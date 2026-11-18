JawaPos.com – Perjalanan menuju kehidupan yang mapan tidak selalu berlangsung mulus. Ada orang yang harus melewati berbagai kesulitan, kegagalan, hingga perjuangan panjang sebelum akhirnya berhasil menikmati kondisi finansial yang lebih baik.

Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Beberapa shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kesuksesan finansial, mulai dari kecerdikan membaca peluang hingga ketekunan dalam membangun usaha.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat empat shio yang diprediksi mempunyai peluang mengalami peningkatan ekonomi dan kemakmuran. Mereka digambarkan sebagai sosok yang mampu melewati masa sulit, mengembangkan kemampuan, serta menikmati hasil perjuangan ketika memasuki usia yang lebih matang.

Menariknya, keberuntungan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan faktor nasib, tetapi juga karakter dan cara mereka mengambil keputusan dalam kehidupan. Lantas, shio apa saja yang disebut berpotensi mengalami perubahan finansial besar? Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus — Cerdik Membaca Peluang dan Pandai Mengembangkan Uang Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan, kelincahan berpikir, serta kemampuan menyusun strategi ketika menghadapi berbagai situasi.

Mereka biasanya tidak mudah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan keuntungan dan risiko yang mungkin muncul. Kemampuan membaca keadaan membuat pemilik shio ini dipercaya cukup piawai menemukan kesempatan yang tidak selalu disadari orang lain.

Perjalanan finansial Shio Tikus juga digambarkan tidak selalu berjalan mulus sejak awal. Beberapa kali kegagalan justru menjadi pengalaman berharga yang membuat mereka semakin matang dalam mengelola keuangan.

Salah satu kelebihan yang menonjol adalah kemampuan memanfaatkan sumber daya terbatas untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Mereka cenderung memahami pentingnya menabung, mengatur pengeluaran, serta mengembangkan aset secara bertahap.

Menurut kepercayaan feng shui, unsur air yang dikaitkan dengan Shio Tikus melambangkan aliran dan pergerakan rezeki. Energi tersebut dipercaya mendukung peluang kemakmuran, terutama apabila mereka mampu menjaga kerendahan hati dan tidak gegabah ketika mengambil keputusan finansial.

2. Shio Ular — Tenang Menyusun Strategi, Sukses Datang pada Waktunya Berbeda dengan karakter yang senang bergerak cepat, Shio Ular dikenal lebih tenang, penuh pertimbangan, dan tidak mudah memperlihatkan rencana yang sedang disusun.

Mereka cenderung memilih mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah. Kesabaran tersebut membuat pemilik shio ini dipercaya memiliki kemampuan untuk menyusun strategi jangka panjang.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, Shio Ular digambarkan mempunyai intuisi yang cukup kuat ketika menilai peluang. Mereka juga tidak mudah terpengaruh oleh keputusan orang lain karena lebih mengandalkan pertimbangan sendiri.

Perjalanan hidupnya konon bisa dipenuhi tantangan pada masa awal. Namun, pengalaman tersebut justru membentuk mental yang lebih tangguh dan membuat mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Ketika memasuki usia matang, Shio Ular dipercaya mempunyai kesempatan lebih besar untuk menikmati hasil dari berbagai usaha yang telah dibangun sebelumnya.

Dalam feng shui, unsur api yang dikaitkan dengan shio ini melambangkan semangat, perubahan, dan kekuatan. Simbol tersebut dipercaya menggambarkan potensi kebangkitan setelah melewati berbagai ujian kehidupan.

3. Shio Kerbau — Tekun Bekerja dan Membangun Kekayaan Secara Bertahap Shio Kerbau identik dengan karakter pekerja keras, disiplin, dan memiliki keteguhan dalam mengejar tujuan.

Mereka bukan tipe orang yang mengandalkan keberhasilan secara instan. Sebaliknya, pemilik shio ini lebih nyaman menjalani proses panjang dan membangun sesuatu sedikit demi sedikit.

Sejak usia muda, Shio Kerbau dipercaya mempunyai kecenderungan untuk mengutamakan tanggung jawab serta kemandirian. Mereka tidak keberatan memulai dari pekerjaan sederhana selama ada kesempatan untuk memperbaiki kondisi kehidupan.

Dalam urusan keuangan, sifat konsisten menjadi salah satu kekuatan utamanya. Mereka cenderung berhati-hati menggunakan uang dan lebih memilih mengumpulkan aset daripada menghamburkannya untuk memenuhi keinginan sesaat.

Usaha yang dibangun secara perlahan, seperti perdagangan, bisnis keluarga, maupun investasi jangka panjang, dipercaya dapat menjadi sumber kemapanan mereka.

Ketika memasuki usia yang lebih matang, hasil dari kedisiplinan tersebut digambarkan mulai terlihat melalui kepemilikan aset, tabungan, dan kondisi ekonomi yang semakin kuat.

Menurut feng shui, unsur tanah yang berkaitan dengan Shio Kerbau melambangkan kestabilan dan fondasi kokoh. Hal ini menjadi simbol kemampuan mereka mempertahankan hasil kerja keras dalam jangka panjang.

4. Shio Naga — Berjiwa Pemimpin dan Berani Mengejar Kesuksesan Besar Dalam astrologi Tionghoa, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan keberuntungan. Tidak mengherankan jika shio ini sering dikaitkan dengan ambisi besar serta kemampuan memimpin.

Pemilik Shio Naga dipercaya mempunyai rasa percaya diri tinggi dan keinginan kuat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak hanya mengejar kekayaan, tetapi juga ingin mendapatkan penghargaan dan pengakuan melalui pencapaian yang diraih.

Meskipun demikian, perjalanan hidup mereka tidak selalu dipenuhi keberhasilan sejak awal. Ada kalanya mereka harus menghadapi kegagalan, kehilangan kesempatan, atau melewati masa sulit sebelum menemukan jalan menuju kesuksesan.

Keunggulan Shio Naga terletak pada keberanian untuk bangkit dan mencoba kembali. Mereka cenderung mempunyai visi besar serta tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.

Dalam dunia pekerjaan dan bisnis, karakter kepemimpinan tersebut dipercaya dapat membantu mereka mengembangkan usaha, mengelola tim, hingga membangun jaringan yang lebih luas.

Ketika memasuki usia paruh baya, Shio Naga diramalkan berpeluang menikmati peningkatan kemakmuran berkat pengalaman dan usaha yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun.