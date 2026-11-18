ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Penganggaran yang bijak mengamankan tujuan besar Virgo berikutnya, hindari gangguan dari godaan yang berkilauan.

Di sisi lain, Scorpio lihatlah masalah keuangan dengan ketelitian yang tajam.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Kamis 19 November 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Romansa diselimuti cahaya keemasan, tetapi dengarkan hati dan ego Anda.

Semangat Anda menular di tempat kerja, memotivasi orang-orang di sekitar Anda.

Keuangan menjadi stabil berkat kebijaksanaan baru-baru ini. Penting untuk mengawasi pengeluaran mewah.

Hobi kreatif memberikan saluran penting untuk energi Anda yang bersinar.

Pesan semesta: Nikmati kesuksesan Anda, tetapi bagikan juga sorotannya.

Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)

Baik lajang maupun berpasangan, komunikasi yang lembut meredakan kecemasan dalam percintaan.

Pemikiran strategis membawa kemenangan kecil di bidang profesional Anda.

Penganggaran yang bijak mengamankan tujuan besar Anda berikutnya, hindari gangguan dari godaan yang berkilauan.

Fokus pada kesehatan usus dan rawat diri Anda dengan rutinitas yang sehat.

Pesan semesta: Daftar yang ditulis tangan akan menghilangkan kabut pikiran dan memandu jalan Anda.

Libra – (23 September hingga 22 Oktober)

Percakapan romantis membuka perspektif baru, rangkul kerentanan.

Kerja sama tim adalah kunci, andalkan kolaborasi untuk mengatasi hambatan karier.

Awasi pengeluaran, tetapi percayalah bahwa kesenangan kecil dapat mengangkat jiwa.

Keseimbangan datang dari aktivitas yang menenangkan.

Pesan semesta: Beri ruang untuk keindahan di lingkungan sehari-hari Anda.

Scorpio – (23 Oktober hingga 21 November)

Emosi yang kuat bergejolak, meningkatkan daya tarik atau memicu kebenaran yang diperlukan dalam cinta.

Langkah-langkah strategis yang cerdas di tempat kerja membuahkan hasil. Jadi, bicaralah dengan percaya diri.

Lihatlah masalah keuangan dengan ketelitian yang tajam, transformasi sedang terjadi.

Meditasi atau menulis jurnal malam nanti akan mengungkap wawasan yang bahkan Anda tidak tahu Anda butuhkan.