JawaPos.com - Momen yang produktif mungkin akan dimulai bagi zodiak sagitarius. Banyak hal mungkin telah terlintas di pikiran sagitarius baru-baru ini. Sagitarius mungkin telah memperhatikan pergerakan yang signifikan dalam rencana selama periode ini.

Waktu mendatang akan cukup menguntungkan bagi karir sagitarius. Sagitarius harus memanfaatkan periode ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang cepat dan bergerak maju. Hari ini bisa menjadi waktu yang ideal untuk mengetahui semua harapanmu.

Hari ini, zodiak capricorn merasa optimis dan gembira. Capricorn akan mendapatkan imbalan profesional, jadi bersyukurlah dan rendah hatilah selama waktu ini.

Akan menguntungkan bagi capricorn untuk memperoleh keterampilan baru atau berusaha memenuhi harapan perusahaan. Ini adalah hari yang baik karena capricorn akan berhasil dalam pekerjaan saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 19 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu memulai komunikasi yang terbuka dengan pasangan untuk menyelesaikan masalah. Terkait karir, maksimalkan kemampuanmu untuk memperluas kontak dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan promosi.

Sementara itu, jagalah pola makan tetap sehat dan cobalah meluangkan waktu untuk berolahraga. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan.

Cinta Sagitarius

Mungkin ada kesalahpahaman atau pertengkaran yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Sagitarius mungkin terkejut karena masalah ini muncul secara tidak terduga.

Namun, yang perlu sagitarius lakukan hanyalah memulai komunikasi terbuka dengan pasangan guna menyelesaikan masalah tersebut. ​​Jangan takut untuk membicarakannya.

Karir Sagitarius

Penampilan yang menawan dan akan membuat rekan kerja, atasan, dan klien sagitarius merasa terkesan. Gunakan kemampuan berjejaring, berkomunikasi, dan interpersonal untuk memperluas kontak dan meningkatkan peluang untuk dipromosikan. Meskipun butuh waktu, tetapi sagitarius dapat menabur benih kesuksesan mulai hari ini.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn mungkin akan mengalami perselisihan dalam hubungan yang membuat stres. Terkait karir, capricorn dapat membuat keputusan penting mengenai karir setelah melakukan perenungan.

Sementara itu, capricorn akan benar-benar terbebas dari ketegangan mental jika mau berolahraga kembali. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum capricorn berdonasi.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn merasa sedikit frustrasi karena ada beberapa perselisihan dalam hubungan yang membuat stres. Capricorn memiliki kekuatan untuk mengungkapkan isi hati kepada pasangan. Capricorn mampu melihat rintangan kecil apa adanya dan tidak akan memperbesar masalah.

Karir Capricorn

Setelah melakukan pertimbangan yang sangat panjang, akhirnya capricorn mampu membuat keputusan yang sangat penting mengenai karir. Keputusan ini kemungkinan besar berpusat pada apakah akan berganti pekerjaan.