JawaPos.com - Dalam tradisi kuno Jawa, perjalanan hidup manusia diyakini dipengaruhi oleh weton — gabungan antara hari dan pasaran yang membentuk watak, rezeki, hingga garis nasib seseorang.

Ada weton yang dipercaya membawa beban berat namun akhirnya berbuah manis, dan ada pula weton yang tiba-tiba mengalami lonjakan derajat seperti terangkat menjadi “ningrat” karena kekayaan datang begitu cepat, seolah alam semesta membuka semua jalan tanpa hambatan.



Menurut Primbon Jawa, lima weton berikut adalah mereka yang memiliki aura kebangsawanan tersembunyi.

Meski awal hidup mungkin biasa saja, bahkan sederhana, tapi ketika waktunya tiba, rezeki mereka melesat, peluang datang bertubi-tubi, hingga status sosial pun ikut terangkat.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat lima weton unggulan yang disebut mampu panjat derajat dalam waktu singkat.



1. Senin Pon — Berkah Wening Pikiran, Rezeki Mengalir Tanpa Henti



Mereka yang lahir di Senin Pon digambarkan memiliki ketenangan batin dan mata hati tajam.

Awalnya, hidup mereka sering dipenuhi kekhawatiran soal ekonomi.

Namun Primbon menyebut bahwa weton ini memiliki “kahyangan rezeki”, yaitu rezeki yang datang ketika seseorang siap secara batin, bukan sekadar secara materi.



Begitu menemukan jalur rezeki yang cocok—entah bisnis, profesi kreatif, atau perdagangan—alirannya deras seperti sungai musim penghujan.

Banyak Senin Pon yang tiba-tiba naik kelas ekonomi, mendadak mampu membeli aset besar, dan mendapatkan jabatan terhormat.

Orang sekitar pun sering menyebut mereka “berubah derajat dalam semalam”.



2. Rabu Wage — Daya Tarik Pemimpin yang Mengundang Kekayaan Cepat



Rabu Wage memiliki wibawa natural. Bahkan sebelum kaya, orang sering segan pada mereka.

Dalam Primbon, weton ini membawa energi pembuka gerbang—artinya mudah mendapat simpati atasan, dukungan kolega, dan bantuan orang berpengaruh.



Lonjakan finansial Rabu Wage biasanya terjadi melalui:



kenaikan jabatan cepat,



kemitraan bisnis strategis,



bertemu mentor atau tokoh kunci,



atau mendapatkan proyek besar tanpa banyak usaha.



Begitu rezeki mengalir, status mereka meningkat drastis.

Banyak Rabu Wage akhirnya jadi pemimpin, pengusaha besar, atau figur publik bertaraf ningrat modern.



3. Jumat Kliwon — Aura Magis yang Menarik Kesempatan Emas



Weton Jumat Kliwon sudah terkenal memiliki energi kuat, bahkan dianggap memiliki magnet spiritual.

Primbon menyebut mereka sebagai “pembuka jalan nasib”—di mana keberuntungan sering datang lewat jalur tak terduga.



Awalnya kehidupan mereka banyak tantangan, termasuk fitnah atau kesalahpahaman.

Tapi begitu memasuki fase matang (biasanya setelah usia 25–30 tahun), jalan rezeki mereka terbuka lebar.



Ada banyak cerita tentang Jumat Kliwon yang:



mendapat warisan tak terduga,



bisnisnya viral,



mendapatkan investor besar,



atau sukses dalam profesi prestisius.



Kekayaan yang datang cepat membuat martabat mereka ikut naik.

Orang yang dulu meremehkan justru berbalik menghormati.



4. Selasa Pahing — Pekerja Keras yang Mendadak Jadi Jutawan



Selasa Pahing dikenal keras kepala, disiplin, dan tak mudah menyerah.

Mereka bukan tipe yang naik derajat karena keberuntungan semata—melainkan kombinasi antara kerja keras dan “restu langit”.



Primbon menyatakan weton ini membawa tuah kesuksesan cepat, terutama ketika mereka menemukan bidang yang benar-benar dikuasai.

Sekali berhasil, rezekinya meledak seperti panen raya.



Mereka adalah tipe yang:



dulu hidup pas-pasan,



bekerja dari bawah,



sering diremehkan,



tapi tiba-tiba naik kelas sosial karena kekayaan datang beruntun.



Sering kali dalam hitungan tahun saja hidupnya berubah total: dari pekerja biasa menjadi pemilik usaha, dari kos kecil menjadi pemilik properti, dari orang biasa menjadi “ningrat modern”.



5. Minggu Legi — Weton Berbintang Raja yang Dilahirkan untuk Berjaya



Primbon menempatkan Minggu Legi sebagai salah satu weton paling prestisius.

Mereka membawa energi kusuma bangsa, yakni karakter yang mudah dihormati, disukai, dan dianggap berkelas sejak muda.



Bahkan sebelum sukses, mereka sudah terlihat “berbeda”—penampilannya meyakinkan, bicaranya halus, wawasannya luas.

Yang unik, rezeki bagi Minggu Legi sering datang tiba-tiba, biasanya lewat:



bisnis yang tumbuh super cepat,



kenaikan jabatan tak terduga,



peluang besar yang muncul tanpa direncanakan,



atau pertautan dengan lingkungan berpengaruh.



Tak heran banyak Minggu Legi yang akhirnya benar-benar naik derajat sosial, hidup layaknya bangsawan masa kini.



Kesimpulan: Derajat Memang Bisa Berubah — Asal Berani Berjuang dan Tahu Waktu yang Tepat



Lima weton ini diyakini Primbon sebagai mereka yang punya peluang besar untuk naik derajat secara cepat ketika rezeki memihak.

Meski begitu, Primbon bukanlah penentu mutlak. Ia hanyalah peta, sementara Anda sendiri adalah pengemudi kehidupannya.



Pesan bijak dari filosofi Jawa:



“Derajat seseorang bisa jatuh atau naik bukan karena wetonnya, tetapi karena laku hidupnya.