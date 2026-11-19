

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra akan merasakan peningkatan kepercayaan diri. Manfaatkan hal ini sebaik-baiknya dengan bersikap optimis dan percaya diri. Libra akan mampu menginspirasi orang-orang di sekitar.



Hari ini, Libra juga akan mengalami kesuksesan finansial dan mampu membangun reputasi profesional yang mengagumkan. Namun, berhati-hatilah karena kesuksesan akan membuat rekan kerja merasa iri dan mereka mungkin mencoba merusak reputasi Libra.

Hari ini, zodiak Scorpio mungkin merasakan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Emosi Scorpio terasa di luar kendali dan semangat menghilang. Tetaplah tenang dan berpikirlah dengan jernih guna merenungkan alasan di balik ketidakpuasan ini.



Temukan solusi untuk keadaan saat ini, daripada terus larut dalam emosi dan energi yang negatif. Ingatlah bahwa hal ini akan segera berlalu, jadi Scorpio harus tetap optimis.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio pada Kamis, 19 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra mungkin akan mengalami pertengkaran yang tak terhindarkan dengan pasangan. Terkait karir, Libra mampu memenuhi target pekerjaan serta tenggat waktu yang menantang.



Sementara itu, tidak ada kabar buruk yang perlu dilaporkan karena Libra dalam kondisi yang sangat sehat. Terkait keuangan, pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang benar-benar layak.

Cinta Libra

Hari ini sulit karena Libra mungkin mengalami pertengkaran yang tak terhindarkan dengan pasangan. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan pastikan untuk menyampaikan keinginan guna menghindari kesalahpahaman. Cobalah menjadi saling terbuka untuk meningkatkan keharmonisan dan pemahaman.



Karir Libra

Libra mampu memenuhi target pekerjaan dan tenggat waktu. Libra akan dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum waktunya. Para siswa juga akan berhasil menyelesaikan studi dengan baik berkat kerja keras.



Kesehatan Libra

Libra sebenarnya merasa cukup bugar, jadi tidak ada kabar buruk yang perlu dilaporkan di sektor kesehatan. Kesehatan Libra sedang berada di puncaknya saat ini.

Libra dapat menikmati kesehatan dan pergi berjalan-jalan atau berolahraga. Energi dan semangat Libra juga sangat tinggi hari ini.

Keuangan Libra

Libra telah mencoba berinvestasi di pasar saham akhir-akhir ini, sehingga ingin menyalurkan dana untuk tujuan yang tepat. Strategi baru ini akan membawa keuntungan lebih besar.



Inilah saat yang tepat untuk mengarahkan kembali investasi dan mempertimbangkan untuk berdonasi dengan tujuan yang benar-benar layak.



Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio perlu mengungkapkan perasaan secara terbuka dan jelas kepada pasangan. Terkait karir, Scorpio merasa tenang setelah mengalami periode kerja yang sangat berat.



Sementara itu, redakan nyeri pada tubuh dengan menghirup udara segar dan berolahraga. Pada ranah keuangan, anggaran yang Scorpio keluarkan sekarang akan segera kembali dengan cepat.

Cinta Scorpio

Hari ini, ungkapkanlah perasaan secara terbuka dan jelas kepada pasangan. Tetapi jika takut dengan responnya, luangkan waktu untuk menuliskan perasaanmu terlebih dahulu dalam sebuah surat.



Gunakan surat itu sebagai catatan untuk referensi. Pastikan untuk berbicara empat mata dengannya agar tidak terjadi kesalahpahaman.



Karir Scorpio

Hari ini tenang setelah Scorpio mengalami periode kerja yang sangat berat. Scorpio merasa senang dengan perubahan ini. Cobalah untuk menyelesaikan beberapa hal yang mulai terabaikan hari ini.



Kesehatan Scorpio

Hari ini akan membangkitkan perasaan sejahtera di dalam diri Scorpio. Nikmati periode ini, karena akhir-akhir ini hal itu tidak terjadi.



Nyeri tubuh akan mereda, jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghirup udara segar dan berolahraga. Pola makan Scorpio baik, tetapi kecenderungan malas menyebabkan Scorpio sering ngemil. Waspadai kecenderungan ini.

Keuangan Scorpio