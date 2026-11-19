JawaPos.com - Momen yang produktif mungkin akan dimulai bagi zodiak sagitarius. Banyak hal mungkin telah terlintas di pikiran sagitarius baru-baru ini. Sagitarius mungkin telah memperhatikan pergerakan yang signifikan dalam rencana selama periode ini.

Waktu mendatang akan cukup menguntungkan bagi karir sagitarius. Sagitarius harus memanfaatkan periode ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang cepat dan bergerak maju. Hari ini bisa menjadi waktu yang ideal untuk mengetahui semua harapanmu.

Hari ini, zodiak capricorn merasa optimis dan gembira. Capricorn akan mendapatkan imbalan profesional, jadi bersyukurlah dan rendah hatilah selama waktu ini.

Akan menguntungkan bagi capricorn untuk memperoleh keterampilan baru atau berusaha memenuhi harapan perusahaan. Ini adalah hari yang baik karena capricorn akan berhasil dalam pekerjaan saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 19 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu memulai komunikasi yang terbuka dengan pasangan untuk menyelesaikan masalah. Terkait karir, maksimalkan kemampuanmu untuk memperluas kontak dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan promosi.

Sementara itu, jagalah pola makan tetap sehat dan cobalah meluangkan waktu untuk berolahraga. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini sagitarius merasa lega karena kondisi kesehatan mulai membaik. Beberapa penyakit ringan baru-baru ini mengganggu dan membuat frustrasi, akan hilang dan sagitarius kembali pulih. Pastikan untuk menjaga pola makan sehat dan menyisihkan waktu untuk berolahraga.

Keuangan Sagitarius

Berikan donasi dengan bijak, berdasarkan badan amal mana yang paling layak. Pada sisi lain, jika selama ini mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan pilihan tersebut.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn mungkin akan mengalami perselisihan dalam hubungan yang membuat stres. Terkait karir, capricorn dapat membuat keputusan penting mengenai karir setelah melakukan perenungan.

Sementara itu, capricorn akan benar-benar terbebas dari ketegangan mental jika mau berolahraga kembali. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum capricorn berdonasi.

Kesehatan Capricorn

Kesehatan capricorn secara keseluruhan akan sangat baik hari ini. Jika sempat berhenti berolahraga atau belum benar-benar melakukannya, segeralah memulainya. Capricorn akan benar-benar terbebas dari ketegangan mental dan kulit menjadi berseri-seri serta bercahaya.

Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.