap rendah hati.

Peluang besar: posisi strategis, relasi berharga, pergerakan karier yang signifikan.

5. Selasa Pahing — Rezeki dari Perubahan Besar

Selasa Pahing dikenal akrab dengan transformasi. Saat satu pintu tertutup, pintu lain segera terbuka.

Dalam waktu dekat, perubahan yang tampak mengejutkan justru berfungsi sebagai undangan menuju takdir baru.

Meski awalnya terasa berat, perubahan ini menghalakan langkah menuju nasib lebih baik.

Tekad kuat adalah modal utamanya.

Peluang besar: pindah arah karier, peluang finansial tidak terduga, kemajuan status sosial.

6. Kamis Kliwon — Karisma Pembawa Keberuntungan

Kamis Kliwon sarat energi wibawa yang memudahkan urusan.

Orang-orang dengan weton ini sering diliputi keberuntungan melalui jalur tak terduga—teman lama muncul kembali, tawaran bisnis datang spontan, atau rezeki mengalir lancar tanpa banyak hambatan.

Wibawa mereka memikat orang untuk datang membawa dukungan, modal, bahkan pengetahuan penting.

Peluang besar: usaha kreatif, investasi, kerja sama bisnis berprospek panjang.

Penutup: Sambut Peluang, Sempurnakan Ikhtiar

Primbon Jawa bukan sekadar ramalan, tetapi cermin untuk memahami ritme hidup.

Enam weton ini dipandang tengah berada dalam orbit keberuntungan—siap disentuh energi baik, diperjumpakan dengan kesempatan emas yang mampu mengubah nasib.

Namun, primbon mengajarkan bahwa keberuntungan bukan hanya soal menunggu.