JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran masih menjadi salah satu pedoman untuk memahami karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa dipercaya mempunyai makna tersendiri, termasuk berkaitan dengan keberuntungan, pekerjaan, hingga kelancaran rezeki. Bagi sebagian orang, weton juga dianggap sebagai gambaran mengenai potensi kehidupan yang mungkin dijalani. Perhitungan neptu yang berasal dari kombinasi hari dan pasaran menjadi salah satu unsur penting dalam penafsiran tersebut. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, Primbon Jawa mengenal tujuh weton yang dipercaya mempunyai peluang besar untuk meraih kemakmuran. Mereka digambarkan berpotensi mengalami perubahan kondisi ekonomi, terutama setelah melewati berbagai perjuangan dan tantangan dalam menjalankan usaha. Perjalanan yang sebelumnya terasa berat diyakini bisa berubah menjadi lebih menjanjikan. Peluang bisnis, pekerjaan tambahan, hingga kesempatan yang datang tanpa diduga disebut dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya. 1. Kamis Legi, Dipercaya Memiliki Daya Tarik Keberuntungan Masyarakat Jawa kerap menghubungkan Kamis Legi dengan pribadi yang memiliki semangat kerja dan tekad kuat dalam mencapai tujuan. Berdasarkan perhitungan neptu, weton ini mempunyai jumlah 13. Dalam penafsiran Primbon Jawa, kombinasi tersebut dipercaya membawa potensi positif dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Tidak menutup kemungkinan, kesempatan yang sebelumnya terlihat kecil justru berkembang menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Peluang tersebut bisa berasal dari pekerjaan sampingan, proyek baru, maupun gagasan sederhana yang akhirnya menghasilkan keuntungan. Pesan yang kerap dikaitkan dengan weton ini adalah pentingnya menjaga kepedulian terhadap sesama. Sikap suka membantu dan tidak pelit berbagi diyakini menjadi bagian dari jalan menuju kehidupan yang lebih berkah. 2. Rabu Pahing, Sosok Bijak dalam Mengelola Peluang Pemilik weton Rabu Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang penuh pertimbangan ketika menghadapi suatu persoalan. Mereka cenderung tidak terburu-buru mengambil keputusan dan lebih suka memikirkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting ketika menjalankan pekerjaan maupun bisnis. Ketelitian dalam membaca situasi dapat membantu mereka menghindari keputusan yang merugikan. Menurut penafsiran Primbon Jawa, Rabu Pahing mempunyai peluang untuk menikmati hasil dari usaha yang selama ini dibangun. Sumber penghasilan bisa datang melalui perkembangan bisnis, investasi, penjualan aset, maupun kesempatan pekerjaan baru. Kunci yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara kecerdasan dalam mengambil keputusan dan rasa syukur atas setiap pencapaian. 3. Sabtu Wage, Pekerja Keras yang Pantang Menyerah Sabtu Wage dikenal sebagai weton yang sering dikaitkan dengan keteguhan dan kesabaran. Orang yang lahir pada hari tersebut dipercaya memiliki semangat kuat untuk mempertahankan apa yang telah diperjuangkan. Dalam gambaran Primbon Jawa, karakter tersebut diibaratkan seperti api kecil yang tetap menyala meskipun diterpa angin kencang. Perjalanan usaha yang semula mengalami kesulitan dipercaya berpeluang menunjukkan perkembangan positif. Bisnis yang sebelumnya hanya berjalan dalam skala kecil pun bisa tumbuh apabila dikelola secara konsisten dan penuh kesungguhan. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, "Sopo nandur bakal ngunduh", yang berarti siapa pun yang menanam akan memetik hasilnya. Filosofi tersebut mengingatkan bahwa setiap usaha membutuhkan proses. Karena itu, jangan mudah menyerah ketika hasil yang diharapkan belum terlihat. 4. Selasa Kliwon, Memiliki Karisma yang Mudah Mendapat Kepercayaan Selasa Kliwon termasuk weton yang dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan kewibawaan dan daya tarik pribadi. Mereka yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Sifat tersebut dapat menjadi keuntungan tersendiri, khususnya ketika menjalankan usaha yang membutuhkan komunikasi dan kepercayaan. Berdasarkan perhitungan neptu, Selasa Kliwon memiliki jumlah 16, yaitu hasil penjumlahan nilai hari Selasa dan pasaran Kliwon. Dalam penafsiran Primbon Jawa, angka tersebut dikaitkan dengan potensi kemajuan dan kestabilan kehidupan. Peluang keberhasilan diyakini dapat muncul melalui bidang perdagangan, teknologi, maupun pekerjaan yang mengandalkan kemampuan berkomunikasi. Meski demikian, keberhasilan sebaiknya tidak membuat seseorang kehilangan kerendahan hati. Sikap sederhana dan tidak mudah menyombongkan diri menjadi pesan penting yang perlu dipegang. 5. Minggu Pon, Dipercaya Memiliki Banyak Jalan Menuju Rezeki Weton Minggu Pon sering digambarkan membawa karakter hangat, penuh semangat, dan memiliki kreativitas yang baik. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini dianggap mempunyai potensi untuk menemukan kesempatan dari berbagai arah. Kemampuan membangun hubungan dengan orang lain serta keberanian mencoba hal baru dipercaya dapat mendukung perjalanan karier dan bisnis mereka. Kesulitan yang sebelumnya menghambat perkembangan usaha diyakini bisa perlahan menemukan jalan keluar. Peluang yang datang mungkin tidak selalu berbentuk keuntungan besar secara langsung. Terkadang, sebuah pertemuan, ide sederhana, atau pekerjaan kecil justru menjadi awal dari perubahan ekonomi. Salah satu nasihat yang sering dikaitkan dengan weton ini adalah membiasakan diri bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. 6. Jumat Kliwon, Dipercaya Memiliki Peluang Keberuntungan Besar Dalam kebudayaan Jawa, Jumat Kliwon mempunyai tempat tersendiri karena kerap dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual dan tradisi leluhur. Di samping makna tersebut, weton ini juga sering dihubungkan dengan potensi keberhasilan dalam kehidupan material. Menurut penafsiran Primbon Jawa, pemilik Jumat Kliwon berpeluang memperoleh perubahan kondisi ekonomi setelah melewati masa penuh tantangan. Kesempatan yang datang bisa berupa kenaikan jabatan, perkembangan usaha, maupun peluang lain yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Namun, keberuntungan bukan sesuatu yang seharusnya hanya ditunggu. Kerja keras, kesabaran, dan kemampuan memanfaatkan kesempatan tetap menjadi hal penting dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Ada sebuah petuah Jawa yang berbunyi, "Rezeki iku ora mung saka keringet, nanging saka keikhlasan ati." Artinya, rezeki bukan hanya tentang hasil kerja keras, tetapi juga berkaitan dengan ketulusan hati. 7. Senin Wage, Kesabaran yang Dipercaya Berbuah Kemakmuran Senin Wage menjadi weton terakhir dalam daftar ini. Pemiliknya sering digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, tekun, dan tidak terlalu mengejar kemewahan secara berlebihan. Mereka dipercaya lebih mengutamakan proses daripada hasil instan. Sikap tersebut dianggap dapat membantu seseorang membangun kehidupan secara perlahan, tetapi tetap memiliki tujuan yang jelas. Dalam penafsiran Primbon Jawa, Senin Wage mempunyai peluang untuk mengembangkan sumber penghasilan dari berbagai aktivitas. Usaha kecil, pekerjaan tambahan, bahkan hobi yang ditekuni secara serius bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Pesan utama dari weton ini adalah jangan pernah menganggap remeh perjuangan kecil. Sebab, langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi awal dari perubahan besar. Pada akhirnya, ketujuh weton tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan penafsiran tradisional masyarakat Jawa. Ramalan mengenai keberuntungan tidak bisa dijadikan kepastian tentang masa depan. Kerja keras, pengelolaan keuangan yang bijak, doa, dan kemampuan membaca peluang tetap menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan yang lebih sejahtera.