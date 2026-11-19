JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin ingin merenung untuk lebih memahami diri sendiri. Terlalu banyak bekerja mungkin menyebabkan Aquarius merasa lelah.



Berhentilah sejenak dan pertimbangkan hal-hal yang memberi kebahagiaan. Hari ini, berjalan-jalanlah atau bacalah buku untuk menenangkan pikiranmu sejenak.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 19 November 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius sebaiknya tidak membuat pasangan merasa bersalah karena harus meluangkan waktu untuk bersama. Terkait karir, pertimbangkan semua pilihan dengan cermat dan nilai pro serta kontranya.



Sementara itu, manfaatkan ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga sepenuhnya. Pada sisi keuangan, sebaiknya Aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Cinta Aquarius

Aquarius merasa kesepian dan gelisah karena pasangan sedang sibuk. Lihatlah segala sesuatunya dari perspektif yang lebih luas dan ingatkan diri sendiri bahwa semua orang memiliki kesibukan tersendiri.



Bersikaplah penuh kasih sayang dan cobalah untuk tidak membuat pasangan merasa bersalah karena harus meluangkan waktu bersama Aquarius.

Karir Aquarius

Aquarius mungkin bertanya-tanya apakah harus bermain aman atau benar-benar berani mengambil risiko. Aquarius memiliki berbagai pilihan, dimana beberapa diantaranya tampak aman dan lainnya lebih berisiko.



Pertimbangkan semua pilihanmu dengan cermat dan nilai pro dan kontranya dengan teliti. Cobalah mengambil kesempatan besar dalam berkarir.



Kesehatan Aquarius

Aquarius akan memancarkan aura sehat yang membuat orang lain terkesan. Aquarius merasa bugar dan sehat secara fisik maupun emosional, sehingga ini adalah waktu yang penuh berkah.

Ketegangan mental Aquarius rendah, sehingga memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarga sepenuhnya.



Keuangan Aquarius