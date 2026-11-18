JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton sering digunakan untuk menggambarkan karakter, pembawaan, hingga kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki serta keberuntungan.

Menariknya, ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki sifat rendah hati dan tidak gemar mempertontonkan kekayaan. Mereka lebih memilih menjalani kehidupan secara sederhana, tidak mengejar pengakuan, serta senang membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang diyakini mempunyai karakter dermawan dan ketulusan hati dalam berbagi. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, kebiasaan tersebut dipercaya berkaitan dengan kelancaran rezeki dan datangnya berbagai kesempatan baik dalam kehidupan.

Sosok-sosok ini digambarkan tidak menjadikan kekayaan sebagai alasan untuk merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Sebaliknya, mereka justru berusaha memanfaatkan apa yang dimiliki untuk memberikan manfaat kepada keluarga maupun lingkungan sekitar.

Lantas, weton apa saja yang dikenal memiliki karakter tersebut? Berikut lima weton yang dipercaya mempunyai sifat sederhana, gemar menolong, dan tidak suka memamerkan harta.

1. Senin Pon — Berhati Lembut dan Senang Membantu Sesama Senin Pon dipercaya memiliki karakter penuh kepedulian dan mudah tersentuh ketika melihat orang lain mengalami kesulitan. Mereka digambarkan mempunyai rasa empati yang tinggi sehingga tidak segan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.

Sifat dermawan tersebut sering kali terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, mereka disebut tidak selalu menunggu memiliki kelebihan harta untuk bisa berbagi dengan sesama.

Dalam menjalani kehidupan, pemilik weton ini juga cenderung tidak suka memperlihatkan kemampuan finansialnya. Mereka lebih nyaman menikmati hasil kerja keras secara sederhana tanpa harus mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar.

Menurut gambaran Primbon Jawa, ketulusan Senin Pon dalam membantu orang lain dipercaya membuat hubungan sosialnya semakin luas. Dari hubungan tersebut, berbagai kesempatan, tawaran pekerjaan, hingga peluang usaha bisa datang secara tidak terduga.

Pesan rezeki: Kebiasaan berbagi dan kepedulian terhadap sesama menjadi pengingat bahwa keberhasilan akan lebih bermakna ketika dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

2. Rabu Wage — Sederhana, Pandai Bersyukur, dan Tidak Berlebihan Pemilik weton Rabu Wage sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang, sederhana, dan mampu menerima keadaan dengan lapang dada.

Mereka tidak selalu mengukur kebahagiaan berdasarkan banyaknya harta yang dimiliki. Berapa pun penghasilan yang diperoleh, mereka berusaha mengelolanya dengan bijaksana dan menghindari gaya hidup berlebihan.

Ketika mendapatkan rezeki lebih, Rabu Wage dipercaya tidak langsung menggunakannya untuk membeli barang mewah atau menunjukkan kemapanan kepada orang lain.

Sebagian justru memilih menyisihkan penghasilannya untuk membantu keluarga, bersedekah, maupun mempersiapkan kebutuhan masa depan.

Sikap bersahaja dan kemampuan mengendalikan keinginan inilah yang membuat Rabu Wage digambarkan memiliki kehidupan finansial yang lebih terarah.

Pesan rezeki: Rasa syukur dan kemampuan mengelola apa yang dimiliki dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan berkecukupan.

3. Jumat Kliwon — Suka Menolong Tanpa Mengharapkan Balasan Jumat Kliwon dikenal dalam berbagai kepercayaan Primbon Jawa sebagai weton yang memiliki karakter kuat, peka, dan cukup bijaksana dalam menghadapi persoalan.

Mereka sering digambarkan sebagai sosok yang tidak suka mencari perhatian, meskipun sebenarnya mempunyai kemampuan dan potensi untuk meraih kehidupan yang mapan.

Salah satu sifat yang menonjol adalah kebiasaan membantu orang lain tanpa harus mengumumkannya kepada banyak orang. Bagi mereka, memberikan pertolongan bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan bahan untuk mendapatkan pujian.

Sikap tersebut membuat pemilik weton Jumat Kliwon sering dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Kepercayaan dan hubungan baik yang terbangun juga berpotensi membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Pesan rezeki: Memberikan bantuan dengan tulus mengajarkan bahwa kebaikan tidak harus selalu disertai harapan mendapatkan imbalan.

4. Sabtu Legi — Pekerja Keras yang Tetap Rendah Hati Sabtu Legi dipercaya memiliki karakter tekun, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Mereka cenderung mengandalkan usaha sendiri untuk mencapai tujuan. Proses panjang dan berbagai tantangan tidak membuatnya mudah kehilangan semangat dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

Meski berhasil mencapai kemapanan, pemilik weton ini digambarkan tidak terlalu tertarik memamerkan pencapaian kepada orang lain.

Mereka lebih senang melihat hasil kerja kerasnya memberikan manfaat bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Keberhasilan bukan sekadar tentang mengumpulkan kekayaan, tetapi juga kemampuan memberikan kehidupan yang lebih nyaman kepada orang lain.

Karakter pekerja keras yang dipadukan dengan kerendahan hati membuat Sabtu Legi dipercaya mempunyai potensi untuk mempertahankan kestabilan hidup.

Pesan rezeki: Terus berusaha tanpa sibuk mencari pujian merupakan sikap yang dapat membantu seseorang tetap fokus pada tujuan jangka panjang.

5. Minggu Pahing — Berjiwa Besar dan Gemar Menebarkan Kebaikan Minggu Pahing digambarkan dalam Primbon Jawa sebagai weton dengan karakter berwawasan luas, berjiwa besar, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

Mereka dipercaya tidak menjadikan kekayaan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Ada kepuasan tersendiri ketika bisa membantu orang lain dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan di sekitarnya.

Pemilik weton ini juga disebut tidak terlalu senang memperlihatkan apa yang dimiliki. Mereka lebih memilih menggunakan kemampuan dan sumber daya yang ada untuk membangun kehidupan yang bermanfaat.

Sikap tersebut dipercaya membuat Minggu Pahing mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dalam perjalanan hidup, kepercayaan itu bisa menjadi jalan terbukanya kesempatan baru, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun lingkungan sosial.