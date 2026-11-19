JawaPos.com - Weton, atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran, diyakini menjadi cerminan karakter, nasib, serta arah datangnya keberuntungan.

Ada sebagian weton yang harus berjuang keras untuk menjemput rezekinya jauh di rantau, namun ada pula yang justru tidak perlu melangkah jauh — sebab harta dan kemakmuran seolah datang mengetuk pintu rumahnya sendiri.

DIlansir dari Youtube Ngaos Jawa, Primbon Jawa menyebut bahwa 7 weton berikut ini termasuk golongan “weton magnet rezeki”, yakni mereka yang mudah didatangi keberuntungan, entah lewat usaha kecil, relasi yang tepat, atau bahkan rezeki tak terduga yang datang tanpa diminta.

Mari kita simak satu per satu weton istimewa ini.

1. Weton Jumat Legi – Pintu Rezeki Terbuka dari Segala Arah

Orang yang lahir di Jumat Legi disebut memiliki aura terang dan hati bersih, sehingga rezekinya sering datang tanpa hambatan berarti.

Dalam primbon, Jumat Legi disebut hari keberkahan penuh berkah spiritual, dan mereka yang lahir di hari ini sering mendapatkan pertolongan tak terduga.

Mereka tidak perlu jauh merantau, sebab apa pun yang dikerjakan di sekitar tempat tinggalnya sering berbuah hasil.

Rumahnya bahkan bisa menjadi “magnet uang” — dari berdagang kecil, membuka usaha rumahan, hingga dipercaya orang untuk mengelola sesuatu yang bernilai besar.

2. Weton Rabu Pahing – Rezeki Lancar dari Kecerdikan dan Peluang

Lahir di Rabu Pahing menandakan sosok yang cerdas membaca situasi.

Rezeki mereka sering datang bukan karena kerja fisik yang berat, melainkan karena ketajaman insting.

Orang weton ini biasanya tahu kapan harus melangkah, kapan menunggu, dan bagaimana mengubah kesempatan kecil menjadi harta besar.

Primbon menulis bahwa mereka jarang kehabisan uang, karena Tuhan selalu memberi jalan lewat akal dan kelincahan berpikir.

Tak jarang pula mereka mendapatkan keuntungan dari ide-ide unik tanpa perlu pergi jauh.

3. Weton Senin Kliwon – Diberkahi Pesona dan Keberuntungan

Senin Kliwon sering dianggap weton penuh “daya tarik gaib”.

Pemilik weton ini mudah disenangi banyak orang dan membawa energi positif di manapun ia berada.

Karena hal itu, pintu rezekinya terbuka lebar melalui hubungan sosial, kerjasama, atau tawaran yang datang tanpa dicari.

Sering kali, mereka hanya perlu menjaga sikap baik dan berbagi senyum — rezeki pun datang sendiri.

Banyak tokoh sukses dari weton ini yang mengaku keberuntungannya selalu datang lewat orang-orang yang tiba-tiba menawarkan peluang emas.

4. Weton Kamis Wage – Harta Mengalir dari Tanah Sendiri

Menurut primbon, Kamis Wage termasuk golongan “weton bumi subur”.

Artinya, di manapun mereka berpijak, tanah yang mereka injak seolah memberi hasil.

Banyak yang sukses di bidang pertanian, properti, atau usaha yang tidak jauh dari rumah dan keluarga.

Mereka tak perlu merantau jauh karena nasib baiknya sudah berakar kuat di tanah kelahiran.

Bila mereka tekun dan sabar, kekayaan akan tumbuh pelan tapi pasti — dari tempat yang mungkin tidak pernah mereka sangka.

5. Weton Sabtu Pon – Pembawa Rezeki dari Rumah Sendiri

Sabtu Pon membawa aura “makmur dalam kesederhanaan”.

Orang dengan weton ini biasanya tidak mengejar kekayaan dengan cara terburu-buru.

Namun justru karena kesabarannya, rezeki mengalir tenang tanpa hambatan.

Primbon menegaskan bahwa weton ini termasuk “pengundang harta tanpa berpindah tempat”.

Banyak di antara mereka yang sukses lewat usaha rumahan, warisan yang dikelola bijak, atau rezeki dari keluarga yang mendukung.

6. Weton Selasa Kliwon – Dikelilingi Energi Penarik Kemakmuran

Weton Selasa Kliwon adalah simbol dari daya tarik alam yang kuat.

Orang kelahiran ini sering mendapatkan kemudahan dalam banyak hal, terutama dalam hal finansial.

Mereka seolah memiliki “magnet keberuntungan” yang membuat peluang bisnis, hadiah, atau bantuan datang silih berganti.

Primbon mengatakan, bila orang Selasa Kliwon mau menjaga tutur kata dan menolong sesama, maka kekayaannya akan terus mengalir bahkan tanpa mereka harus mencarinya keras-keras.

7. Weton Minggu Legi – Dilimpahi Keberuntungan Alam Semesta

Yang terakhir, Minggu Legi disebut sebagai weton dengan sinar terang paling kuat di antara banyak weton pembawa rezeki.

Lahir di hari Minggu menandakan semangat dan kepercayaan diri tinggi, sementara pasaran Legi membawa harmoni dan keseimbangan.

Gabungan ini membuat mereka mudah sekali menarik rezeki dari segala penjuru.

Usaha apapun yang dilakukan biasanya cepat berkembang, dan bila mereka tekun bersedekah, rezeki yang datang akan berlipat ganda tanpa harus mencari jauh-jauh.

Kesimpulan: Rezeki Tak Selalu Harus Dikejar Jauh

Primbon Jawa mengajarkan bahwa rezeki sejatinya tidak selalu datang dari perjalanan jauh, melainkan dari keseimbangan batin dan tindakan yang selaras dengan alam.

Tujuh weton di atas menjadi contoh bahwa sebagian orang memang telah digariskan membawa keberuntungan di sekelilingnya.

Namun pesan sejati dari leluhur tetap sama: rezeki akan datang kepada hati yang bersyukur dan tangan yang gemar memberi.