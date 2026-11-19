

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin merasakan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Emosi Scorpio terasa di luar kendali dan semangat menghilang. Tetaplah tenang dan berpikirlah dengan jernih guna merenungkan alasan di balik ketidakpuasan ini.



Temukan solusi untuk keadaan saat ini, daripada terus larut dalam emosi dan energi yang negatif. Ingatlah bahwa hal ini akan segera berlalu, jadi Scorpio harus tetap optimis.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Kamis, 19 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio perlu mengungkapkan perasaan secara terbuka dan jelas kepada pasangan. Terkait karir, Scorpio merasa tenang setelah mengalami periode kerja yang sangat berat.



Sementara itu, redakan nyeri pada tubuh dengan menghirup udara segar dan berolahraga. Pada ranah keuangan, anggaran yang Scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Hari ini, ungkapkanlah perasaan secara terbuka dan jelas kepada pasangan. Tetapi jika takut dengan responnya, luangkan waktu untuk menuliskan perasaanmu terlebih dahulu dalam sebuah surat.



Gunakan surat itu sebagai catatan untuk referensi. Pastikan untuk berbicara empat mata dengannya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Karir Scorpio

Hari ini tenang setelah Scorpio mengalami periode kerja yang sangat berat. Scorpio merasa senang dengan perubahan ini. Cobalah untuk menyelesaikan beberapa hal yang mulai terabaikan hari ini.



Kesehatan Scorpio

Hari ini akan membangkitkan perasaan sejahtera di dalam diri Scorpio. Nikmati periode ini, karena akhir-akhir ini hal itu tidak terjadi.



Nyeri tubuh akan mereda, jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghirup udara segar dan berolahraga. Pola makan Scorpio baik, tetapi kecenderungan malas menyebabkan Scorpio sering ngemil. Waspadai kecenderungan ini.

Keuangan Scorpio