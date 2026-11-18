JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang berkecukupan, memiliki penghasilan stabil, serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam tradisi masyarakat Jawa, salah satu hal yang kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang adalah weton kelahiran.

Primbon Jawa mengenal berbagai kombinasi hari dan pasaran yang dipercaya memiliki gambaran karakter serta kecenderungan peruntungan berbeda. Beberapa di antaranya bahkan digambarkan mempunyai kemampuan menarik peluang, pandai mengelola penghasilan, dan mudah membangun kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, ada tujuh weton yang dipercaya mempunyai hubungan erat dengan kelancaran rezeki dan keberuntungan finansial. Mereka digambarkan memiliki karakter serta potensi yang membuat kesempatan memperoleh kemakmuran seolah selalu terbuka sepanjang perjalanan hidupnya.

Menariknya, setiap weton mempunyai keistimewaan tersendiri. Ada yang dikenal pandai membaca peluang usaha, ada pula yang dipercaya memperoleh kemudahan melalui hubungan sosial maupun dukungan keluarga.

Lantas, apa saja tujuh weton yang disebut memiliki magnet rezeki kuat menurut Primbon Jawa? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Jumat Legi — Memiliki Karakter Berwibawa dan Pandai Mengelola Rezeki Jumat Legi dipercaya sebagai salah satu weton yang mempunyai potensi keberuntungan finansial cukup kuat. Pemilik weton ini biasanya digambarkan memiliki pembawaan tenang, berwibawa, serta mampu membuat orang lain merasa nyaman ketika berinteraksi dengannya.

Salah satu kelebihan yang menonjol adalah kemampuannya menjaga kepercayaan. Mereka cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama ketika menyangkut pekerjaan, usaha, maupun pengelolaan uang.

Karakter tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan yang menguntungkan. Misalnya, mendapatkan tawaran kerja sama, memperoleh pelanggan tetap, hingga menemukan sumber penghasilan tambahan melalui hubungan pertemanan.

Dalam urusan keuangan, Jumat Legi juga digambarkan lebih menyukai kestabilan dibandingkan keuntungan besar yang datang sesaat.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, kekuatan weton ini terletak pada kemampuannya menjaga aliran rezeki agar tetap teratur dan berkembang seiring waktu.

2. Rabu Pahing — Cerdas Membaca Kesempatan dan Tidak Mudah Kehilangan Momentum Rabu Pahing dikenal mempunyai karakter yang cerdas, tanggap, dan cepat memahami situasi. Mereka dipercaya memiliki kemampuan berpikir terstruktur sehingga tidak mudah melewatkan kesempatan yang berpotensi membawa keuntungan.

Ketika orang lain masih mempertimbangkan terlalu lama, pemilik weton ini sering digambarkan mampu melihat sisi positif dari sebuah peluang dan menentukan langkah yang tepat.

Kemampuan tersebut menjadi modal penting dalam pekerjaan maupun dunia bisnis. Mereka cenderung senang mempelajari hal baru dan tidak ragu mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dalam Primbon Jawa, keberuntungan Rabu Pahing sering dikaitkan dengan ketepatan mengambil keputusan. Peluang yang muncul pada waktu tertentu dipercaya bisa menjadi jalan menuju peningkatan kesejahteraan.

Tidak mengherankan jika weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang berpotensi meraih kemapanan melalui kecerdasan dan keberanian bertindak.

3. Minggu Wage — Pekerja Keras yang Dipercaya Menuai Kemakmuran di Usia Matang Minggu Wage memiliki gambaran karakter sebagai sosok yang gigih dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Mereka dipercaya mempunyai semangat kerja yang tinggi serta kemauan kuat untuk memperbaiki keadaan hidup. Meskipun harus memulai dari kondisi sederhana, pemilik weton ini biasanya digambarkan tetap berusaha mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Keistimewaan Minggu Wage terletak pada konsistensinya. Mereka tidak mudah berhenti hanya karena mengalami kegagalan atau menghadapi hambatan dalam perjalanan.

Dalam urusan pekerjaan, sifat tersebut bisa membantu mereka menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Sementara dalam dunia usaha, ketekunan menjadi modal untuk mempertahankan bisnis dan mengembangkannya secara bertahap.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan rezeki Minggu Wage justru semakin baik ketika memasuki usia dewasa hingga lanjut usia.

Hasil yang diperoleh dipercaya merupakan buah dari kesabaran, kedisiplinan, dan perjuangan panjang yang telah dilakukan sebelumnya.

4. Selasa Kliwon — Berkarisma dan Mudah Mendapat Dukungan Orang Lain Selasa Kliwon sering digambarkan mempunyai kepribadian kuat serta daya tarik sosial yang cukup menonjol.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki kemampuan memengaruhi lingkungan sekitarnya melalui sikap percaya diri dan pembawaan yang berwibawa.

Tidak hanya itu, mereka juga dianggap mudah membangun hubungan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Kemampuan menjalin komunikasi tersebut dipercaya menjadi salah satu jalan terbukanya kesempatan baru.

Dalam kehidupan profesional, misalnya, hubungan baik dapat membantu mereka mendapatkan kepercayaan, kesempatan kerja, maupun tawaran kolaborasi.

Sementara dalam dunia perdagangan, jaringan pertemanan yang luas bisa menjadi pendukung perkembangan usaha.

Primbon Jawa menggambarkan Selasa Kliwon sebagai weton yang sering memperoleh kemudahan melalui dukungan lingkungan. Karena itu, keberuntungan finansialnya tidak hanya dikaitkan dengan usaha pribadi, tetapi juga hubungan baik yang berhasil dibangun.

5. Kamis Pon — Dipercaya Memiliki Peruntungan Materi yang Kuat Kamis Pon termasuk weton yang dalam kepercayaan masyarakat Jawa sering dikaitkan dengan kemakmuran dan keberuntungan dalam urusan materi.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mempunyai potensi untuk memperoleh kehidupan berkecukupan melalui berbagai kesempatan yang datang.

Mereka dipercaya memiliki kemampuan menarik perhatian orang lain sehingga lebih mudah mendapatkan kepercayaan dalam pekerjaan maupun aktivitas usaha.

Dalam perdagangan, karakter tersebut dapat mendukung terbentuknya hubungan baik dengan pelanggan. Sementara dalam dunia profesional, sikap yang meyakinkan bisa membuka kesempatan untuk memperoleh tanggung jawab lebih besar.

Kamis Pon juga sering dikaitkan dengan peluang mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber.

Menurut gambaran Primbon Jawa, keberuntungan weton ini tidak hanya berkaitan dengan banyaknya uang yang diperoleh, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan kehidupan menjadi lebih sejahtera.

6. Sabtu Legi — Dekat dengan Keberuntungan Keluarga dan Harta Peninggalan Sabtu Legi dipercaya memiliki hubungan erat dengan keberkahan keluarga dan dukungan lingkungan sekitar.

Pemilik weton ini sering digambarkan memperoleh kemudahan melalui hubungan kekeluargaan, warisan usaha, maupun jaringan sosial yang telah terbentuk sejak lama.

Salah satu keistimewaan yang dikaitkan dengan Sabtu Legi adalah kemampuannya menjaga serta mengembangkan sesuatu yang telah dimiliki.

Jika mendapatkan kepercayaan untuk meneruskan usaha keluarga, mereka dipercaya mampu mengelolanya agar tetap berjalan dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Selain itu, dukungan dari orang-orang terdekat juga dianggap menjadi salah satu faktor yang membantu perjalanan hidupnya.

Dalam Primbon Jawa, Sabtu Legi kerap digambarkan sebagai weton yang memiliki aliran rezeki berkelanjutan, terutama ketika mampu menjaga hubungan baik dengan keluarga dan lingkungan.

7. Senin Pahing — Visioner dan Mampu Mengubah Ide Menjadi Sumber Kekayaan Senin Pahing dikenal sebagai weton yang dipercaya memiliki pemikiran luas serta kemampuan melihat peluang dari berbagai keadaan.

Mereka tidak hanya berorientasi pada penghasilan saat ini, tetapi juga cenderung memikirkan bagaimana membangun sesuatu yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Dalam dunia usaha, pemilik weton ini digambarkan senang mengembangkan gagasan baru dan mencari cara agar sebuah peluang bisa menghasilkan keuntungan.

Mereka juga dipercaya memiliki kemampuan belajar dari kegagalan. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, pengalaman tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun strategi berikutnya.

Sifat visioner inilah yang membuat Senin Pahing sering dikaitkan dengan kemampuan membangun aset dan mengembangkan usaha.