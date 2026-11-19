JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, konsep tibo sugih (jatuh kaya) bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja.

Primbon menyebutkan bahwa ada individu dengan kombinasi neptu tertentu yang membawa “tuah rezeki”, yakni semacam aura kemakmuran yang membuat keberuntungan selalu menemukan mereka — bahkan ketika mereka tidak mencarinya.

Mereka bisa berpindah kota, mulai usaha baru, bekerja serabutan, bahkan merintis dari nol sekalipun namun pintu-pintu rezeki tetap datang mengetuk.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat 5 weton istimewa yang diyakini memiliki magnet kekayaan bawaan.

Selain itu, kita akan belajar bagaimana mereka—dan juga kita—bisa mengelola rezeki agar tidak hanya datang, tetapi juga bertahan.

1. Senin Legi — “Magnet Rezeki dari Pertemuan dan Relasi”

Weton dengan total neptu 10 ini dikenal sebagai pribadi yang ramah, supel, dan mudah disukai.

Menurut primbon, Senin Legi memiliki “tuah jaler pambiyantu”, yakni kekuatan untuk mendatangkan keberuntungan melalui pertemuan yang tidak disengaja.

Mengapa mereka sukar miskin?

Karena kemanapun mereka pergi, selalu saja ada sosok yang tiba-tiba memberi peluang: teman lama yang menawarkan kerja, kenalan baru yang membuka pintu bisnis, atau relasi kecil yang berubah menjadi kesempatan emas.

Pesan finansial:

Karena rezeki mereka datang dari banyak arah, Senin Legi perlu lebih disiplin dalam pencatatan keuangan.

Rezeki mudah datang—tapi bisa cepat hilang tanpa manajemen yang rapi.

2. Rabu Wage — “Rezeki Besar dari Pekerjaan Tak Terduga”

Weton yang satu ini dianggap sakral dalam primbon karena memiliki neptu 11 yang membawa energi kembang jagad—pesona yang memikat peluang.

Uniknya, Rabu Wage sering mendapat rezeki dari pekerjaan yang tampak kecil namun berakhir jadi besar.

Contoh pola hidupnya:

Mulai jualan kecil-kecilan, tiba-tiba jadi supplier besar.

Cuma bantu teman, eh malah dipanggil jadi partner usaha.

Niat sampingan, malah jadi sumber penghasilan utama.

Pesan finansial:

Belajarlah membuat pondasi keuangan jangka panjang.

Mereka mudah kaya, tapi bisnis yang tumbuh cepat perlu manajemen risiko agar tidak tumbang mendadak.

3. Jumat Kliwon — “Pembawa Tuah Kekayaan Turun-Temurun”

Dengan neptu 14, Jumat Kliwon sering disebut sebagai weton yang membawa “warisan tak kasat mata”.

Ini bukan soal harta dari keluarga, tapi tentang bawaan leluhur yang membuat mereka cenderung tidak pernah kekurangan.

Bagaimana rezeki mengikuti mereka?

Mereka mudah mendapat kepercayaan besar.

Usaha apapun yang dimulai, cepat menemukan jalannya.

Walau jatuh, mereka tidak pernah lama berada di bawah.

Pesan finansial:

Gunakan keberuntungan bawaan untuk membangun aset jangka panjang.

Jangan hanya hidup dari keberuntungan; bangun sistem yang bisa bertahan meski angin rezeki tak selalu stabil.

4. Sabtu Pon — “Kaya dari Kreativitas & Keberanian Beda Jalur”

Sabtu Pon punya total neptu 17, dianggap sebagai kombinasi energik dan visioner.

Mereka sering menjadi orang yang kaya bukan karena mengikuti arus, tetapi karena menciptakan jalannya sendiri.

Ciri khas rezekinya:

Ide yang terlihat sepele bisa berubah menjadi penghasilan besar.

Mereka suka mengambil peluang yang orang lain abaikan.

Walau pindah tempat atau ganti bidang, rezeki tetap ikut.

Pesan finansial:

Karena cenderung impulsif, Sabtu Pon harus belajar membatasi pengeluaran gaya hidup.

Kreativitas membawa rezeki, tapi kestabilan datang dari pengelolaan.

5. Selasa Pahing — “Bintang Keberuntungan Tak Terduga”

Weton dengan neptu 12 ini adalah simbol rezeki dadakan.

Mereka sering mengalami kondisi “sudah terjepit, tiba-tiba ada bantuan”; “sudah buntu, eh ada peluang baru datang”.

Banyak yang menyebut mereka sebagai weton yang paling tibo sugih.

Pola rezekinya:

Mendapat bonus yang tidak pernah direncanakan.

Menang peluang persaingan berat.

Diberikan jalan oleh orang yang bahkan baru dikenal.

Pesan finansial:

Belajar membuat dana darurat—meski jarang sulit, bukan berarti tidak perlu bersiap.

Dana darurat justru membuat keberuntungan mereka lebih mudah dimanfaatkan.

Kesimpulan — Keberuntungan Memang Datang, Tapi Cara Mengelola Adalah Kuncinya

Kelima weton di atas memang disebut sukar miskin dalam primbon, karena ke mana pun mereka melangkah, rezeki sering mengikuti.

Mereka memiliki magnet tersendiri, entah dari pergaulan, keberanian, kharisma, hingga leluhur.

Namun, satu pelajaran penting dari primbon maupun kehidupan nyata adalah:

Keberuntungan tanpa pengelolaan hanya akan menjadi cerita sesaat.

Rezeki bisa datang tiba-tiba, tetapi yang membuatnya bertahan adalah disiplin, strategi, dan niat baik dalam menggunakannya.