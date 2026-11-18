JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga hubungan seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Perpaduan hari dan pasaran dipercaya memiliki makna tersendiri yang dapat menggambarkan sifat serta pembawaan seseorang. Tidak sedikit masyarakat yang meyakini bahwa ada individu dengan karakter alami yang mampu menghadirkan suasana nyaman bagi orang-orang di sekelilingnya. Mereka biasanya dikenal karena sikap bijaksana, kepedulian, ketulusan, dan kemampuan menjaga hubungan baik dengan sesama. Dikutip dari kanal YouTube Energi Weton, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai pancaran energi positif dan keberkahan bagi lingkungan sekitarnya. Dalam penafsiran tradisional, pemilik weton tersebut digambarkan sebagai sosok yang kehadirannya membawa ketenangan, memberikan semangat, serta membantu orang lain menemukan jalan keluar dari berbagai persoalan. Menariknya, setiap weton memiliki gambaran karakter dan keistimewaan yang berbeda. Lantas, apa saja weton yang dipercaya membawa keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya? Berikut ulasannya. Baca Juga:Tak Disangka Jadi Kaya! 7 Weton Ini Diramalkan Punya Jalan Rezeki yang Terbuka Lebar 1. Jumat Legi, Sosok Penyejuk yang Mampu Mendamaikan Suasana Jumat Legi mempunyai jumlah neptu 11 dalam perhitungan weton Jawa. Kombinasi hari dan pasaran ini sering dikaitkan dengan karakter lembut, penuh pertimbangan, serta mampu menjaga keharmonisan hubungan. Pemilik weton Jumat Legi dipercaya mempunyai pembawaan yang menenangkan. Mereka cenderung tidak menyukai perselisihan dan lebih senang mencari jalan tengah ketika menghadapi perbedaan pendapat. Tidak mengherankan jika sosok ini sering dianggap sebagai tempat meminta nasihat ketika keluarga atau lingkungan pertemanan sedang menghadapi persoalan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, keberkahan yang dimiliki Jumat Legi tidak hanya berkaitan dengan urusan pribadi. Sikap baik dan kepeduliannya juga diyakini dapat memberikan pengaruh positif bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. 2. Rabu Pahing, Memiliki Karisma dan Kebijaksanaan Rabu Pahing merupakan weton dengan jumlah neptu 16. Dalam penafsiran tradisional Jawa, weton ini kerap dihubungkan dengan kecerdasan, keteguhan pendirian, serta kemampuan membangun wibawa. Orang yang lahir pada Rabu Pahing dipercaya mempunyai pemikiran matang ketika menghadapi berbagai persoalan. Mereka tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru karena lebih suka mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan. Karakter tersebut membuat mereka sering dipandang sebagai sosok yang dapat dipercaya. Tidak sedikit orang yang merasa nyaman menceritakan masalah pribadi atau meminta pendapat kepada pemilik weton ini. Keberkahan Rabu Pahing juga digambarkan melalui hubungan sosial yang harmonis. Mereka dipercaya memperoleh kebahagiaan bukan hanya dari kekayaan materi, tetapi juga dari rasa hormat dan kepercayaan orang lain. 3. Senin Kliwon, Punya Empati Tinggi dan Suka Membantu Sesama Senin Kliwon mempunyai neptu 12 dan sering dikaitkan dengan karakter yang halus, peka, serta mempunyai kepedulian besar terhadap keadaan orang lain. Pemilik weton ini dipercaya mudah memahami perasaan seseorang meskipun tidak selalu disampaikan secara langsung. Mereka cenderung memiliki keinginan untuk membantu ketika melihat orang di sekitarnya mengalami kesulitan. Kehadirannya sering dianggap memberikan kenyamanan karena mampu mendengarkan tanpa terburu-buru menghakimi. Dalam penafsiran Primbon Jawa, karakter penuh empati tersebut juga dikaitkan dengan energi penyembuh. Maksudnya, sikap perhatian dan ketulusan mereka dipercaya mampu membantu orang lain merasa lebih tenang ketika menghadapi persoalan. Selain itu, Senin Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang dipercaya mengemban tanggung jawab karena sifatnya yang jujur dan mengayomi. 4. Kamis Pon, Kecerdasan yang Bermanfaat bagi Banyak Orang Kamis Pon dikenal dalam penafsiran weton sebagai kombinasi yang dikaitkan dengan kecerdasan, wawasan luas, dan kemampuan mempertimbangkan berbagai persoalan. Pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai pola pikir yang terarah. Mereka senang mempelajari sesuatu dan tidak keberatan menghabiskan waktu untuk mencari jawaban atas masalah yang sedang dihadapi. Kemampuan tersebut membuat mereka berpotensi menjadi sosok yang sering dimintai pendapat oleh keluarga maupun lingkungan kerja. Keistimewaan Kamis Pon tidak hanya terletak pada kecerdasannya, tetapi juga kemauan untuk membagikan pengetahuan kepada orang lain. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, kebiasaan berbagi ilmu dan membantu sesama diyakini menjadi salah satu jalan datangnya keberkahan. 5. Selasa Wage, Membawa Semangat dan Motivasi bagi Lingkungan Selasa Wage sering digambarkan sebagai weton yang memiliki karakter sederhana, rendah hati, dan pekerja keras. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka lebih memilih terus berusaha daripada menghabiskan waktu untuk mengeluhkan keadaan. Sikap tersebut secara tidak langsung dapat memberikan dorongan positif kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika melihat pemilik Selasa Wage tetap berjuang menghadapi berbagai tantangan, orang lain bisa ikut termotivasi untuk melakukan hal serupa. Dalam penafsiran Primbon Jawa, keberkahan weton ini digambarkan melalui ketulusan dan semangat hidup yang mampu memberikan inspirasi kepada sesama. Mereka tidak harus banyak berbicara untuk memberikan pengaruh positif karena tindakan nyata sering kali menjadi contoh terbaik. 6. Minggu Pon, Kehadirannya Membuat Suasana Lebih Ceria Minggu Pon memiliki jumlah neptu 12, yaitu hasil penjumlahan nilai hari Minggu dan pasaran Pon. Weton ini sering dihubungkan dengan karakter ceria, penuh semangat, dan mempunyai daya tarik dalam pergaulan. Pemilik Minggu Pon dipercaya mampu menciptakan suasana yang lebih menyenangkan ketika berada di tengah keluarga maupun lingkungan sosial. Sikapnya yang terbuka membuat orang lain lebih mudah merasa nyaman untuk berinteraksi. Dalam dunia pekerjaan, karakter tersebut juga dianggap membantu membangun hubungan baik dengan rekan kerja maupun orang-orang yang ditemui. Keistimewaan Minggu Pon dalam kepercayaan tradisional Jawa digambarkan melalui kemampuannya mengajak orang lain berkembang bersama. Mereka tidak hanya menginginkan keberhasilan untuk diri sendiri, tetapi juga senang ketika orang-orang terdekatnya ikut merasakan kebahagiaan. 7. Sabtu Wage, Sosok Tangguh yang Memberikan Rasa Aman Sabtu Wage sering dikaitkan dengan pribadi yang kuat, sabar, dan mempunyai keteguhan dalam menjalani kehidupan. Pemilik weton ini dipercaya tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung memilih bertahan, mencari solusi, dan menyelesaikan tanggung jawab dengan penuh kesungguhan. Karakter tersebut membuat Sabtu Wage kerap digambarkan sebagai sosok yang dapat diandalkan dalam lingkungan keluarga maupun pekerjaan. Tidak jarang mereka dipercaya menjadi tempat bersandar bagi orang-orang terdekat karena mampu memberikan rasa aman dan ketenangan. Dalam penafsiran Primbon Jawa, rezeki Sabtu Wage sering dikaitkan dengan perjuangan serta kerja keras yang dilakukan secara konsisten. Kehadirannya juga dipercaya membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab, sikap sabar dan bertanggung jawab menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan keluarga yang tenteram. Pada akhirnya, tujuh weton tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional masyarakat Jawa mengenai hubungan antara hari kelahiran dan karakter seseorang. Keyakinan tentang energi keberkahan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai nasib maupun rezeki. Terlepas dari perhitungan weton, sikap tulus, kepedulian, kejujuran, dan kemauan membantu sesama merupakan hal yang dapat benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.