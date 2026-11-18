JawaPos.com – Memiliki kehidupan yang tenang dengan kondisi keuangan stabil tentu menjadi harapan banyak orang. Selain kerja keras dan kemampuan mengatur penghasilan, masyarakat Jawa juga mengenal kepercayaan mengenai weton yang dikaitkan dengan karakter serta perjalanan rezeki seseorang.

Dalam tradisi Primbon Jawa, kombinasi hari dan pasaran kelahiran dipercaya menggambarkan watak serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan. Beberapa weton bahkan dianggap mempunyai karakter yang mendukung keberhasilan, mulai dari sifat sabar, keberanian mengambil peluang, hingga kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain.

Dikutip dari akun YouTube Filosofi Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai peruntungan cukup baik dalam urusan keuangan dan perjalanan hidup. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang memiliki karakter positif sehingga lebih mudah menemukan peluang, menjaga kestabilan penghasilan, dan menghadapi berbagai tantangan.

Meski setiap orang tetap harus berusaha untuk mencapai kehidupan yang mapan, kelima weton ini memiliki gambaran karakter menarik menurut kepercayaan masyarakat Jawa.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki jalan rezeki lancar dan kehidupan relatif tenang? Berikut ulasannya.

1. Senin Legi — Pribadi Sabar yang Mudah Mendapat Kepercayaan Senin Legi dipercaya memiliki pembawaan yang tenang serta kemampuan mengendalikan diri ketika menghadapi berbagai persoalan. Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru karena lebih senang mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang.

Selain itu, pemilik weton ini dikenal mempunyai kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Kebiasaan membantu dan memperlakukan orang lain dengan baik membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan.

Sifat tersebut dianggap menjadi salah satu modal penting dalam membangun kehidupan finansial yang stabil.

Dalam dunia perdagangan, misalnya, kejujuran dapat membuat pelanggan merasa nyaman untuk kembali bertransaksi. Sementara dalam pekerjaan, sikap bertanggung jawab bisa membuka kesempatan memperoleh kepercayaan lebih besar dari pimpinan.

Menurut gambaran Primbon Jawa, Senin Legi termasuk weton yang memiliki peluang rezeki cukup baik karena didukung karakter yang mengutamakan integritas.

Kunci keberuntungan: Menjaga kejujuran, kesabaran, dan kepercayaan orang lain dalam setiap pekerjaan.

2. Rabu Pahing — Cerdas Membaca Peluang dan Berani Mengambil Risiko Rabu Pahing sering digambarkan sebagai weton yang memiliki kemampuan berpikir tajam serta keberanian menghadapi tantangan.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya tidak mudah puas dengan keadaan. Mereka mempunyai dorongan untuk terus berkembang dan mencoba berbagai kesempatan yang berpotensi membawa perubahan dalam hidup.

Salah satu karakter yang menonjol adalah keberanian memulai sesuatu dari awal. Ketika melihat peluang usaha atau pekerjaan yang menjanjikan, mereka cenderung berani mengambil langkah meskipun harus menghadapi sejumlah risiko.

Perjalanan hidup Rabu Pahing juga tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya mereka mengalami kegagalan atau menghadapi keadaan yang mengharuskan mereka menyusun ulang rencana.

Namun, kemampuan bangkit dan belajar dari pengalaman dipercaya menjadi kekuatan utama pemilik weton ini.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi kecerdasan, keberanian, dan ketekunan tersebut membuat Rabu Pahing dianggap mempunyai potensi meraih kemapanan dalam berbagai bidang.

Kunci keberuntungan: Berani mencoba peluang baru, tetapi tetap mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan.

3. Jumat Kliwon — Dipercaya Memiliki Peruntungan dan Energi Positif Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang cukup dikenal dalam tradisi kepercayaan masyarakat Jawa. Weton ini sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual, kewibawaan, serta keberuntungan dalam perjalanan hidup.

Pemilik weton Jumat Kliwon dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri yang membuat mereka mudah mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, mereka digambarkan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil yang baik dari berbagai aktivitas yang dijalankan.

Bahkan, menurut kepercayaan Primbon Jawa, peluang rezeki terkadang datang melalui bantuan orang lain, hubungan pertemanan, atau kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Karakter tersebut membuat Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai weton yang memiliki perjalanan rezeki menarik.

Meski demikian, usaha dan kemampuan mengelola keuangan tetap menjadi bagian penting untuk mempertahankan kondisi ekonomi dalam jangka panjang.

Kunci keberuntungan: Menjaga hubungan baik, memanfaatkan kesempatan, dan tetap konsisten dalam berusaha.

4. Selasa Pon — Tekun Berjuang dan Tidak Mudah Menyerah Selasa Pon dipercaya memiliki karakter pekerja keras, ulet, dan mempunyai semangat tinggi ketika mengejar tujuan.

Mereka bukan tipe orang yang mudah berhenti hanya karena menghadapi satu kegagalan. Sebaliknya, berbagai kesulitan justru dianggap sebagai pengalaman untuk memperbaiki langkah berikutnya.

Sifat pantang menyerah ini membuat pemilik weton Selasa Pon sering digambarkan mampu membangun kehidupan secara bertahap.

Dalam urusan pekerjaan, mereka cenderung berusaha menyelesaikan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Sementara dalam dunia usaha, ketekunan membantu mereka mempertahankan bisnis meskipun kondisi sedang tidak menguntungkan.

Ketika sebuah rencana tidak berjalan sesuai harapan, mereka dipercaya mampu mencari alternatif lain dan mencoba kesempatan berbeda.

Menurut Primbon Jawa, karakter gigih tersebut menjadi salah satu alasan Selasa Pon dianggap mempunyai peluang untuk mencapai kestabilan hidup.

Kunci keberuntungan: Tidak mudah menyerah, mampu belajar dari kegagalan, dan terus memperbaiki strategi.

5. Minggu Wage — Berwibawa dan Mudah Mendapat Dukungan Minggu Wage dipercaya mempunyai pembawaan yang berwibawa serta kemampuan membangun hubungan sosial dengan cukup baik.

Orang dengan weton ini sering digambarkan mudah diterima dalam lingkungan pergaulan karena mampu menyesuaikan diri dengan berbagai karakter orang.

Kepribadian yang menyenangkan dan sikap yang menghargai orang lain dipercaya membuat mereka lebih mudah mendapatkan dukungan ketika menghadapi suatu kebutuhan.

Dalam lingkungan pekerjaan, misalnya, mereka berpotensi memperoleh kepercayaan dari atasan karena hubungan profesional yang terjaga dengan baik.

Sementara bagi yang menjalankan usaha, hubungan positif dengan pelanggan dan rekan bisnis dapat menjadi modal untuk mengembangkan penghasilan.

Minggu Wage juga dipercaya mempunyai keberuntungan yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Banyaknya hubungan baik dianggap dapat membuka jalan menuju berbagai kesempatan baru.