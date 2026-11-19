

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra akan merasakan peningkatan kepercayaan diri. Manfaatkan hal ini sebaik-baiknya dengan bersikap optimis dan percaya diri. Libra akan mampu menginspirasi orang-orang di sekitar.



Hari ini, Libra juga akan mengalami kesuksesan finansial dan mampu membangun reputasi profesional yang mengagumkan. Namun, berhati-hatilah karena kesuksesan akan membuat rekan kerja merasa iri dan mereka mungkin mencoba merusak reputasi Libra.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Kamis, 19 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra mungkin akan mengalami pertengkaran yang tak terhindarkan dengan pasangan. Terkait karir, Libra mampu memenuhi target pekerjaan serta tenggat waktu yang menantang.



Sementara itu, tidak ada kabar buruk yang perlu dilaporkan karena Libra dalam kondisi yang sangat sehat. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Cinta Libra

Hari ini sulit karena Libra mungkin mengalami pertengkaran yang tak terhindarkan dengan pasangan. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan pastikan untuk menyampaikan keinginan guna menghindari kesalahpahaman. Cobalah menjadi saling terbuka untuk meningkatkan keharmonisan dan pemahaman.



Karir Libra

Libra mampu memenuhi target pekerjaan dan tenggat waktu. Libra akan dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum waktunya. Para siswa juga akan berhasil menyelesaikan studi dengan baik berkat kerja keras.



Kesehatan Libra

Libra sebenarnya merasa cukup bugar, jadi tidak ada kabar buruk yang perlu dilaporkan di sektor kesehatan. Kesehatan Libra sedang berada di puncaknya saat ini.

Libra dapat menikmati kesehatan dan pergi berjalan-jalan atau berolahraga. Energi dan semangat Libra juga sangat tinggi hari ini.

Keuangan Libra

Libra telah mencoba berinvestasi di pasar saham akhir-akhir ini, sehingga ingin menyalurkan dana untuk tujuan yang tepat. Strategi baru ini akan membawa keuntungan lebih besar.

