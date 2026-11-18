ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi shio Kuda, hadapi masalah yang terjadi di rumah.

Sedangkan shio Macan perhatikan simbol dan tanda-tanda saat ini.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 19 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Berhati-hatilah dalam menjalin hubungan baru atau kesepakatan bisnis.

Segala sesuatunya mungkin tidak seperti yang terlihat, jadi cobalah untuk menghindari menandatangani dokumen atau membuat komitmen apa pun terlebih dahulu.

Mungkin ada pilihan lain yang bisa dipertimbangkan.

Kelinci - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Anda memiliki begitu banyak hal untuk ditawarkan saat ini, jadi apa yang menghalangi Anda untuk memberikannya?

Jangan menahan diri dalam hal cinta atau keluarga Anda.

Anda akan mendapatkan apa yang diberikan, jadi cobalah untuk bersikap membantu.

Kuda - 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Hadapi masalah yang terjadi di rumah.

Anda mungkin tidak ingin membuat keributan.

Namun lebih baik menyelesaikan masalah sekarang daripada menunggu terlalu lama dan mengalami kecanggungan.

Babi - 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Kenapa terlalu cerewet? Mungkin Anda kesulitan memilih pakaian yang sempurna atau menata rambut dengan benar.

Tapi kenapa Anda begitu peduli?

Berhentilah mencoba menampilkan citra tertentu, terutama jika itu bukan dirimu yang sebenarnya.

Jadilah dirimu sendiri yang kasual namun tetap bergaya.

Macan - 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Perhatikan simbol dan tanda-tanda saat ini.

Mereka mungkin mencoba memberi tahu Anda sesuatu.

Secara khusus, catat mimpi Anda dan cobalah menganalisis makna yang lebih dalam dari tema atau pesan yang dapat Anda ingat.

Alam bawah sadar mungkin mencoba memberi tahu Anda sesuatu.

Kambing - 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersama orang lain, semakin besar kemungkinan Anda memiliki energi yang dibutuhkan untuk menangani proyek-proyek penting.

Manfaatkan pendapat dan saran dari keluarga dan teman dekat.