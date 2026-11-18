JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Perhitungan hari dan pasaran ini masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai salah satu cara untuk memahami berbagai sisi kehidupan.

Menariknya, ada sejumlah weton yang dianggap mempunyai peruntungan istimewa dalam urusan ekonomi. Pemilik weton tersebut diyakini memiliki karakter positif yang dapat membuka berbagai kesempatan, mulai dari peluang usaha, hubungan sosial yang menguntungkan, hingga kemudahan dalam mengembangkan penghasilan.

Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat sepuluh weton yang dipercaya memiliki energi keberuntungan dan sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Menurut penafsiran tersebut, masing-masing weton mempunyai keistimewaan tersendiri yang membuat perjalanan menuju kemakmuran digambarkan lebih terbuka.

Lantas, weton apa saja yang termasuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Jumat Kliwon, Memiliki Karisma dan Hati yang Gemar Berbagi Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dan daya tarik pribadi.

Perpaduan hari Jumat yang dianggap penuh keberkahan dengan pasaran Kliwon dipercaya membentuk karakter seseorang yang mempunyai aura kuat serta mudah mendapatkan penghormatan dari lingkungan sekitarnya.

Pemilik weton ini umumnya digambarkan memiliki hati yang lembut, peduli terhadap sesama, dan senang memberikan bantuan ketika orang lain membutuhkan.

Sikap tersebut membuat mereka mudah menjalin hubungan baik dengan banyak orang. Dalam kepercayaan Jawa, hubungan positif yang terbangun dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya berbagai kesempatan dan kelancaran rezeki.

Keberuntungan Jumat Kliwon juga sering digambarkan muncul melalui peluang yang tidak pernah direncanakan sebelumnya.

2. Selasa Wage, Pekerja Keras yang Tidak Gampang Menyerah Orang yang lahir dengan weton Selasa Wage dikenal mempunyai semangat juang tinggi dan tidak mudah kehilangan harapan ketika menghadapi kesulitan.

Mereka cenderung menjalani kehidupan secara sederhana, tetapi mempunyai tekad kuat untuk memperbaiki keadaan.

Dalam urusan keuangan, keberhasilan Selasa Wage lebih sering dikaitkan dengan usaha dan kerja keras yang dilakukan secara konsisten. Mereka tidak terbiasa hanya mengandalkan keberuntungan tanpa melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan.

Selain itu, kepedulian terhadap keluarga dan teman membuat mereka dikenal sebagai pribadi yang dapat diandalkan.

Menurut kepercayaan tersebut, ketulusan dan kegigihan Selasa Wage menjadi gambaran karakter yang mampu mengantarkan mereka menuju kehidupan lebih sejahtera.

3. Minggu Pon, Mudah Mendapat Peluang Berkat Pergaulan Luas Minggu Pon dipercaya mempunyai perpaduan karakter yang menarik, yakni ceria, terbuka, dan mampu menciptakan suasana menyenangkan ketika berinteraksi dengan orang lain.

Pemilik weton ini biasanya digambarkan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka juga tidak kesulitan membangun hubungan dengan berbagai kalangan.

Kemampuan bersosialisasi tersebut dipercaya menjadi salah satu sumber datangnya peluang finansial.

Tidak sedikit kesempatan yang digambarkan muncul melalui rekomendasi teman, ajakan bekerja sama, maupun dukungan dari orang-orang terdekat.

Karena itu, Minggu Pon sering dikaitkan dengan keberuntungan yang datang melalui hubungan sosial. Semakin baik mereka menjaga kepercayaan, semakin besar pula kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

4. Rabu Legi, Bijaksana dalam Mengambil Keputusan Rabu Legi dikenal memiliki karakter tenang, penuh pertimbangan, dan tidak mudah terbawa suasana ketika menghadapi persoalan.

Mereka cenderung memikirkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan pilihan. Kebiasaan tersebut dipercaya membantu pemilik weton ini menghindari keputusan yang berisiko merugikan.

Dalam kehidupan sehari-hari, Rabu Legi sering digambarkan sebagai sosok yang mampu menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat.

Sikap bijaksana dan tanggung jawab yang dimiliki juga membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan kepada mereka.

Dari sisi finansial, keberuntungan Rabu Legi dipercaya tumbuh melalui kesabaran dalam menjalankan pekerjaan dan kemampuan menjaga amanah. Hasil yang diperoleh mungkin tidak selalu datang secara cepat, tetapi berpotensi berkembang seiring ketekunan.

5. Kamis Pahing, Punya Jiwa Kepemimpinan dan Karisma Kuat Kamis Pahing dipercaya memiliki karakter tegas, percaya diri, serta kemampuan memimpin yang cukup menonjol.

Orang dengan weton ini biasanya digambarkan berani menyampaikan pendapat dan mampu memengaruhi orang lain melalui gagasan yang dimilikinya.

Kombinasi karakter tersebut membuat Kamis Pahing sering dikaitkan dengan bidang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan negosiasi.

Dalam urusan mencari penghasilan, mereka dipercaya mempunyai peluang berkembang melalui bisnis, perdagangan, maupun pekerjaan yang melibatkan banyak orang.

Keberuntungan Kamis Pahing bukan hanya digambarkan berasal dari kemampuan pribadi, tetapi juga dari kepercayaan yang diberikan orang lain.

Jika mampu menggunakan karisma secara bijaksana, mereka dipercaya dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

6. Senin Pon, Kreatif dan Pandai Melihat Kesempatan Pemilik weton Senin Pon sering digambarkan mempunyai pemikiran kreatif serta kemampuan memahami peluang yang tidak selalu terlihat oleh orang lain.

Mereka cenderung memiliki banyak ide dan tidak takut mencoba pendekatan berbeda ketika menghadapi suatu persoalan.

Perpaduan karakter tersebut dipercaya membuat Senin Pon mampu menemukan kesempatan dari berbagai situasi.

Dalam dunia pekerjaan maupun usaha, kreativitas bisa menjadi modal penting untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi.

Selain itu, kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang lain juga menjadi salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan weton ini.

Senin Pon dipercaya mempunyai peluang memperoleh kemajuan finansial melalui gagasan baru, kerja sama, serta keberanian mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

7. Selasa Kliwon, Tangguh Menghadapi Berbagai Ujian Kehidupan Selasa Kliwon dikenal sebagai weton yang sering dikaitkan dengan keberanian, keteguhan hati, dan kekuatan menghadapi tekanan.

Pemilik weton ini digambarkan tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan keadaan sulit. Mereka justru berusaha mencari jalan keluar meskipun membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Kombinasi karakter pekerja keras dan keteguhan batin membuat Selasa Kliwon dipercaya mampu melewati berbagai tantangan kehidupan.

Dalam urusan rezeki, keberuntungan mereka sering dikaitkan dengan hasil perjuangan yang dilakukan secara konsisten.

Ketika orang lain mulai kehilangan semangat, mereka cenderung tetap bertahan dan menyelesaikan tanggung jawabnya.

Menurut kepercayaan tersebut, ketekunan inilah yang menjadi salah satu modal penting bagi Selasa Kliwon untuk meraih kehidupan lebih baik.

8. Rabu Wage, Teliti dan Mampu Mengatur Keuangan Rabu Wage dipercaya mempunyai karakter yang teratur, cermat, dan menyukai segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik.

Mereka biasanya tidak terburu-buru ketika menentukan pilihan, terutama jika keputusan tersebut berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan.

Kemampuan memperhatikan detail membuat pemilik weton ini dianggap cukup pandai mengelola sumber daya yang dimiliki.

Mereka cenderung lebih menyukai perencanaan yang matang dibandingkan mengambil risiko tanpa perhitungan.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, kebiasaan tersebut menjadi salah satu alasan Rabu Wage sering dikaitkan dengan kestabilan rezeki.

Kemampuan mengendalikan pengeluaran, menjaga konsistensi, dan memanfaatkan peluang secara tepat dipercaya dapat membantu mereka membangun kemapanan dalam jangka panjang.

9. Kamis Pon, Keberuntungan Datang Melalui Banyak Relasi Kamis Pon sering digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai kemampuan sosial cukup baik dan mudah membangun komunikasi dengan orang lain.

Mereka dipercaya mempunyai pengaruh positif di lingkungan pergaulan sehingga tidak sulit mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Keistimewaan tersebut membuat peluang finansial Kamis Pon sering dikaitkan dengan hubungan sosial yang luas.

Kesempatan bisnis, tawaran kerja sama, maupun dukungan dari keluarga dan teman dipercaya bisa menjadi jalan datangnya rezeki.

Selain itu, pemilik weton ini juga digambarkan mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan ketika melihat kesempatan yang menjanjikan.

Namun, keberanian tersebut perlu disertai pertimbangan yang matang agar setiap langkah memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian.

10. Jumat Legi, Hangat dan Pandai Menjaga Keberuntungan Jumat Legi menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai karakter positif dalam urusan keberuntungan dan kemakmuran.

Pemilik weton ini umumnya digambarkan sebagai sosok ramah, hangat, serta mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Mereka juga dikenal mempunyai kemampuan mengendalikan emosi dan mempertimbangkan berbagai hal sebelum bertindak.

Dalam urusan keuangan, Jumat Legi dipercaya tidak hanya berpotensi mendapatkan rezeki, tetapi juga mempunyai kebijaksanaan dalam mengelolanya.

Mereka digambarkan mampu memahami pentingnya menabung, mengembangkan aset, dan menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu orang lain.