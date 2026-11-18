JawaPos.com — Tahun 2027 diprediksi membawa berbagai peluang baru bagi setiap zodiak. Keberuntungan tidak selalu berupa kekayaan atau pencapaian besar, tetapi juga dapat hadir melalui pertemuan dengan orang yang tepat, kesempatan mengembangkan karier, hingga pengalaman baru yang selama ini diimpikan.

Dalam astrologi, pergerakan Jupiter menjadi salah satu acuan penting karena planet ini dikaitkan dengan pertumbuhan dan keberuntungan. Pada akhir Juli 2027, Jupiter diperkirakan berpindah dari Leo ke Virgo, menjadi salah satu penanda utama dalam pembacaan astrologi sepanjang tahun.

Dilansir dari Collective World, Rabu (18/11/2026), prediksi ini menggunakan sistem astrologi Barat tropis (Western tropical astrology) dengan tanda Matahari (Sun sign) sebagai acuan.

Posisi Jupiter dan planet lainnya digunakan untuk menentukan bulan yang dianggap paling menjanjikan bagi setiap zodiak. Ramalan ini merupakan interpretasi mengenai kemungkinan yang dapat terjadi, bukan jaminan atas peristiwa tertentu.

Berikut bulan paling beruntung bagi 12 zodiak sepanjang 2027.

1. Aries (April)

April menjadi bulan menjanjikan bagi Aries karena musim ulang tahun mereka bertepatan dengan kembalinya Jupiter bergerak langsung di Leo. Dalam astrologi, Leo berkaitan dengan kreativitas, kesenangan, dan keberanian mencoba sesuatu tanpa mengetahui hasil akhirnya.

Keberuntungan dapat muncul melalui ide yang akhirnya mendapat sambutan antusias. Seseorang mungkin tertarik untuk terlibat dalam proyek yang mereka mulai, sehingga gagasan yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi perlahan memiliki peluang untuk diwujudkan.

2. Taurus (September)

Jupiter berada di Virgo dan Matahari menghabiskan sebagian besar September di tanda yang sama. Posisi tersebut menyoroti sektor kreativitas dan kesenangan pribadi Taurus, sehingga keberuntungan bulan ini berkaitan dengan pengalaman yang benar-benar mereka nikmati.

Dalam asmara, mereka mungkin menemukan seseorang yang membuat kencan terasa begitu menyenangkan hingga keduanya enggan mengakhirinya. Taurus juga berpeluang menemukan hobi, tempat, atau aktivitas favorit yang tetap menarik meskipun kesan barunya telah berlalu.

3. Gemini (Mei)

Mei menjadi bulan keberuntungan Gemini karena Merkurius, kemudian Matahari, memasuki tanda mereka ketika Jupiter berada di sektor komunikasi. Percakapan dan pertukaran gagasan berpotensi membuka kesempatan yang sebelumnya sulit ditemukan.

Mereka mungkin menjelaskan proyek kepada seseorang yang memiliki koneksi tepat, lalu mendapatkan bantuan untuk mengembangkannya. Pertanyaan yang selama ini membingungkan juga berpeluang menemukan jawaban praktis melalui diskusi. Keberuntungan Gemini terletak pada gagasan yang akhirnya dipahami dan memiliki langkah nyata untuk diwujudkan.

4. Cancer (Juli)

Venus memasuki Cancer pada awal Juli, sementara Matahari masih berada di tanda mereka dan Jupiter menempati sektor keuangan hingga menjelang akhir bulan. Kombinasi ini dikaitkan dengan kesempatan untuk menyadari nilai kemampuan dan kontribusi pribadi.

Cancer berpeluang memperoleh penawaran yang lebih baik, pengakuan atas pengalaman profesional, atau pekerjaan dengan ruang berkembang lebih luas. Kesempatan tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memberikan lebih banyak pilihan untuk menentukan arah berikutnya.

5. Leo (Mei)

Mei menjadi bulan pilihan bagi Leo karena Jupiter bergerak langsung di tanda mereka, sementara Matahari berada di sektor karier. Periode ini dikaitkan dengan peningkatan visibilitas dan kesempatan menunjukkan kemampuan kepada lebih banyak orang.

Leo mungkin diminta mendemonstrasikan keahlian, mempresentasikan proyek, atau mengambil peran yang lebih terbuka di hadapan publik. Pengakuan yang diperoleh bukan hanya mendatangkan kebanggaan, tetapi juga membantu mereka melihat peluang dan arah karier selanjutnya.

6. Virgo (Agustus)

Jupiter memasuki Virgo pada Agustus, disusul Venus dan Matahari pada paruh kedua bulan tersebut. Konsentrasi planet di tanda ini dikaitkan dengan awal baru yang lebih berfokus pada perkembangan dan keinginan pribadi.

Virgo mungkin menemukan minat baru, kesempatan yang layak diperjuangkan, atau mulai membayangkan perubahan hidup dengan lebih antusias. Keberuntungan bulan ini terletak pada sesuatu yang benar-benar sesuai dengan diri mereka saat ini dan membuka kemungkinan untuk berkembang.

7. Libra (Juli)

Jupiter menghabiskan sebagian besar Juli di sektor pertemanan dan komunitas Libra, sementara Venus bergerak melalui sektor karier. Kondisi ini dikaitkan dengan peluang yang datang melalui orang-orang yang sudah mengenal kemampuan dan ketertarikan mereka.

Seorang teman mungkin mengingat minat Libra ketika menemukan kesempatan baru, atau mantan rekan kerja menawarkan keterlibatan dalam sebuah proyek. Undangan tersebut dapat menjadi peluang profesional sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan dan kontribusi mereka diperhatikan orang lain.

8. Scorpio (November)

November bertepatan dengan musim ulang tahun Scorpio dan keberadaan Jupiter di sektor komunitas mereka. Periode ini berpotensi mempertemukan Scorpio dengan orang-orang yang memiliki ambisi dan ketertarikan serupa.

Peluang dapat hadir melalui persahabatan, komunitas, atau kolaborasi baru. Mereka mungkin menemukan seseorang yang memiliki semangat terhadap tujuan yang selama ini dikejar sendirian. Pertukaran gagasan tersebut dapat membuat rencana yang sebelumnya terasa sulit diwujudkan menjadi lebih realistis.

9. Sagitarius (November)

Venus berada di Sagitarius selama sebagian besar November, sementara Jupiter menempati sektor karier. Posisi ini dikaitkan dengan kesempatan profesional yang lebih sesuai dengan kemampuan sekaligus kepribadian mereka.

Sagitarius mungkin mendapat kesempatan mengajar, berbagi pengetahuan, atau menggunakan pengalaman unik dalam pekerjaan. Keberuntungan muncul ketika antusiasme dan sudut pandang mereka justru menjadi nilai tambah yang membuat orang lain tertarik memberikan kesempatan.

10. Capricorn (Desember)

Venus dan Mars berada di Capricorn pada awal Desember, sedangkan Jupiter menempati sektor pendidikan, perjalanan, dan pengalaman baru. Periode ini membuka peluang untuk mengubah ketertarikan pribadi menjadi rencana yang lebih konkret.

Capricorn mungkin menemukan kursus yang ingin diikuti, pengajar yang tepat, atau kesempatan mengunjungi tempat yang selama ini ingin dikenal lebih jauh. Pengalaman menjadi pemula dalam bidang baru juga dapat memberikan sesuatu yang dinantikan menjelang tahun berikutnya.

11. Aquarius (Juni)

Venus memasuki Gemini pada Juni dan bergabung dengan Matahari di sektor kesenangan Aquarius. Sementara itu, Jupiter masih berada di sektor hubungan, sehingga periode ini dikaitkan dengan kedekatan yang tumbuh secara alami.

Bagi yang sudah memiliki pasangan, kesempatan menikmati kembali aktivitas bersama dapat mempererat hubungan. Sementara itu, mereka yang sedang mengenal seseorang mungkin menemukan kesamaan minat, humor, atau percakapan yang membuat keduanya semakin nyaman.

12. Pisces (September)

Jupiter, Matahari, dan Venus berada di Virgo pada awal September, menyoroti sektor kemitraan Pisces. Posisi ini dikaitkan dengan peluang membangun hubungan yang didasari ketertarikan dan usaha timbal balik.

Dalam asmara, Pisces mungkin semakin dekat dengan seseorang yang memiliki harapan serupa. Dalam pekerjaan, mereka berpeluang menemukan rekan dengan gagasan yang saling melengkapi. Keberuntungan muncul ketika perhatian dan keterlibatan yang diberikan mendapat respons seimbang.

Secara keseluruhan, setiap zodiak memiliki peluang berbeda sepanjang 2027, mulai dari perkembangan karier, pertemuan romantis, hingga kesempatan memperluas pengalaman. Meski demikian, ramalan astrologi merupakan interpretasi, bukan kepastian masa depan. Peluang yang muncul tetap membutuhkan keputusan dan tindakan agar dapat berkembang menjadi sesuatu yang nyata.