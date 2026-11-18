JawaPos.com – Sebagian orang percaya bahwa angka tertentu mempunyai makna khusus dalam kehidupan. Dalam astrologi dan kepercayaan numerologi, angka bahkan kerap dihubungkan dengan energi, karakter, serta peluang keberuntungan seseorang.

Menariknya, setiap hari kelahiran dipercaya mempunyai rangkaian angka keberuntungan yang berbeda. Angka-angka tersebut diyakini memiliki getaran tersendiri yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan asmara, pekerjaan, hingga pencapaian pribadi.

Dilansir dari English Jagran, mengetahui angka keberuntungan berdasarkan hari lahir dipercaya dapat membantu seseorang mengenali energi positif yang berkaitan dengan dirinya. Mulai dari kelahiran Senin hingga Minggu, masing-masing memiliki tiga angka yang dipercaya membawa pengaruh baik.

Lantas, berapa angka keberuntungan yang sesuai dengan hari kelahiranmu? Berikut daftar lengkapnya menurut astrologi.

1. Senin: Angka 2, 7, dan 20 Bagi seseorang yang lahir pada hari Senin, angka 2, 7, dan 20 dipercaya menjadi simbol keberuntungan.

Ketiga angka tersebut dikaitkan dengan kemampuan membangun hubungan yang harmonis, kreativitas, serta keseimbangan perasaan. Orang yang lahir pada hari ini dipercaya dapat memanfaatkan energi positif tersebut untuk menciptakan suasana kehidupan yang lebih nyaman.

Dalam urusan sosial maupun pekerjaan, angka-angka ini diyakini dapat menjadi pengingat untuk menjaga hubungan baik dan mengembangkan potensi diri.

2. Selasa: Angka 3, 9, dan 12 Pemilik kelahiran hari Selasa memiliki angka keberuntungan berupa 3, 9, dan 12.

Dalam astrologi, angka tersebut dipercaya berhubungan dengan keberanian, rasa percaya diri, serta semangat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Mereka yang lahir pada hari Selasa dapat menjadikan angka-angka tersebut sebagai simbol motivasi ketika menghadapi tantangan. Energinya juga dikaitkan dengan keteguhan hati dan kemampuan untuk tidak mudah menyerah saat mengejar tujuan.

3. Rabu: Angka 5, 14, dan 23 Untuk kelahiran hari Rabu, angka 5, 14, dan 23 dipercaya membawa energi yang berkaitan dengan komunikasi, kreativitas, serta kecerdasan dalam berpikir.

Ketiga angka ini sering dihubungkan dengan kemampuan menjalin pertemanan dan memperluas jaringan sosial.

Orang yang lahir pada hari Rabu dipercaya mempunyai peluang untuk berkembang melalui interaksi, pertukaran ide, dan proses belajar. Angka keberuntungan tersebut juga dikaitkan dengan kejernihan pikiran yang dapat membantu dalam mengambil keputusan.

4. Kamis: Angka 3, 12, dan 21 Mereka yang lahir pada hari Kamis dipercaya mempunyai angka keberuntungan 3, 12, dan 21.

Angka-angka tersebut melambangkan optimisme, kebijaksanaan, serta kemampuan memimpin. Karakter energi yang dikaitkan dengannya dianggap mendukung seseorang dalam menentukan arah kehidupan dan mengambil keputusan penting.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, angka ini dipercaya membawa semangat untuk terus berkembang dan berani memanfaatkan peluang.

Selain itu, ketiga angka tersebut juga dikaitkan dengan harapan memperoleh kemakmuran, kesuksesan, dan kehidupan yang lebih sejahtera.

5. Jumat: Angka 6, 15, dan 24 Bagi mereka yang dilahirkan pada hari Jumat, angka 6, 15, dan 24 dipercaya menjadi simbol keberuntungan.

Dalam penafsiran astrologi, angka tersebut memiliki keterkaitan dengan kasih sayang, keharmonisan hubungan, serta kreativitas.

Orang yang lahir pada hari Jumat dipercaya mempunyai energi yang mendukung terciptanya hubungan emosional yang lebih kuat. Angka-angka ini juga dikaitkan dengan kebahagiaan dan kepuasan dalam menjalani kehidupan.

Tidak hanya dalam urusan asmara, energi positifnya dipercaya dapat membantu seseorang membangun hubungan sosial yang lebih langgeng dan bermakna.

6. Sabtu: Angka 4, 13, dan 22 Pemilik kelahiran hari Sabtu mempunyai angka keberuntungan 4, 13, dan 22.

Ketiga angka ini dipercaya menggambarkan kedisiplinan, ketahanan diri, serta kemampuan menghadapi berbagai kesulitan.

Dalam kehidupan sehari-hari, angka tersebut dikaitkan dengan karakter seseorang yang mampu bekerja keras dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Selain itu, angka keberuntungan Sabtu juga dipercaya melambangkan proses membangun masa depan secara bertahap. Kesabaran dan konsistensi menjadi nilai penting yang berkaitan dengan ketiga angka tersebut.

7. Minggu: Angka 1, 10, dan 19 Bagi orang yang lahir pada hari Minggu, angka 1, 10, dan 19 dipercaya menjadi simbol keberuntungan.

Angka-angka tersebut dikaitkan dengan kepercayaan diri, karisma, serta kemampuan menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki.

Dalam astrologi, kelahiran hari Minggu sering dihubungkan dengan energi positif yang mendorong seseorang untuk tampil lebih berani dan percaya pada kemampuan dirinya.