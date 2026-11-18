JawaPos.com – Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap weton masih menjadi bagian dari tradisi yang menarik untuk dibahas. Dalam perhitungan Primbon Jawa, hari dan pasaran kelahiran seseorang kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan kehidupan, hingga gambaran keberuntungan yang mungkin menyertainya.

Salah satu istilah yang dikenal dalam kepercayaan tersebut adalah la kuning banyu. Istilah ini menggambarkan karakter yang dianalogikan seperti air, yakni mampu menyesuaikan diri, memberikan kesejukan, serta memiliki kekuatan tersendiri meskipun terlihat tenang.

Dilansir dari laman Cahya Cahaya, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki karakter la kuning banyu. Kelima weton ini dikaitkan dengan sifat positif, kemudahan dalam mencari penghidupan, serta peluang memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis.

Lantas, weton apa saja yang termasuk dalam kategori tersebut? Berikut lima weton la kuning banyu menurut kepercayaan Primbon Jawa.

1. Senin Pahing: Pandai Membaca Peluang dan Memiliki Jiwa Usaha Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton Senin Pahing dikenal mempunyai karakter yang mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Mereka digambarkan memiliki kemampuan bergaul yang baik sehingga tidak kesulitan membangun hubungan dengan orang-orang baru.

Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu modal untuk mendapatkan peluang rezeki. Mereka dinilai cocok menekuni bidang perdagangan maupun usaha mandiri karena mampu melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain.

Selain itu, sikap ramah dan kemampuan menjalin komunikasi membuat Senin Pahing berpotensi memperoleh banyak dukungan dari lingkungan sekitarnya.

Meski demikian, mereka perlu memiliki pendirian yang kuat agar tidak mudah mengikuti keputusan orang lain. Jika mampu menggabungkan keluwesan dengan ketegasan, weton ini dipercaya memiliki peluang mencapai kehidupan yang lebih mapan.

2. Rabu Pon: Sabar, Bijaksana, dan Mengutamakan Ketenangan Rabu Pon digambarkan sebagai weton yang mempunyai pembawaan tenang dan tidak mudah terburu-buru ketika menghadapi persoalan. Seperti air yang mengalir dengan stabil, mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum menentukan pilihan.

Dalam kehidupan sosial, pemilik weton ini dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan karena memiliki sikap sopan, sabar, dan mampu menjaga perkataan.

Karakter tersebut juga dianggap mendukung keberhasilan dalam pekerjaan yang membutuhkan ketelitian serta tanggung jawab besar. Beberapa bidang yang dinilai sesuai antara lain pendidikan, pengelolaan keuangan, dan kepemimpinan.

Menurut penafsiran tersebut, perjalanan rezeki Rabu Pon cenderung dikaitkan dengan kestabilan dan hasil dari ketekunan. Apabila mampu mengimbangi kesabaran dengan keberanian mengambil kesempatan, mereka dipercaya dapat meraih keberhasilan yang lebih besar seiring bertambahnya usia.

3. Jumat Kliwon: Berwibawa dan Memiliki Jiwa Kepemimpinan Berbeda dari weton sebelumnya, Jumat Kliwon sering digambarkan memiliki karakter kuat dan pembawaan yang berwibawa. Kehadirannya dipercaya mampu memberikan pengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya.

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton ini juga kerap dikaitkan dengan intuisi yang tajam serta kemampuan mengambil keputusan dalam situasi tertentu.

Karakter tersebut dianggap mendukung mereka yang berkecimpung dalam organisasi, pemerintahan, maupun dunia usaha. Tidak sedikit penafsiran yang menghubungkan Jumat Kliwon dengan peluang mendapatkan rezeki melalui jabatan, tanggung jawab, dan kepercayaan dari orang lain.

Namun, pemilik weton ini juga diingatkan untuk menjaga kestabilan emosi. Sikap terlalu keras atau terburu-buru dalam mengambil keputusan dapat memunculkan persoalan yang sebenarnya bisa dihindari.

Jika mampu mengendalikan diri dan menggunakan pengaruhnya secara bijaksana, Jumat Kliwon dipercaya mempunyai potensi meraih kehidupan yang penuh keberhasilan.

4. Selasa Wage: Kreatif, Adaptif, dan Selalu Punya Ide Baru Selasa Wage dikenal dalam penafsiran ini sebagai weton yang memiliki semangat tinggi dan pemikiran kreatif. Mereka cenderung menyukai hal-hal baru serta tidak mudah merasa puas dengan cara yang sudah biasa dilakukan.

Kemampuan beradaptasi membuat mereka dipercaya mampu menghadapi perubahan dalam berbagai situasi. Karakter tersebut juga dianggap cocok untuk menekuni pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan inovasi.

Bidang seni, bisnis mandiri, hingga industri digital menjadi beberapa contoh pekerjaan yang dinilai sesuai dengan karakter Selasa Wage.

Selain itu, pembawaan yang ramah dan menyenangkan dipercaya membuat mereka lebih mudah membangun relasi. Hubungan sosial tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk memperoleh kesempatan baru.

Walaupun memiliki banyak gagasan, mereka perlu menjaga konsistensi dan menentukan prioritas. Dengan fokus serta kemauan untuk terus belajar, Selasa Wage dipercaya mampu mengembangkan potensi dan memperoleh hasil yang lebih baik.

5. Kamis Legi: Berhati Lembut, Suka Menolong, dan Dipercaya Membawa Keberkahan Weton Kamis Legi sering dikaitkan dengan karakter yang menenangkan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang senang membantu serta tidak keberatan berbagi ketika memiliki kesempatan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sifat tersebut dianggap menjadi salah satu kelebihan yang membuat Kamis Legi mudah memperoleh simpati dan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya.

Sikap dermawan juga dipercaya dapat membuka jalan datangnya berbagai kebaikan dalam kehidupan mereka. Rezeki tidak hanya dimaknai dalam bentuk materi, tetapi juga berupa hubungan harmonis, dukungan orang lain, dan ketenteraman hidup.

Ada pula ungkapan Jawa yang digunakan untuk menggambarkan filosofi berbagi, yakni kebaikan yang diberikan kepada sesama dapat mendatangkan kebaikan kembali.