JawaPos.com – Kepercayaan terhadap perhitungan weton masih menjadi bagian menarik dalam tradisi masyarakat Jawa. Selain digunakan untuk memahami karakter seseorang, weton juga kerap dihubungkan dengan gambaran rezeki, kedudukan sosial, hingga perjalanan kehidupan pada masa mendatang.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, terdapat istilah tibo sugih yang menggambarkan seseorang dengan peruntungan yang dipercaya dekat dengan kemakmuran. Beberapa weton bahkan dianalogikan mempunyai darah ningrat karena dianggap memiliki kewibawaan, karisma, serta kemampuan menarik berbagai peluang dalam kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai derajat tinggi dan sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan materi. Masing-masing memiliki gambaran karakter serta potensi rezeki yang berbeda menurut penafsiran Primbon Jawa.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam kategori tersebut? Berikut tujuh weton yang dikenal dengan istilah tibo sugih.

1. Jumat Kliwon: Memiliki Karisma dan Jiwa Kepemimpinan Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan sosok yang mempunyai pembawaan berwibawa dan mampu menarik perhatian orang lain.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki pemikiran strategis serta kecakapan dalam menentukan langkah ketika menghadapi persoalan. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk membangun kehidupan yang lebih mapan.

Dari sisi finansial, Jumat Kliwon dikaitkan dengan peluang keberhasilan melalui bidang yang membutuhkan kemampuan memimpin, seperti bisnis, manajemen, maupun organisasi.

Beberapa karakter yang dipercaya mendukung peruntungan Jumat Kliwon antara lain:

Mampu membangun hubungan dan koneksi yang luas.

Memiliki jiwa kepemimpinan serta ketegasan.

Berpotensi berkembang melalui pekerjaan yang membutuhkan strategi. Dalam penafsiran tersebut, kemampuan melihat peluang dan keberanian mengambil keputusan menjadi gambaran kekuatan utama weton Jumat Kliwon.

2. Rabu Kliwon: Berwibawa Lembut dan Mudah Mendapat Kepercayaan Rabu Kliwon dikenal memiliki gambaran karakter yang tenang, santun, dan mampu memberikan kesan positif kepada orang-orang di sekitarnya.

Weton ini sering dianalogikan sebagai sosok bangsawan yang tidak perlu menunjukkan kekuatan secara berlebihan. Kewibawaannya justru muncul melalui sikap, perkataan, dan cara memperlakukan orang lain.

Dalam urusan rezeki, Rabu Kliwon dipercaya mempunyai peluang memperoleh kemudahan melalui hubungan sosial. Dukungan dari orang lain maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga dianggap menjadi bagian dari peruntungannya.

Beberapa keistimewaan yang dikaitkan dengan weton ini meliputi:

Mudah memperoleh kepercayaan.

Memiliki kemampuan menjaga hubungan sosial.

Berpeluang menduduki posisi yang membutuhkan tanggung jawab.

Dipercaya mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan matang. 3. Sabtu Pahing: Pekerja Keras dengan Ambisi Besar Sabtu Pahing termasuk weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa sering dikaitkan dengan kekuatan karakter dan keberuntungan dalam urusan materi.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai tekad kuat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Mereka juga dikenal tekun dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Karakter tersebut dipercaya mendukung keberhasilan dalam bidang usaha maupun pekerjaan yang membutuhkan ketahanan dan konsistensi.

Adapun gambaran peruntungan finansial Sabtu Pahing antara lain:

Memiliki semangat tinggi dalam membangun usaha.

Tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan.

Mampu mempertahankan hasil kerja keras.

Dipercaya memiliki peluang meningkatkan kemapanan seiring bertambahnya usia. Menurut kepercayaan tersebut, keberhasilan Sabtu Pahing tidak selalu datang secara instan, melainkan melalui perjuangan dan ketekunan dalam menjalani kehidupan.

4. Jumat Legi: Memiliki Naluri Bisnis dan Pandai Mengelola Keuangan Jumat Legi sering dihubungkan dengan kemampuan membaca kesempatan, terutama dalam bidang perdagangan dan usaha mandiri.

Weton ini digambarkan mempunyai kecakapan dalam memahami kebutuhan orang lain serta melihat peluang yang berpotensi menghasilkan keuntungan.

Tidak hanya pandai mencari penghasilan, pemilik Jumat Legi juga dipercaya mempunyai kemampuan mengatur keuangan dengan cukup baik.

Beberapa karakter yang menjadi keunggulan weton ini meliputi:

Cepat menyesuaikan diri dengan perubahan.

Mampu melihat kesempatan dalam dunia usaha.

Memiliki kecenderungan mengelola uang secara cermat.

Berpotensi mengembangkan bisnis secara mandiri. Dalam penafsiran Primbon Jawa, kemampuan tersebut membuat Jumat Legi kerap dikaitkan dengan peruntungan finansial yang menjanjikan.

5. Selasa Pon: Dipercaya Memiliki Rezeki yang Terus Berkembang Selasa Pon digambarkan sebagai weton yang mempunyai peluang memperoleh kemakmuran melalui proses yang berkelanjutan.

Keberuntungan pemilik weton ini sering dianalogikan seperti aliran rezeki yang datang secara bertahap. Ketika berhasil mendapatkan sesuatu, mereka dipercaya mampu menjaga dan mengembangkan hasil yang sudah diperoleh.

Karakter yang dikaitkan dengan Selasa Pon juga mencerminkan kemampuan mengelola kehidupan secara terencana.

Beberapa gambaran keunggulannya antara lain:

Cenderung mengutamakan kestabilan finansial.

Mampu menjaga aset dan hasil kerja keras.

Dipercaya memperoleh peluang rezeki dari berbagai arah.

Cocok membangun perencanaan keuangan jangka panjang. Karena karakter tersebut, Selasa Pon kerap dikaitkan dengan gambaran kehidupan yang semakin mapan apabila mampu mengelola peluang secara bijaksana.

6. Kamis Wage: Cerdas Membaca Peluang dan Penuh Inovasi Kamis Wage dipercaya mempunyai karakter yang cerdas, penuh pertimbangan, serta mampu memahami keadaan sebelum mengambil tindakan.

Pemilik weton ini digambarkan tidak selalu mengandalkan modal besar untuk mendapatkan hasil. Sebaliknya, kreativitas dan kemampuan menemukan solusi menjadi salah satu kekuatan yang dimilikinya.

Dalam urusan pekerjaan, Kamis Wage sering dikaitkan dengan bidang yang membutuhkan keterampilan khusus, pemikiran kreatif, dan kemampuan menciptakan sesuatu yang berbeda.

Beberapa karakter yang dipercaya menjadi sumber keberuntungannya meliputi:

Mampu menemukan peluang dari keadaan sederhana.

Memiliki pemikiran kreatif dan inovatif.

Cepat memahami perubahan situasi.

Berpotensi berkembang dalam bidang teknis maupun pekerjaan kreatif. Dengan kemampuan tersebut, Kamis Wage dipercaya mempunyai jalan rezeki yang tidak selalu sama dengan kebanyakan orang.

7. Minggu Pon: Dipercaya Membawa Keberkahan bagi Keluarga Minggu Pon menjadi weton terakhir yang masuk dalam daftar tibo sugih menurut penafsiran Primbon Jawa.

Weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan yang tidak hanya dirasakan oleh pemiliknya, tetapi juga dipercaya membawa kebaikan bagi keluarga dan lingkungan terdekat.

Pemilik Minggu Pon digambarkan mempunyai hubungan kuat dengan keluarga serta berpotensi menjadi sosok yang memberikan dukungan bagi orang-orang di sekitarnya.

Dalam urusan materi, peruntungannya dipercaya berkaitan dengan berbagai kesempatan yang datang sepanjang perjalanan hidup.

Karakteristik yang sering dikaitkan dengan Minggu Pon di antaranya: