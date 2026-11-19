JawaPos.com - Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, menjelang akhir tahun ini, dipercaya bahwa gelombang energi rezeki besar tengah berputar, dan lima weton terpilih akan menjadi penerima utama limpahan harta, keberuntungan, serta perubahan status hidup layaknya bangsawan.

Segala harta benda yang dulu terasa jauh kini mudah terbeli, seolah hidup membalas kerja keras mereka selama ini.

Mari kita telusuri satu per satu, siapa saja lima weton unggulan yang disebut “dijemput harta serempak” menurut Primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon – Daya Tarik Rezeki yang Menghipnotis

Weton Jumat Kliwon dikenal memiliki aura kuat dan karisma yang membuat orang di sekitarnya mudah mempercayai mereka.

Dalam primbon, ini disebut sebagai weton berdaya gaib rezeki, karena seringkali tanpa disadari, uang dan peluang datang dari arah yang tak terduga.

Menjelang akhir tahun ini, mereka yang lahir di Jumat Kliwon diramalkan akan mendapat “pembalikan nasib” besar.

Dari usaha kecil yang mulai menampakkan hasil, proyek yang tertunda tiba-tiba cair, hingga peluang kerja baru yang membuka gerbang kemakmuran.

Seolah-olah alam semesta sedang menebus semua kesabaran mereka di masa lalu.

2. Rabu Legi – Tertib, Teliti, dan Dituangi Rezeki

Pemilik weton Rabu Legi sering digambarkan sebagai sosok pekerja keras yang tidak mudah menyerah.

Karakter mereka yang sistematis membuat setiap langkah kecil menjadi pijakan kuat menuju keberhasilan besar.

Menurut perhitungan Primbon Jawa, akhir tahun ini menjadi masa “panen raya” bagi Rabu Legi.

Usaha yang sempat berjalan di tempat mulai membuahkan hasil manis.

Rezeki yang selama ini datang setetes, kini mengalir deras.

Tak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dukungan dari orang penting yang membuka jalan ke kehidupan baru yang lebih makmur.

3. Minggu Pahing – Pembawa Tuah dan Kemakmuran

Weton Minggu Pahing punya magnet alamiah terhadap kemakmuran.

Mereka adalah sosok yang sering kali mendapatkan pertolongan di saat kritis, dan tidak jarang rezeki datang melalui keberuntungan mendadak.

Dalam primbon disebutkan bahwa kombinasi neptu tinggi Minggu (5) dan Pahing (9) menghasilkan angka 14 — simbol dari titik balik rezeki.

Di akhir tahun ini, Minggu Pahing akan menjadi pusat perhatian karena karier, bisnis, dan kehidupan finansial mereka melonjak pesat.

Segala yang dulu dianggap mustahil, tiba-tiba mudah diwujudkan.

Rumah impian, kendaraan baru, bahkan investasi besar mulai menghiasi hidup mereka.

4. Selasa Pon – Cerdik, Pandai Melihat Peluang

Lahir dengan naluri tajam dan keberanian besar, Selasa Pon dikenal sebagai weton yang mampu membaca arah rezeki sebelum datang.

Mereka tak suka menunggu nasib, tapi menjemputnya dengan strategi.

Primbon Jawa memprediksi bahwa menjelang penutupan tahun, Selasa Pon akan memasuki fase emas finansial.

Apa yang selama ini dikerjakan dengan tekun, kini membuahkan hasil besar.

Proyek yang tertunda akan berjalan lancar, hutang tertutup, dan peluang usaha baru terbuka lebar.

Orang-orang di sekitar pun mulai melihat mereka bukan lagi sebagai pekerja keras biasa, tapi calon bangsawan baru yang siap hidup dalam kelimpahan.

5. Kamis Wage – Berkah dari Doa dan Keikhlasan

Weton Kamis Wage mungkin terlihat sederhana, tapi memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa.

Mereka adalah tipe orang yang rezekinya sering datang karena doa tulus dan kebaikan hati terhadap sesama.

Primbon menuliskan bahwa di penghujung tahun ini, Kamis Wage akan mendapatkan “rejeki balasan langit”.

Semua usaha kecil yang dulu mereka lakukan dengan niat baik, kini berbuah besar.

Keuangan melonjak, status sosial meningkat, dan keberuntungan seolah berpihak sepenuhnya.

Tak heran bila banyak Kamis Wage di tahun ini akan disebut sebagai bangsawan baru karena kebaikan hati dan keberuntungannya.

Kesimpulan: Harta yang Datang Bersama Takdir Baik

Akhir tahun sering menjadi waktu perhitungan — bukan hanya dalam hitungan finansial, tapi juga karma dan doa yang telah tertanam.

Bagi kelima weton di atas, Primbon Jawa menggambarkan masa ini sebagai puncak dari proses panjang yang telah mereka jalani dengan sabar dan tekun.

Harta yang datang bukan semata karena keberuntungan, tapi juga hasil dari kesungguhan hati, doa, dan kerja keras yang tak putus.

Mereka yang lahir di Jumat Kliwon, Rabu Legi, Minggu Pahing, Selasa Pon, dan Kamis Wage kini berada di ambang perubahan besar: dari kesederhanaan menuju kemakmuran, dari perjuangan menuju kejayaan.

Maka, jika kamu termasuk salah satu dari weton di atas — sambutlah akhir tahun ini dengan rasa syukur dan kesiapan.