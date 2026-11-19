Ramalan Zodiak Capricorn 19 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn merasa optimis dan gembira. Capricorn akan mendapatkan imbalan profesional, jadi bersyukurlah dan rendah hatilah selama waktu ini.
Akan menguntungkan bagi Capricorn untuk memperoleh keterampilan baru atau berusaha memenuhi harapan perusahaan. Ini adalah hari yang baik karena Capricorn akan berhasil dalam pekerjaan saat ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 19 November 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn mungkin akan mengalami perselisihan dalam hubungan yang membuat stres. Terkait karir, Capricorn dapat membuat keputusan penting mengenai karir setelah melakukan perenungan.
Sementara itu, Capricorn akan benar-benar terbebas dari ketegangan mental jika mau berolahraga kembali. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum Capricorn berdonasi.
Cinta Capricorn
Hari ini, Capricorn merasa sedikit frustrasi karena ada beberapa perselisihan dalam hubungan yang membuat stres. Capricorn memiliki kekuatan untuk mengungkapkan isi hati kepada pasangan. Capricorn mampu melihat rintangan kecil apa adanya dan tidak akan memperbesar masalah.
Karir Capricorn
Setelah melakukan pertimbangan yang sangat panjang, akhirnya Capricorn mampu membuat keputusan yang sangat penting mengenai karir. Keputusan ini kemungkinan besar berpusat pada apakah akan berganti pekerjaan.
Capricorn telah meluangkan waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan dengan matang, dan telah sampai pada kesimpulan yang tepat.
Kesehatan Capricorn
Kesehatan Capricorn secara keseluruhan akan sangat baik hari ini. Jika sempat berhenti berolahraga atau belum benar-benar melakukannya, segeralah memulainya. Capricorn akan benar-benar terbebas dari ketegangan mental dan kulit menjadi berseri-seri serta bercahaya.
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Keuangan Capricorn
Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian Capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.
Karma baik yang Capricorn kumpulkan juga akan terbayar di masa depan dengan berbagai cara yang tak terduga. Namun, lakukan riset menyeluruh tentang kelayakan tujuan amal tersebut sebelum melakukannya.
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