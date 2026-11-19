JawaPos.com - Primbon Jawa mengajarkan bahwa setiap weton membawa energinya sendiri—ada yang penuh cobaan, tetapi justru berbuah kesuksesan besar di akhir.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, ada tujuh weton yang dikenal memiliki aura “kesabaran kuat dan rezeki balik besar”.

Mereka cenderung melewati masa sulit di awal hidup, penuh tekanan batin, dan sering diremehkan.

Tapi ketika masanya tiba, semesta membuka jalannya: pintu rezeki terbuka lebar, usaha melesat, dan pujian datang dari orang-orang yang dulu meremehkan mereka.

Siapa saja mereka?

Mari kita bahas satu per satu.

1. Jumat Wage – Sang Pejuang dengan Rezeki Balik Besar

Orang berweton Jumat Wage dikenal sebagai pribadi yang serba diatur oleh ujian.

Sejak muda sering direndahkan, dipandang sebelah mata, atau dibanding-bandingkan dengan orang lain.

Namun primbon mencatat bahwa mereka memiliki tuah rezeki tak terduga.

Setelah masa sulit dilalui, hidup mereka sering naik drastis, terutama lewat bisnis atau kerja mandiri.

Pujian baru datang setelah mereka membuktikan hasilnya—bukan dari kata-kata.

2. Rabu Pahing – Tabah, Cerdas, dan Tak Mudah Tumbang

Weton ini membawa energi kuat dari unsur pahing yang penuh daya juang.

Meski sering mendapat hinaan karena dianggap lambat berkembang atau terlalu idealis, mereka sebenarnya memiliki insting finansial sangat tajam.

Jika sudah menemukan jalan yang tepat, rezeki mengalir seperti air: stabil, deras, dan tak mudah terputus.

Mereka tipe yang “tadinya dihina, akhirnya dikagumi”.

3. Senin Pon – Tenang di Luar, Berbadai di Dalam

Primbon menggambarkan Senin Pon sebagai pribadi yang tampak pendiam, tetapi batinnya penuh kekuatan.

Mereka sering dikhianati, dimanfaatkan, atau disepelekan.

Namun justru dari luka itulah muncul kebijaksanaan dan kecerdikan finansial.

Kesuksesan mereka biasanya datang di usia matang, ketika emosi dan logika sudah selaras.

4. Kamis Legi – Pengemban Takdir Kaya Setelah Terpuruk

Kamis Legi membawa bekal spiritual kuat: keteguhan dan kemampuan bangkit cepat.

Sering mengalami kegagalan bertubi-tubi, banyak yang mencibir bahwa mereka “tak cocok bisnis” atau “tak berbakat sukses”.

Tetapi ketika sekali berhasil, grafik hidup mereka melonjak tanpa turun lagi.

Primbon mengatakan weton ini memiliki aura magis pembalik nasib.

5. Selasa Kliwon – Energi Besar yang Sering Diremehkan

Weton ini disebut memiliki daya rezeki besar, namun jalannya tidak pernah mudah.

Orang kelahiran Selasa Kliwon sering dianggap keras kepala atau tak realistis, padahal mereka memiliki visi jauh ke depan.

Saat hasil kerja mereka mulai terlihat, orang-orang yang dulu mencibir berubah menjadi pengagum.

6. Sabtu Pahing – Tangguh, Licin dari Kesulitan, dan Cepat Naik

Sabtu Pahing disebut sebagai weton yang punya kharisma dan nasib rezeki cepat berubah.

Mereka biasa melewati masa penuh kritik, terutama dari keluarga atau lingkungan.

Namun kesabaran dan ketekunan membuat mereka akhirnya menjadi sosok terpandang dan berduit.

Weton ini punya daya “balik hina jadi hormat”.

7. Minggu Wage – Diuji Banyak, Dikasih Lebih Banyak

Weton Minggu Wage sering mengalami pengkhianatan, kesalahpahaman, dan tekanan mental.

Tapi menurut primbon, mereka adalah pemilik energi pembuka pintu rezeki besar setelah kesulitan panjang.

Banyak tokoh sukses lahir dari weton ini—pelan tapi pasti, mereka naik dari bawah hingga menjadi orang yang kata-katanya didengar dan tindakannya dipuji.

Penutup: Dari Cacian Menjadi Pujian—Itu Kekuatan Takdir dan Keteguhan

Primbon Jawa mengingatkan bahwa setiap manusia membawa garis hidup masing-masing.

Tujuh weton di atas bukan berarti lahir langsung kaya, melainkan:

diuji lebih berat,

ditempa lebih keras,

bertahan lebih lama,

hingga akhirnya layak mendapatkan rezeki besar dan kehormatan yang dulu diragukan.

Dihina bukan akhir dari segalanya.

Justru bagi weton-weton ini, hinaan adalah bahan bakar yang membuat mereka membuktikan diri.

Semesta mungkin menunda, tapi tidak pernah meniadakan.

Jika Anda termasuk salah satunya, ingatlah: