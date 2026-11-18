ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Jangan berharap semua orang akan sependapat dengan shio Tikus.

Sementara teknologi mungkin mengecewakan shio Anjing.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 19 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Jangan berharap semua orang akan sependapat.

Kemungkinan besar akan ada beberapa perdebatan.

Jangan memaksakan agenda Anda kepada siapa pun dan cobalah untuk menjaga suasana tetap santai.

Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Apakah Anda merasa bingung dan berputar-putar dalam urusan percintaan?

Mungkin sudah saatnya Anda mengambil keputusan sebelum kehabisan waktu.

Jika pilihan Anda tampak terbatas, pilihlah yang terasa benar di dalam hatimu.

Anjing - 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Teknologi mungkin mengecewakan Anda.

Entah ponsel Anda terjatuh atau koneksi internet terputus, bersiaplah untuk menghubungi call center.

Secara umum, cobalah untuk menghindari penggunaan elektronik.

Tetaplah berkomunikasi tatap muka jika memungkinkan.

Kerbau - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Percakapan penting yang ingin Anda lakukan dengan rekan kerja atau anggota keluarga mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Kemungkinan besar semua orang terlalu sibuk dengan komitmen masing-masing.

Tunda saja sampai nanti. Untuk saat ini, fokuslah pada hal-hal lain.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Seseorang yang dekat dengan Anda mungkin sedang gelisah, jadi mungkin lebih baik berbicara melalui telepon daripada bertemu langsung.

Berhati-hatilah dengan kata-kata Anda karena ucapan yang tidak disengaja pun dapat menimbulkan masalah.

Untuk amannya, mungkin lebih baik jangan berkomunikasi dengan orang tersebut sama sekali.

Ayam - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hal-hal yang Anda abaikan atau yang Anda kira sudah selesai bisa kembali menghantui.

Meninggalkan sesuatu yang belum selesai di tempat kerja?