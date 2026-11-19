JawaPos.com - Zodiak Aquarius mungkin ingin merenung untuk lebih memahami diri sendiri. Terlalu banyak bekerja mungkin menyebabkan Aquarius merasa lelah.



Berhentilah sejenak dan pertimbangkan hal-hal yang memberi kebahagiaan. Hari ini, berjalan-jalanlah atau bacalah buku untuk menenangkan pikiranmu sejenak.



Inspirasi harus menjadi kata kunci bagi zodiak Pisces hari ini. Hari ini, Pisces akan menemukan tujuan hidup yang baru. Beberapa orang mungkin merasakan tekad dan antusiasme yang luar biasa.



Sebelum melakukan sesuatu yang besar, pastikan untuk mempertimbangkan semua kemungkinan. Pisces harus tetap memiliki pendekatan yang praktis dalam hidup agar segala sesuatunya berjalan lancar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 19 November 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius sebaiknya tidak membuat pasangan merasa bersalah karena harus meluangkan waktu untuk bersama. Terkait karir, pertimbangkan semua pilihan dengan cermat dan nilai pro serta kontranya.



Sementara itu, manfaatkan ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga sepenuhnya. Pada sisi keuangan, sebaiknya Aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Cinta Aquarius

Aquarius merasa kesepian dan gelisah karena pasangan sedang sibuk. Lihatlah segala sesuatunya dari perspektif yang lebih luas dan ingatkan diri sendiri bahwa semua orang memiliki kesibukan tersendiri.



Bersikaplah penuh kasih sayang dan cobalah untuk tidak membuat pasangan merasa bersalah karena harus meluangkan waktu bersama Aquarius.

Karir Aquarius

Aquarius mungkin bertanya-tanya apakah harus bermain aman atau benar-benar berani mengambil risiko. Aquarius memiliki berbagai pilihan, dimana beberapa diantaranya tampak aman dan lainnya lebih berisiko.



Pertimbangkan semua pilihanmu dengan cermat dan nilai pro dan kontranya dengan teliti. Cobalah mengambil kesempatan besar dalam berkarir.



Kesehatan Aquarius

Aquarius akan memancarkan aura sehat yang membuat orang lain terkesan. Aquarius merasa bugar dan sehat secara fisik maupun emosional, sehingga ini adalah waktu yang penuh berkah.

Ketegangan mental Aquarius rendah, sehingga memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarga sepenuhnya.



Keuangan Aquarius

Jangan menjalin kemitraan dan cobalah menghindarinya saat ini. Namun jika tidak dapat dihindari, pastikan orang tersebut tidak lemah. Akan lebih bijaksana jika Aquarius memiliki lebih banyak saham dalam aliansi ini, daripada mitra.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Berbahagialah karena permintaan maaf zodiak Pisces akan diterima oleh pasangan dan masalah akan mereda. Terkait karir, jelajahi semua pilihan karir yang ada karena akan membawa Pisces menuju jalur yang sangat menarik.



Sementara itu, keluar dan hirup udara segar untuk menikmati hal-hal terbaik yang ditawarkan kehidupan. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran keuangan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim.



Cinta Pisces

Kemungkinan besar, ada pertengkaran yang kurang menyenangkan dalam hubungan Pisces. Tetapi hari ini, masalah dan ketegangan tersebut mereda. Permintaan maaf Pisces akan diterima oleh pasangan, jadi jangan ragu untuk meminta maaf.



Teruslah berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan agar kehangatan kembali dalam hubunganmu. Tetaplah berada di jalur ini untuk membangunnhubungan yang harmonis.



Karir Pisces

Pisces mungkin akan bertanya-tanya bagaimana cara memperluas cakrawala karir, baik dengan beralih ke bidang lain atau mengembangkan bisnis secara global.

Manfaatkan semua keterampilanmu, perluas wawasan dan prospek pekerjaanmu. Jelajahi semua pilihan yang ada, karena salah satu jalan ini dapat membawa Pisces ke jalur yang sangat menarik.



Kesehatan Pisces

Hari ini, Pisces berada dalam kondisi terbaik. Keluarlah, hiruplah udara segar, serta siapkan makanan sehat untuk menikmati hal-hal terbaik yang ditawarkan kehidupan. Tingkat energi serta antusiasme Pisces akan sangat tinggi. Nikmati kesehatan dan kondisi yang prima ini.



Keuangan Pisces