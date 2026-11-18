JawaPos.com — Tidak semua pesan langsung mendapat balasan, bahkan ketika seseorang sebenarnya tidak sedang sibuk dengan pekerjaan. Ada yang terlalu asyik menekuni hal yang disukai, menikmati waktu santai di rumah, atau memilih menyelesaikan aktivitas bersama orang-orang terdekat sebelum kembali membuka ponsel.

Pada November, kebiasaan tersebut digambarkan lebih menonjol pada sejumlah kelompok berdasarkan bulan kelahiran. Bagi mereka, sulit dihubungi bukan selalu berarti sengaja menghindari orang lain atau tidak ingin menjalin komunikasi. Ada alasan tersendiri yang membuat mereka tidak selalu bisa merespons pesan dengan cepat.

Sebagian lebih suka memberikan perhatian penuh pada kegiatan yang sedang dijalani. Sementara itu, ada pula yang membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan jawaban agar tidak memberikan kepastian sebelum benar-benar mengetahui kesediaan dan jadwalnya.

Dilansir dari Collective World, Rabu (18/11/2026), terdapat lima bulan kelahiran yang diprediksi menjadi paling sulit dihubungi sepanjang November. Masing-masing memiliki kebiasaan berbeda yang membuat mereka terkadang terlambat membalas pesan atau sulit diajak bertemu. Berikut penjelasannya.

1. Februari: Terlalu Asyik dengan Hal yang Menarik Perhatian

Orang yang lahir pada Februari biasanya mudah dihubungi sampai menemukan sesuatu yang benar-benar menarik perhatian. Ketika rasa ingin tahu muncul, mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam mengikuti satu ide ke ide lainnya, mencari informasi, atau mencoba kegiatan baru hingga lupa memeriksa ponsel.

Pada November, kesempatan mengeksplorasi minat pribadi terasa semakin menyenangkan. Akibatnya, pesan yang masuk bisa tertunda lebih lama dari perkiraan.

Ketika akhirnya membalas, mereka justru sering bersemangat menceritakan hal yang baru ditemukan. Bahkan, pertanyaan sederhana dari teman mengenai rencana bertemu pada Jumat bisa berkembang menjadi obrolan panjang tentang ketertarikan terbaru mereka.

2. Mei: Sudah Nyaman Berada di Rumah

Bagi kelahiran Mei, undangan mendadak pada November sering kali datang ketika mereka sudah nyaman menghabiskan malam di rumah. Pakaian santai sudah dikenakan, makan malam hampir siap, dan tontonan untuk menemani waktu istirahat sudah dipilih.

Bukan berarti mereka tidak menyukai teman-temannya. Pada kesempatan lain, mereka mungkin justru menjadi orang yang mengajak berkumpul dan memesan makanan untuk semua orang. Namun, ajakan keluar secara spontan harus bersaing dengan kenyamanan yang sudah mereka nikmati.

Mereka mungkin cukup membalas dengan ucapan hangat, “Selamat bersenang-senang!” sebelum kembali menikmati malam. Ketika foto-foto pertemuan teman tiba, mereka tetap merasa senang melihat orang lain bersenang-senang, meskipun pilihan mereka sendiri adalah menghabiskan waktu di balik selimut.

3. Juli: Terlalu Sibuk Menikmati Kebersamaan

Orang yang lahir pada Juli bisa sulit dihubungi ketika sedang menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Mereka mudah larut dalam percakapan, memperpanjang waktu pertemuan, dan lupa memeriksa ponsel yang sejak awal sudah diletakkan.

November dapat menghadirkan lebih banyak kesempatan untuk berkumpul, mulai dari mengunjungi keluarga, bertemu teman, hingga kunjungan singkat yang berakhir dengan makan malam bersama.

Mereka cenderung ingin memberikan perhatian penuh kepada orang yang sedang berada di hadapannya. Karena itu, membalas pesan bukan menjadi prioritas selama suasana kebersamaan masih berlangsung.

Ketika akhirnya memeriksa ponsel, mereka mungkin baru menyadari banyak waktu telah berlalu. Bukan karena sengaja menghilang, melainkan karena terlalu menikmati kehadiran orang-orang di sekitarnya.

4. September: Menunggu Sampai Bisa Memberikan Jawaban Pasti

Kelahiran September dikenal menyukai kepastian sebelum menyetujui sebuah rencana. Mereka terbiasa memeriksa jadwal terlebih dahulu sebelum menentukan waktu pertemuan atau memastikan kemampuan sebelum berjanji membantu seseorang.

Kebiasaan ini membuat pesan terkadang tidak langsung dibalas pada November. Mereka mungkin sudah membaca dan memikirkan permintaan tersebut, tetapi masih membutuhkan waktu untuk memeriksa sejumlah detail.

Ketika akhirnya memberikan jawaban, biasanya mereka sudah menyiapkan informasi lebih lengkap, mulai dari hari, waktu, hingga usulan tempat pertemuan. Bagi mereka, percakapan tetap berjalan meskipun belum ada balasan yang dikirimkan. Sementara itu, orang yang menunggu mungkin sudah bertanya-tanya apakah pesannya sempat terbaca.

5. November: Membutuhkan Waktu untuk Percakapan yang Lebih Personal

Orang yang lahir pada November mungkin cepat menjawab pertanyaan praktis, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons pesan yang bersifat pribadi. Terlebih jika pesan tersebut datang dari seseorang yang mengenal mereka dengan baik dan dapat mengetahui ketika jawaban yang diberikan hanya sekadar basa-basi.

Menjelang ulang tahun, mereka mungkin sedang memikirkan berbagai pengalaman sepanjang tahun serta harapan untuk tahun berikutnya. Sebagian hal mudah diceritakan, tetapi ada pula yang masih perlu dipahami sebelum dibagikan kepada orang lain.

Mereka bisa saja lebih banyak diam dalam grup percakapan yang ramai, tetapi justru sangat terbuka ketika berbicara secara langsung dengan satu orang yang dipercaya. Begitu memiliki waktu dan ruang untuk berbincang melalui telepon, ada banyak hal yang ingin mereka ceritakan.

Dengan demikian, keterlambatan membalas pesan bukan berarti mereka tidak tertarik berkomunikasi. Mereka hanya ingin memastikan percakapan berlangsung dengan perhatian dan keterlibatan yang utuh.

Secara keseluruhan, lima bulan kelahiran tersebut memiliki alasan berbeda ketika sulit dihubungi pada November. Februari mudah tenggelam dalam minat pribadi, Mei lebih memilih kenyamanan rumah, Juli larut dalam kebersamaan, September menunggu kepastian sebelum menjawab, sedangkan November membutuhkan waktu untuk percakapan yang lebih bermakna.